CL-Vorschau: Malmö will erneut in die Gruppenphase

Kaum zu glauben – heute startet bereits wieder die Champions-League-Qualifikation, wobei in der 1. Runde hauptsächlich Mannschaften dabei sind, die in dem Turnier garantiert...

Kaum zu glauben – heute startet bereits wieder die Champions-League-Qualifikation, wobei in der 1. Runde hauptsächlich Mannschaften dabei sind, die in dem Turnier garantiert keine tragende Rolle spielen werden. Wir wollen trotzdem auf zwei Begegnungen blicken und euch eine kurze Vorschau auf die Spiele liefern.

Malmö FF vs. Vikingur

Dienstag, 05.07. 2022, 19:00 Uhr

Dass die teilnehmenden Mannschaften aus der 1. Qualifikationsrunde keine große Rolle spielen, muss nicht immer stimmen. Immerhin setzte sich beispielsweise gerade Malmö in der vergangenen Saison in allen vier Qualifikationsrunden durch und wurde mit der Gruppenphase belohnt, was für den Klub ein finanzieller Segen war. In der Qualifikation bezwang man zunächst Riga und HJK Helsinki und setzte sich dann etwas überraschend mit zwei 2:1-Siegen gegen die Rangers durch. Im Playoff behielt Malmö gegen Ludogorets die Nerven und setzte sich knapp mit einem Gesamtscore von 3:2 durch.

In der Champions League Gruppenphase war man allerdings chancenlos und holte nur einen Punkt, als man zuhause gegen Zenit ein 1:1-Unentschieden erreichte. Der Sieger der schwedischen Ganzjahresmeisterschaft von 2021 liegt aktuell in der Tabelle auf Platz 5 und, wobei der Rückstand auf den ersten Platz noch relativ gering ist. Trotz der Champions-League-Millionen blieb man in Schweden bescheiden und verzichtete auf spektakuläre Neueinkäufe. Mittelfeldspieler Sergio Peña war der teuerste Spieler und kostete eine Million Euro. Mittelstürmer Isaac Kiese Thelin wechselte ablösefrei nach Malmö und präsentierte sich als gute Verstärkung.

Im Spiel gegen die Isländer wird Malmö als Favorit starten, wobei man Vikingur nicht unterschätzen darf. Der aktuelle Tabellenzweite Islands hat gerade einen Lauf und gewann die letzten acht Pflichtspiele in Folge. Dennoch sollte der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Teams recht deutlich zu sehen sein und es wäre überraschend, wenn Vikingur die erste Qualifikationsrunde überstehen würde.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Malmö FF und Vikingur findet ihr bei wettbasis.com

Ludogorets Razgrad – Sutjeska Niksic

Dienstag, 05.07. 2022, 19:45 Uhr

Wie bereits oben erwähnt scheiterte Ludogorets im vergangenen Jahr im CL-Playoff an Malmö. Die Bulgaren, die in der vergangenen Saison die heimische Meisterschaft mit 21 Punkten Vorsprung gewannen, traten deshalb in der Europa-League-Gruppenphase an, wo sie zwei Unentschieden gegen den FC Midtjylland herausholten, die anderen vier Spiele gegen Sporting Braga und Roter Stern Belgrad jedoch verloren.

Bei den Bulgaren finden sich einige bekannte Namen im Kader, wie der ehemalige Altacher Bernard Tekpetey, der in der vergangenen Saison in 19 Spielen sieben Tore und sechs Assists beisteuerte. Einer der absoluten Leistungsträger ist der ehemalige Sturm-Kicker Kiril Despodov, der bei den Grazern in 19 Einsätzen auf starke acht Tore und sieben Assists kam. In der bulgarischen Liga gelangen ihm vergangenes Jahr sechs Treffer und starke zwölf Vorlagen.

Ludogorets wird gegen den montenegrinischen Meister als klarer Favorit ins Spiel gehen und insbesondere im Heimspiel wäre alles andere als ein Dreier eine riesige Überraschung. Die Bulgaren wollen um jeden Preis in die Champions League und es wäre eine riesige Überraschung, sollten sie in der ersten Runde scheitern.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Ludogorets Razgrad und Sutjeska Niksic findet ihr bei wettfreunde.net