CL-Gruppenphase: Auf Salzburg wartet ein Geduldsspiel

Wie vor jedem Europacup-Spieltag bieten wir eine kleine Vorschau auf die interessantesten Begegnungen. Heute blicken wir auf zwei interessante Partien der Champions-League-Gruppenphase. Red Bull...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag bieten wir eine kleine Vorschau auf die interessantesten Begegnungen. Heute blicken wir auf zwei interessante Partien der Champions-League-Gruppenphase.

Red Bull Salzburg – Lokomotive Moskau

Mittwoch, 21.10.2020, 18:55 Uhr

Der österreichische Serienmeister Red Bull Salzburg trifft zum Auftakt der CL-Gruppenphase auf Lokomotive Moskau. Salzburg hat in dieser Saison noch eine weiße Weste und ging in allen Pflichtspielen als Sieger hervor. Nach den beiden siegreichen Playoff-Spielen gegen Maccabi Tel Aviv fertigte man Hartberg in der Meisterschaft mit 7:1 ab und gewann im auswärts im Cup gegen den SKN St. Pölten mit 3:0. Lok Moskau wurde vergangene Saison Vizemeister und hatte satte 15 Punkte Rückstand auf Meister Zenit. In der aktuellen Saison wurden bisher elf Spieltage absolviert und an der Tabellenspitze geht es recht eng zu. Aktuell befindet sich die Mannschaft von Trainer Marko Nikolic auf dem vierten Platz, der Rückstand auf Tabellenführer Zenit beträgt jedoch nur drei Punkte. Nach einem schwachen Saisonstart kam der russische Klub immer besser in Fahrt und gewann zuletzt vier Partien in Folge. Bei allen vier Meisterschaftsspielen zeigte man sich eher minimalistisch – drei der Partien endeten mit einem 1:0-Sieg, ein Spiel ging 2:1 aus.

Im Kader von Lokomotive Moskau befinden sich ein paar bekannte Gesichter. Im defensiven Mittelfeld setzt man auf die Kampfkraft von Grzegorz Krychowiak, der zuvor unter anderem bei beim FC Sevilla und Paris Saint-Germain unter Vertrag stand. Fedor Smolov, der in 39 Länderspielen für Russland 14 Mal traf, wird den meisten Fußballfans ebenfalls ein Begriff sein. In erster Linie setzt der Gegner aber ohnehin auf sein starkes Kollektiv. Es ist kein Zufall, dass der Klub zuletzt nur wenige Gegentore bekam, da die Abwehr sehr gut organisiert ist und auch die Vorderleute gut nach hinten arbeiten. Die Räume des Gegners werden eng gemacht, sodass ein Geduldsspiel auf die Salzburger warten könnte. Der Gegner spielt keineswegs spektakulär, ist allerdings nicht einfach zu bespielen.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Red Bull Salzburg und Lokomotive Moskau findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.

Bayern München – Atletico Madrid

Mittwoch, 21.10.2020, 21:00 Uhr

Der FC Bayern München teilte im Vorfeld der ersten Champions-League-Partie mit, dass Serge Gnabry positiv auf das Coronavirus getestet wurde und somit nicht gegen Atletico Madrid zur Verfügung stehen wird. Da auch Leroy Sane verletzungsbedingt ausfällt, könnte Douglas Costa auf dem rechten Flügel starten. Auf der Gegenseite wird Neuzugang Luis Suarez in der Champions League für seinen neuen Klub sein Debüt geben und im Sturm neben Superstar Joao Felix auflaufen. Die Spanier haben aktuell mit José Giménez, Sime Vrsaljko und Saúl Ñíguez drei verletzte Akteure in ihren Reihen, wobei insbesondere der Ausfall von Ñíguez ungelegen kommt.

Die Bayern erwartet in jedem Fall ein hartes Heimspiel, denn gegen Atletico Madrid spielt kein Team der Welt gerne. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone kämpft um jeden Ball und ist äußerst diszipliniert. Auch gegen die Bayern werden die Spanier auf eine äußerst kompakte und physische Spielweise setzen und nach Ballgewinnen schnell in die Spitze nach vorne spielen. Simeone setzt traditionell auf ein 4-4-2-System, wobei die beiden Viererketten sehr eng beieinanderstehen und dem Gegner kaum Räume anbieten – speziell die Zwischenlinienräume werden sehr gut abgedeckt. Die Mannschaft verschiebt hervorragend und setzt dabei auf eine hohe Laufintensität, die auch über die gesamten 90 Minuten auf den Platz gebracht werden kann.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen den Bayern und Atletico Madrid findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.