CL-Vorschau: Salzburg benötigt Sieg in Moskau

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch diesmal auf zwei interessante Begegnungen für euch. Diesmal haben wir unter anderem eine kleine Vorschau auf das...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch diesmal auf zwei interessante Begegnungen für euch. Diesmal haben wir unter anderem eine kleine Vorschau auf das Spiel der Salzburger gegen Lok Moskau im Programm.

Lokomotive Moskau – RB Salzburg

Dienstag, 01.12. 2020, 18:55 Uhr

Die Champions-League-Gruppenphase verlief ein wenig unglücklich für die Salzburger. Nach vier Spielen steht die Mannschaft von Jesse Marsch mit einem Punkt am Tabellenende. Neben dem Unentschieden gegen Lok Moskau setzte es eine Niederlage gegen Atletico und zwei Pleiten gegen die Bayern. Das Spiel gegen die Spanier fand absolut auf Augenhöhe statt und beim Rückspiel gegen die Bayern hatten die Salzburger die klar besseren Möglichkeiten und scheiterten lediglich an Manuel Neuer und der eigenen Chancenauswertung. Laut dem Expected-Goal-Modell hätte der österreichische Serienmeister das Spiel im Allianz Stadion klar für sich entscheiden müssen. Aus Sicht der Bayern lauten die xG-Werte 1.62:3.66 – es kommt nicht oft vor, dass der FC Bayern München so schwache Expected-Goal-Zahlen aufweist.

Die guten Statistiken helfen den Salzburgern aber nur bedingt. Jesse Marschs Mannschaft sollte nun in Moskau den ersten Sieg einfahren, da man ansonsten einen Dreier im letzten Spiel gegen Atletico benötigt und gleichzeitig auf die fix aufgestiegenen Bayern hoffen muss. Einfacher wäre es da einen Punkt aus Moskau zu entführen, insbesondere da die Russen zumindest in der heimischen Meisterschaft unter ihren Erwartungen liegen. Der Vizemeister der Saison 2019/20 liegt aktuell nur auf Platz 7. Aus den letzten neun Pflichtspielen holten die Russen bloß einen Sieg. Bei der bitteren 1:5 Niederlage gegen Dynamo Moskau verlor das Team zudem Stürmer Fedor Smolov, der so wie Lysov und Barinov gegen die Salzburger nicht dabei sein wird. Anton Miranchuk ist zudem angeschlagen und es ist nicht fix, dass sich ein Einsatz gegen die Salzburger ausgehen wird.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Lok Moskau und Red Bull Salzburg findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.

Borussia Mönchengladbach – Inter Mailand

Dienstag, 01.12. 2020, 21:00 Uhr

Der ehemalige Salzburg-Trainer Marco Rose führt mit Borussia Mönchengladbach überraschend die Champions-League-Gruppe an. Dies ist umso beachtlicher, da neben Shakhtar Donetsk mit Inter und Real Madrid zwei absolute Spitzenteams in der Gruppe sind. Gegen die Top-Favoriten erreichten die Gladbacher in den ersten beiden Partien jeweils ein 2:2-Unentschieden, ehe sich den Vertreter aus der Ukraine zuletzt 6:0 und 4:0 vom Platz putzten. Inter wartet in der Gruppe noch auf den ersten Sieg und hat nach vier Spieltagen zwei Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche stehen. Immerhin konnte der Serie A Klub in der Meisterschaft zuletzt wieder ein Ausrufezeichen setzen. Gegen den Tabellenzweiten Sassuolo kamen die Mailänder zu einem 3:0-Erfolg und tauschten damit in der Tabelle die Plätze.

Gladbach-Coach Rose muss heute Jonas Hofmann verletzungsbedingt vorgeben und wird wohl auch auf Ramy Bensebaini verzichten müssen, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Neben Dauerbrenner Stefan Lainer wird auch Valentino Lazaro gute Chancen haben von Beginn an in der Startaufstellung zu stehen. Auf der Gegenseite fehlt Arturo Vidal aufgrund einer Sperre und Vecino aufgrund einer Verletzung. Da Kolarov, Brozovic und Padelli ebenfalls positiv auf Corona getestet wurden, konnten sie die Reise nach Deutschland nicht antreten.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Inter findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.