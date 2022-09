CL-Vorschau: „Spitzenspiele in Mailand und Napoli“

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auch heute wieder auf zwei interessante Begegnungen und bieten einen kleinen Vorgeschmack auf die Partien für euch. Heute...

Wie vor jedem Spieltag blicken wir auch heute wieder auf zwei interessante Begegnungen und bieten einen kleinen Vorgeschmack auf die Partien für euch. Heute schauen wir nach Mailand und Neapel, wo zwei richtige Kracher über die Bühne gehen.

Inter – FC Bayern München

Mittwoch, 7. September 2022, 21:00 Uhr

Inter musste in der vergangenen Saison dem Stadtrivalen AC Milan den Vorzug in der Tabelle lassen und verpasste um zwei Punkte die Titelverteidigung. In der neuen Saison läuft es bisher noch nicht nach Wunsch, denn neben drei Siegen gegen Lecce, Spezia und Cremonese, verlor man die Spitzenspiele gegen Lazio und Milan und kassierte bei beiden Niederlagen jeweils drei Tore.

Dabei sollte diese Saison erneut der Meistertitel mit aller Kraft in Angriff genommen werden, denn Top-Stürmer Lukaku, der für den Gewinn der Serie A in der Saison 2020/21 mit 24 Treffern hauptverantwortlich war, wurde nach seinem erfolglosen Gastspiel beim Chelsea FC zurückgeholt. Daneben kam mit Joaquín Correa ein weiterer Offensivspieler von Lazio Rom.

Den Bayern-Innenverteidigern könnte allerdings ein Duell mit dem bulligen Stürmer aus Belgien erspart bleiben, denn Lukaku verpasste die beiden letzten Partien und ist auch für das Champions-League-Spiel fraglich. Es sieht also danach aus, dass Joaquín Correa oder Edin Dzeko im Sturm neben Lautaro Martinez starten werden.

Bei den Bayern fehlt nur Bouna Sarr aus, denn Leon Goretzka meldete sich zuletzt wieder fit. Der 27-Jährige könnte aber auf der Ersatzbank starten, da wahrscheinlich eher Marcel Sabitzer neben Joshua Kimmich beginnen wird. Ganz vorne im 4-2-2-2-System werden wohl Müller und Mané starten, dahinter streiten sich Musiela, Coman und Sané um die beiden Plätze.

Die Bayern starteten inklusive des Supercups mit vier klaren Siegen in die Saison, wobei insbesondere der 6:1-Auswärtssieg gegen Eintracht Frankfurt und der 7:0-Kantersieg in Bochum wahre Machtdemonstrationen waren. Danach geriet die Maschinerie jedoch ein wenig ins Stocken, denn gegen Gladbach und Union Berlin kam man nicht über zwei 1:1-Unentschieden hinaus.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Inter und dem FC Bayern München findet ihr bei wettbasis.com

SSC Neapel – Liverpool FC

Mittwoch, 7. September 2022, 21:00 Uhr

Für Liverpool begann die neue Saison nicht nach Wunsch, denn in den ersten sechs Liga-Spielen holte die Mannschaft von Klopp nur zwei Siege, darunter aber ein 9:0 gegen Bournemouth. Gegen Fulham, Crystal Palace und Everton gab es Punkteteilungen und im Old Trafford verlor man mit 1:2 gegen United. Liverpool gab mit Sadio Mané einen Schlüsselspieler an die Bayern ab und verpflichtete im Gegenzug Darwin Nunez. Der Angreifer aus Uruguay sah gleich in der zweiten Runde eine glatte rote Karte und absolvierte seitdem bloß ein einziges Spiel. Es ist eher unwahrscheinlich, dass er auswärts gegen Neapel in der Startaufstellung stehen wird, da wir mit Firmino im Zentrum rechnen, der gegen Everton eine Pause bekam.

Thiago ist wieder fit, allerdings muss Klopp auf einige seiner Schützlinge verzichten. Naby Keita und Alex Oxlade Chamberlain sind nicht im CL-Kader der Reds, Jordan Henderson, Ibrahima Konaté und Calvin Ramsay fallen fix aus. Fábio Carvalho und Curtis Jones verpassten Anfang der Woche die Trainingseinheiten uns sind äußerst fraglich.

Auch die Hausherren haben ein wenig Verletzungssorgen. Hirving Lozano musste am Wochenende beim 2:1-Auswärtssieg gegen Lazio verletzungsbedingt ausgewechselt werden und ist fraglich. Ähnliches gilt für Victor Osinhen, der im Sturmzentrum von Giacomo Raspadori oder Giovanni Simeone ersetzt werden wird, wenn er nicht auflaufen kann.

Napoli machte mit den Verkäufen von Kalidou Koulibaly und Fabian Ruiz ein Plus am Transfermarkt und holte zwar einige interessante Spieler wie Innenverteidiger Min-jae Kim und den defensiven Mittelfeldspieler André Zambo Anguissa, die beide gegen Klopps Mannschaft in der Startaufstellung stehen werden.

In der Serie A ist Napoli heuer noch ungeschlagen und holte aus den ersten fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem SSC Neapel und dem Liverpool FC findet ihr bei wettfreunde.net