CL-Vorschau: Paris Saint-Germain empfängt Manchester City

Nachdem es gestern im ersten Semifinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und Chelsea beim 1:1-Unentschieden keinen Sieger gab, treffen heute Paris Saint-Germain und Manchester City aufeinander. Wir haben zur Einstimmung eine kleine Vorschau für euch!

Paris Saint-Germain – Manchester City

Mittwoch, 28.04.2021, 21:00 Uhr

Manchester City reist mit einem Erfolgserlebnis nach Paris, denn die Mannschaft von Pep Guardiola gewann das Finale des EFL Cups gegen Tottenham mit 1:0. Während sich Manchester City im Viertelfinale mit zwei 2:1-Siegen gegen den BVB durchsetzte, musste Paris Saint-Germain beim Duell gegen die Bayern richtig zittern. Zunächst gewannen die Franzosen auswärts mit 2:3 und sorgten damit für eine richtig gute Ausgangssituation. Die Bayern gewannen das Rückspiel mit 1:0 und schieden nur aufgrund der Auswärtstorregel aus. Insbesondere in der Abwehr wirkte der Ligue-1-Klub alles andere als sattelfest, was aber sicherlich auch am Ausfall von Marquinhos lag. Der Innenverteidiger sollte nun gegen Manchester City wieder in die Startaufstellung zurückkehren und gemeinsam mit Kimpembe das Abwehrzentrum bilden. Der Star im Angriff, Kylian Mbappé musste beim jüngsten 3:1-Auswärtssieg gegen Metz ausgewechselt werden, sollte aber ebenfalls rechtzeitig für die heutige Partie zur Verfügung stehen. Der einzige Spieler der fix ausfallen wird ist Juan Bernat.

Manchester City hat noch weniger Verletzungssorgen als die Franzosen, denn Guardiola kann auf alle Kaderspieler zurückgreifen. John Stones war im Finalspiel gegen die Spurs gesperrt und wird vermutlich mit Ruben Dias gemeinsam in der Innenverteidigung auflaufen. Ederson, Zinchenko und Gabriel Jesus bekamen beim 1:0-Sieg gegen Tottenham eine Pause und werden aller Voraussicht nach nun in der Startaufstellung stehen. Die vorderste Angriffreihe im 4-3-3-System sollte demnach auch Gabriel Jesus, Phil Foden und Riyad Mahrez gebildet werden. In der Liga haben die Citizens einen komfortablen Vorsprung von zehn Punkten auf den Stadtrivalen Manchester United, während die Pariser in der Ligue 1 einen Punkt Rückstand auf Lille aufweisen. Die AS Monaco befindet sich vier Spieltage vor Schluss ebenfalls nur einen Punkt hinter dem Millionenklub aus der Hauptstadt. Die Citizens gewannen neun der letzten zehn Champions-League-Partien und schossen in acht dieser zehn Begegnungen mindestens zwei Tore.

