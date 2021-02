CL-Vorschau: Schwere Aufgabe für formschwache Dortmunder

Auch im Jahr 2021 wollen wir euch nun vor jedem Spieltag spannende Europacup-Duelle kurz präsentieren und eine knackige Vorschau liefern. Heute blicken wir auf...

Auch im Jahr 2021 wollen wir euch nun vor jedem Spieltag spannende Europacup-Duelle kurz präsentieren und eine knackige Vorschau liefern. Heute blicken wir auf zwei Spiele der Königsklasse.

FC Sevilla – Borussia Dortmund

Mittwoch, 17.02. 2021, 21:00 Uhr

Vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Sevilla wünschen sich die Dortmunder Fans eine bessere Form ihrer Mannschaft. In der Liga lief es zuletzt nicht rund, denn aus den letzten sechs Partien konnte nur das Spiel gegen den FC Augsburg gewonnen werden. Gegen Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und den SC Freiburg setzte es Niederlagen, gegen Mainz und Hoffenheim schaute nur ein Unentschieden hinaus, sodass die Mannschaft von Edin Terzic, der im Sommer von Marco Rose abgelöst werden wird, nur auf dem sechsten Tabellenplatz liegt. Dazu kommen Verletzungssorgen in der Viererkette, da Thomas Meunier und Lukasz Piszczek angeschlagen sind und somit eventuell wieder Emre Can als Rechtsverteidiger starten muss. Thomas Delaney und Axel Witsel werden im zentralen Mittelfeld ebenfalls abgehen.

Auf der Gegenseite muss auch Coach Julen Lopetegui um vier Spieler zittern. Die Einsätze von Jesus Navas, Marcos Acuna, Lucas Ocampos und Oscar Rodriguez sind noch nicht fix, doch die Form spricht für die Heimmannschaft. Sevilla holte in den letzten neun Pflichtspielen ebenso viele Siege und verlor in den letzten 19 Spielen nur eine einzige Partie – das Auswärtsspiel gegen Atletico Madrid. Nach einem durchwachsenen Start in die Liga ist Sevilla jetzt wieder vorne dabei und liegt nur noch vier Punkte hinter Platz 2. In diesem Kalenderjahr gab Sevilla zuhause noch keinen einzigen Punkt ab und man will auch gegen die formschwachen Dortmunder eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel schaffen.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem FC Sevilla und Borussia Dortmund findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.

FC Porto – Juventus Turin

Mittwoch, 17.02. 2021, 21:00 Uhr

Auch die zweite Champions-League-Begegnung des heutigen Abends verspricht viel Spannung. Der FC Porto empfängt die „Alte Dame“ aus Turin und trotz der Außenseiterrolle dürfen sich die Porto-Anhänger Hoffnungen machen. Der FC Porto verlor in der gesamten Saison nur ein einziges Heimspiel und ist in den letzten fünf Champions-League-Spielen ohne Niederlage. Zuletzt taten sich die Portugiesen dennoch mit dem Siegen schwer, denn in den letzten vier Pflichtspielen gab es vier Punkteteilungen. Zaidu Sanusi und Otavio meldeten sich am Wochenende zurück und kamen von der Bank ins Spiel. Zumindest Sanusi sollte auch in der Startaufstellung stehen, was für die Mannschaft sehr wichtig wäre. Sollte Otavio nicht starten, dann wird er von der Bank Impulse im offensiven Mittelfeld setzen.

Juventus-Trainer Andrea Pirlo muss beim Auswärtsspiel gegen Porto auf drei wichtige Spieler verzichten, denn Aaron Ramsey, Paulo Dybala und Arthur können die Reise nach Portugal nicht mitmachen. Cuadrado ist zudem angeschlagen, sollte er ausfallen wird Danilo auf der rechten Abwehrseite einspringen. Juventus liegt in der Serie A mit acht Punkten Rückstand auf Inter auf Platz 4, hat aber ein Spiel weniger absolviert. Bis zum letzten Wochenende zeigte die Formkurve nach oben, doch ausgerechnet die Generalprobe für die Champions League ging schief. Im Auswärtsspiel setzte es gegen Napoli nämlich eine 0:1-Niederlage.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem FC Porto und Juventus Turin findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.