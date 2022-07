Platzt der Leeds-Deal? Mo Camara jetzt bei Brighton im Gespräch

Vor rund 24 Stunden war sich die Medienwelt noch einig, dass der Salzburger Mohamed Camara einen Vertrag bei Leeds unterzeichnen wird. Nun sieht es eher danach aus, als ob er bei einem anderen Premier-League-Klub unterkommen könnte.

Jesse Marsch schätzt seine ehemaligen Schützlinge aus Salzburg, denn der aktuelle Leeds-Trainer verpflichtete bereits Brenden Aaronson und Rasmus Kristensen. Nun wird noch ein Ersatz für Schlüsselspieler Kalvin Phillips gesucht, der einen Vertrag bei Manchester City unterschrieb.

Mohamed Camara, der in der österreichischen Bundesliga und in den Europacup-Spielen konstant starke Leistungen zeigte, stand als Nachfolger sehr hoch im Kurs. Es sieht nun allerdings stark danach aus, dass ein anderer Spieler aus dem Red-Bull-Imperium zu Leeds United wechseln wird. Der Leipziger Tyler Adams soll um 23 Millionen Euro zum Marsch-Klub wechseln, womit er doch deutlich günstiger wäre als der Salzburg-Mittelfeldspieler.

Mo Camara dürfte jedoch weitere Optionen haben. Neben RB Leipzig soll sich auch Newcastle United und Brighton & Hove Albion für den zentralen Mittelfeldspieler interessiert haben.

Leeds will NOT be pursuing a deal for Mohamed Camara, with the alternative signing of Tyler Adams given a ‘here we go’ by @FabrizioRomano 🟡 #LUFC

Mo Camara is a target for Brighton, as confirmed by Fabrizio. If they wish to make a deal happen, this could pave the way. #BHAFC 🔵 pic.twitter.com/SJPOh7uSSn

— Charlie Haffenden (@JournoHaff) July 4, 2022