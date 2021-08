CL-Vorschau: Rapid-Bezwinger trifft auf Monaco

Wie vor jedem Spieltag wollen wir auch in dieser Saison eine kompakte Vorschau auf ausgewählte Europacup-Partien liefern. Heute betrachten wir unter anderem das Spiel...

Wie vor jedem Spieltag wollen wir auch in dieser Saison eine kompakte Vorschau auf ausgewählte Europacup-Partien liefern. Heute betrachten wir unter anderem das Spiel zwischen Rapid-Bezwinger Sparta Prag gegen die AS Monaco.

Sparta Prag – AS Monaco

Dienstag, 03.08. 2021, 19:00 Uhr

Sparta Prag setzte sich in der zweiten Qualifikationsrunde gegen den SK Rapid mit einem Gesamtscore von 3:2 durch und darf sich als Belohnung auf die Partie gegen die AS Monaco freuen. Für die Tschechen ist diese Partie ein reines Bonusspiel, denn selbst bei einem Ausscheiden ist man fix in der Europa-League-Gruppenphase, was als internationales Saisonziel anvisiert wurde. Richtig überzeugend waren die Tschechen gegen die Hütteldorfer selten, aber über die 180 Minuten war der Aufstieg klar verdient. Sparta war um den einen oder anderen Schlüsselspieler besser aufgestellt, wobei der SK Rapid im Rückspiel stark ersatzgeschwächt antreten musste. Die Grün-Weißen hätten in der zweiten Halbzeit im Heimspiel die Chance gehabt mit einem größeren Vorsprung ins Rückspiel zu gehen, doch eine einzige richtig gute Halbzeit in den beiden Duellen war einfach zu wenig.

Sparta trifft nun auf ein gänzlich anderes Kaliber. Die AS Monaco wurde hinter Überraschungsmeister Lille und Paris Saint-Germain dritter in der Ligue 1 und im Kader von Trainer Niko Kovac befinden sich einige bekannte Namen. Die Nummer 10 trägt beispielsweise Wissam Ben Yedder, der 14 Länderspiele für Frankreich bestritt und in 219 Ligue 1-Partien 101 Tore und 35 Assists beisteuerte. Mit dem deutschen Legionär Kevin Volland steht ein weiterer prominenter Offensivspieler im Kader, der 13 Mal das Trikot der DFB-Elf trug und in seiner ersten Saison für die AS Monaco 16 Treffer erzielte. Den schnellen Gelson Martins werden auch viele Fußballfans kennen, ebenso wie den offensiven Mittelfeldspieler und 41-fachen russischen Nationalspieler Aleksandr Golovin. Im defensiven Mittelfeld verfügt man mit Aurélien Tchouaméni und Youssouf Fofana über zwei sehr interessante junge Talente, die demnächst vielleicht sogar den nächsten Karriereschritt gehen könnten. Während Sparta schon zwei Liga-Spiele absolvierte und nach dem Aufstieg gegen den SK Rapid Slovan Liberec auswärts mit 5:0 abservierte, ist es für die AS Monaco das erste Pflichtspiel, was ein großer Vorteil für die Tschechen sein könnte. Dennoch gehen die Monegassen als klarer Favorit in das Spiel.

PSV Eindhoven – Midtjylland

Dienstag, 03.08. 2021, 20:00 Uhr

Im Duell zwischen Eindhoven und Midtjylland erwartet uns eine spannende Begegnung, in der die Niederländer jedoch als klarer Favorit in die Partie gehen werden. Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt brillierte nämlich im Duell gegen Galatasaray und gewann das Heimspiel in der vergangenen Qualifikationsrunde mit 5:1, ehe sie sich auch auswärts mit 2:1 durchsetzten. Im Hinspiel zauberten vor allem der Israeli Eran Zahavi, der gleich drei Treffer beisteuerte und der ehemalige deutsche Superstar Mario Götze, dem ein Doppelpack gelang. Der interessanteste Spieler im Kader der Niederländer ist jedoch Linksaußen zu finden. Der erst 22-Jährige Cody Gakpo bestritt bereits eine Partie für die niederländische Nationalmannschaft und hat noch eine große Karriere vor sich. Ramalho hat unter seinem alten Bekannten Roger Schmidt natürlich einen Platz in der Mannschaft, wird aber nach der gelb-roten Karte seines Nebenspielers Olivier Boscagli einen neuen Partner im Abwehrzentrum im Spiel gegen Midtjylland haben.

Der FC Midtjylland setzte sich in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation gegen Celtic durch, was angesichts der Formkurve der beiden Mannschaften keine allzu große Überraschung war. Midtjylland wurde in der vergangenen Saison mit einem Punkt Rückstand auf Bröndby Vizemeister und erreichte im vergangenen Jahr in der Champions-League-Gruppe immerhin zwei Unentschieden gehen Liverpool und Atalanta. Ebenfalls beachtlich war, dass die Dänen im CL-Playoff Slavia Prag, den überlegenen tschechischen Meister, mit einem Gesamtscore von 4:1 hinauswarfen. Roger Schmidt muss seine Mannschaft vor dem starken Zehner Evander warnen und auch auf Rechtsaußen Anders Dreyer aufpassen, der vor einiger Zeit beim SK Rapid im Gespräch war, sich aber bei Midtjylland hervorragend entwickelt hat. Mit Pione Sisto ist ein recht bekannter und starker Linksaußen verletzt. Eindhoven wird als Favorit in die Partie gehen, ist allerdings vor dem Gegner sicherlich gewarnt, da Midtjylland auch international in den vergangenen Jahren beachtliche Ergebnisse einfuhr.