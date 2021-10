CL-Vorschau: Schafft Sheriff Tiraspol die nächste große Sensation?

Heute steht der dritte Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase an. Wir haben uns drei Partien im Vorfeld angesehen und analysieren die Ausgangslagen. Paris...

Heute steht der dritte Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase an. Wir haben uns drei Partien im Vorfeld angesehen und analysieren die Ausgangslagen.

Paris Saint-Germain – RB Leipzig

Dienstag, 19.10.2021, 21:00 Uhr, Parc des Princes

PSG geht mit seinem Starensemble als Favorit ins Heimspiel gegen RB Leipzig. In der vergangenen Saison gab es dieses Duell schon einmal in der Gruppenphase – damals gewann jeweils die Heimmannschaft und der 2:1-Sieg der Leipziger war eine der größten Sensationen der Saison. Auch diesmal könnte es für die Leipziger von Jesse Marsch etwas zu holen geben, denn PSG gewinnt zwar die meisten seiner Spiele, allerdings ohne zu glänzen. Zuletzt gab es einen zähen 2:1-Erfolg über Angers und davor sogar eine 0:2-Niederlage bei Stade Rennes. Leipzig kam zuletzt in der deutschen Bundesliga nicht über ein 1:1 beim SC Freiburg hinaus.

Der französische Serienmeister muss gegen die Leipziger auf den gesperrten Angel di Maria verzichten – zudem fallen Neymar, Sergio Ramos, Keylor Navas und Leandro Paredes verletzungsbedingt aus. Der namhafteste Ausfall bei Leipzig ist der spanische Teamspieler Dani Olmo, der an einem Muskelfaserriss laboriert. Marsch muss außerdem auf Halstenberg und Brobbey verzichten. Derzeit steht Leipzig nach zwei Partien noch punktelos da und steht daher gegen PSG bereits unter Zugzwang. Man darf hier also eine recht offen geführte Partie erwarten, in der sich der Bundesliga nicht zwangsläufig verstecken will.

Atlético Madrid – FC Liverpool

Dienstag, 19.10.2021, 21:00 Uhr, Wanda Metropolitano

In der Saison 2019/20 warf Atlético Madrid den damals amtierenden Champions-League-Sieger Liverpool bereits im Achtelfinale nach Verlängerung aus dem Bewerb. Es war auch das bisher letzte Aufeinandertreffen der Trainertitanen Diego Simeone und Jürgen Klopp. Diesmal hat Liverpool die etwas bessere Ausgangslage, zumal man die ersten beiden Gruppenspiele gewinnen konnte und damit bereits zwei Punkte vor Atlético liegt. Den Druck haben demnach eindeutig die Spanier, die auf die verletzten Giménez, Llorente und Cunha verzichten müssen. Klopp muss auf der anderen Seite Thiago und Harvey Elliott vorgeben.

Die Reds schossen sich zuletzt in der Liga für den Klassiker gegen den spanischen Meister warm. Auswärts bei Watford gab es einen 5:0-Erfolg mit einem Dreierpack von Roberto Firmino. Damit konsolidierte sich die Klopp-Elf auf dem zweiten Rang hinter Chelsea. Auch Atlético feierte zuletzt große Erfolge: Vor der Länderspielpause gab es einen 2:0-Heimsieg gegen den kriselnden FC Barcelona und davor gelang mit einem 2:1-Auswärtssieg beim AC Milan der erste volle Erfolg in der diesjährigen Gruppenphase. Nach der Länderspielpause hatten die Colchoneros noch keine Partie.

Inter Mailand – Sheriff Tiraspol

Dienstag, 19.10.2021, 21:00 Uhr, San Siro

Das Team der Stunde in der Champions League ist derzeit ganz eindeutig der moldauische Underdog Sheriff Tiraspol. Nach zwei Spieltagen liegt das Team des Ukrainers Yuriy Vernydub mit dem Punktemaximum auf dem ersten Rang einer wahren Todesgruppe und gewann zuletzt sensationell auswärts im Bernabeu. Bewerbsübergreifend ist Sheriff bereits seit 19 Spielen unbesiegt und diese stolze Serie, die aufgrund der Gegner in der Königsklasse niemand erahnen konnte, wird nun auswärts im altehrwürdigen San Siro auf eine harte Probe gestellt.

Inter Mailand wird die Moldauer nach deren Sensationssiegen mit Sicherheit nicht unterschätzen und sehr ernstnehmen. Allerdings sucht Inter nach namhaften Abgängen noch ein wenig nach seiner Form. Zuletzt gab es eine 1:3-Niederlage bei Lazio Rom – die erste in der neuen Saison. In der Champions League steht man nach einer Heimniederlage gegen Real Madrid und einem Remis bei Shakhtar Donetsk mit nur einem Punkt da und muss nun dringend abliefern. Allerdings kann Inter-Coach Simone Inzaghi gegen den Underdog aus dem Vollen schöpfen, muss nur Stefano Sensi vorgeben. Dem ersten Gruppenphasensieg der Mailänder sollte also nichts im Wege stehen.

