LASK verpflichtet Mittelstürmer Efthymios Koulouris

Der LASK bringt den nächsten Transfer in der Offensive unter Dach und Fach: Mit dem 26-jährigen Efthymios Koulouris verpflichten die Linzer einen erfahrenen Torjäger und 18-fachen griechischen Nationalspieler. Der Mittelstürmer kommt von Atromitos Athen und unterschreibt bei den Schwarz-Weißen bis 2025.

Der LASK ist auf der Suche nach einem weiteren Mittelstürmer fündig geworden: Ab sofort streift Efthymios Koulouris das schwarz-weiße Dress über. Der 26-jährige Stürmer wechselt vom griechischen Erstligisten Atromitos Athen nach Linz. In der abgelaufenen Saison erzielte der unangefochtene Stammspieler in 32 Ligaspielen 14 Tore und zwei Assists – damit war er im Grunddurchgang der griechischen Super League der drittbeste Torjäger der Liga.

Beim griechischen Traditionsverein PAOK Thessaloniki ausgebildet, feierte Efthymios Koulouris im Frühjahr 2014 sein Erstliga-Debüt. Mit PAOK konnte er 2017 und 2018 zwei Mal den griechischen Pokalbewerb gewinnen, in der Saison 2018/19 krönte er sich zudem mit 19 Treffern zum Torschützenkönig. 2019 gelang ihm mit dem Wechsel zum FC Toulouse in die französische Ligue 1 der Sprung in eine europäische Top-Liga. Im Vorjahr schloss er sich Atromitos Athen an und kehrte somit wieder in seine Heimat zurück. Auch auf Nationalmannschaftsebene konnte Koulouris bereits reichlich Erfahrung sammeln, 18 Mal lief er für Griechenland auf.

„Bin voller Vorfreude“

Ab sofort wird er die Strafräume der österreichischen Bundesliga unsicher machen. „Der Verein hat sich intensiv um mich bemüht und meine ersten Eindrücke vom Klub sind sehr positiv. Ich bin voller Vorfreude auf meine neue Aufgabe beim LASK und kann es kaum erwarten, ins Training einzusteigen und die Mannschaft kennenzulernen“, sagt der neue LASK-Angreifer.

LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic setzt mit der Verpflichtung einen weiteren wichtigen Schritt in der Kaderplanung: „In der Sturmzentrale wollten wir uns verstärken, das war eines unserer Ziele in dieser Transferphase. Mit Efthymios gewinnen wir einen sehr robusten Spieler dazu, der seinen Torriecher bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat. Auch charakterlich hat er in unseren Gesprächen absolut überzeugt: Er ist fest entschlossen, mit dem LASK eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Für Cheftrainer Didi Kühbauer bedeutet der Neuzugang eine weitere Option im Angriff: „Efthymios ist genau der Spielertyp, den wir gesucht haben – für unsere Offensive ist er ein wichtiger Zugang, der uns mit seiner Erfahrung helfen kann. Ich freue mich sehr, dass er sich für den LASK entschieden hat.“