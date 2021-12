CL-Vorschau: Schafft der AC Milan das Wunder?

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute wieder auf zwei ausgewählte Partien des heutigen Spieltags. Heute sehen wir uns die Voraussetzungen vor den...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute wieder auf zwei ausgewählte Partien des heutigen Spieltags. Heute sehen wir uns die Voraussetzungen vor den Spielen in Leipzig und Mailand an.

RB Leipzig – Manchester City

Dienstag, 07.12.2021, 18:45 Uhr

Drei Meisterschaftsniederlagen in Serie waren dann doch zu viel. RB Leipzig entließ seinen Trainer Jesse Marsch, dessen Bestellung von Anfang an unter keinem guten Stern stand. Der US-Amerikaner wollte wieder den typischen Red-Bull-Fußball nach Leipzig zurückführen. Intensives Pressing gepaart mit einem sehr schnellen und vertikalen Umschaltspiel. Das Problem war allerdings, dass sich die Mannschaft in Leipzig unter dem Ex-Trainer Nagelsmann in eine andere Richtung entwickelte und der Kader ebenfalls nicht zu dem Fußball passte, den der Ex-Salzburg-Coach spielen wollte.

Nagelsmann zog mit Leipzig einen gepflegten Ballbesitzfußball auf und setzte sowohl was System als auch was die Formationen anging auf große Flexibilität. Der Mannschaft gefiel die Spielweise und sie konnte sich mit den Ideen des neuen Trainers nicht anfreunden, zumal auch erzählt wird, dass es Marsch nicht gut verstand seine Gedanken an die Spieler zu vermitteln. Marsch war zwar als Mensch und Motivator beliebt, konnte seine Spieler dennoch nicht von seinen taktischen Ideen überzeugen.

Auch in der Champions League läuft es nicht nach Wunsch, auch wenn in der vergangenen Runde ein Kantersieg in Brüssel den ersten Sieg brachte. Leipzig liegt punktegleich mit den Belgiern auf Platz 3 und hat vor dem letzten Spieltag nur vier Punkte erspielt. Um zumindest in der Europa League weiterspielen zu können, muss man bei einer Niederlage gegen die Citizens auf Schützenhilfe aus Paris hoffen.

Manchester City steht währenddessen bereits als Gruppensieger fest, denn Guardiolas Mannschaft hat vor dem letzten Spieltag vier Punkte Vorsprung auf Paris Saint-Germain, weshalb es durchaus möglich ist, dass der Coach einigen Spielern eine Pause gönnt. Mit Ferran Torres fehlt nur ein einziger Akteur aus, während Leipzig voraussichtlich gleich auf acht Akteure verzichten muss. Immerhin kehrt Tyler Adams nach seiner Sperre zurück. Interimstrainer Achim Beierlorzer steht eine schwierige Aufgabe bevor, auch wenn der Gegner wahrscheinlich nicht mit der allerbesten Elf antreten wird.

AC Milan – Liverpool FC

Dienstag, 07.12.2021, 21:00 Uhr

So wie Manchester City steht auch der Liverpool FC in seiner Gruppe als Sieger fest, wobei die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp noch souveräner agierte. Die Reds gaben in den ersten fünf Gruppenspielen keinen einzigen Punkt ab und werden dementsprechend dem einen oder anderem Stammspieler eine Pause gönnen. Im Sturm könnte deshalb der Ex-Salzburger Minamino starten und auch der junge Mittelfeldspieler Tyler Morton hofft auf einen CL-Einsatz. James Milner wird aufgrund einer Sperre sicher nicht starten können, ähnliches trifft auf Henderson, Thiago und Diogo Jota zu, die am Montag nicht mittrainieren konnten.

Während es um den Gruppensieger keinerlei Diskussionen gibt, werden wir ein spannendes Rennen um die weiteren Plätze sehen. Der FC Porto liegt mit 5 Punkten auf Platz 2, Milan und Atletico Madrid haben jeweils einen Punkt weniger. Ein Weiterkommen in der Champions League wäre für den AC Milan vor allem deshalb äußerst kurios, weil die Italiener die ersten drei Gruppenspiele allesamt verloren. Erst der späte 1:0-Erfolg gegen Atletico Madrid am vergangenen Spieltag eröffnete noch die Chancen auf die K.o-Runde. Möglich machen soll dies vor allem Zlatan Ibrahimovic, der am Wochenende geschont wurde um in der Königsklasse antreten zu können. Mit Rebic, Kjaer, Giroud, Pellegri, Calabria, Castillejo und Leao fallen allerdings einige Akteure verletzungsbedingt aus.

