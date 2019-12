Primera División– das Resümee der 2010er Jahre in Spanien

Auch in der spanischen Liga ruht seit vergangenem Wochenende der Lederball. „La Liga“ pausiert über Weihnachten, setzt aber schon am 3. Jänner den Spielbetrieb...

Auch in der spanischen Liga ruht seit vergangenem Wochenende der Lederball. „La Liga“ pausiert über Weihnachten, setzt aber schon am 3. Jänner den Spielbetrieb wieder fort. Wir schauen uns deshalb heute die „Zehner-Jahre“ in Spanien an. Ob einem subjektiv sympathisch oder nicht, anerkennen muss man ein außergewöhnlichen Duell am grünen Rasen auf jeden Fall: Da Lionel Messi und der FC Barcelona, dort Cristiano Ronaldo (lange Zeit) mit Real Madrid. Welche Mannschaft bzw. welcher Spieler konnte diesen Zweikampf für sich entscheiden? Und dann gab es ja noch eine Mannschaft die sich im Schatten des Spitzenduos als dritte Kraft des Landes etablieren und sogar einen Titel abstauben konnte. Wir haben viele Antworten auf all diese Fragen…

35 verschiedene Teams – Die 2010er Tabelle

In dieser Tabelle werden alle Spiele seit Jänner 2010 in der spanischen Primera División gezählt. 16 Siege mehr bzw. umgekehrt etwa so viele Niederlagen weniger in den 383 Meisterschaftsspielen gaben zu Gunsten des FC Barcelona den Ausschlag. In Klammer seht ihr, in welcher Liga die Mannschaft aktuell spielt.

SZ* Sp S U N Tore Pkt Ø 1. FC Barcelona 10 383 289 61 33 1060 : 311 + 749 928 92,8 2. Real Madrid 10 383 273 60 50 1016 : 382 + 634 879 87,9 3. Atlético Madrid 10 383 220 84 79 626 : 326 + 300 744 74,4 4. FC Valencia 10 383 173 98 112 589 : 462 + 127 617 61,7 5. FC Sevilla 10 383 174 83 126 601 : 516 + 85 605 60,5 6. Athletic Bilbao 10 383 151 101 131 501 : 481 + 20 554 55,4 7. FC Villarreal 9 345 142 92 111 472 : 411 + 61 518 57,6 8. Real Sociedad San Seb. 9,5 360 139 88 133 518 : 502 + 16 505 53,2 9. Espanyol Barcelona 10 383 124 97 162 427 : 540 – 113 469 46,9 10. FC Getafe 9 345 114 89 142 386 : 464 – 78 431 47,9 11. FC Málaga (2) 8,5 327 106 77 144 378 : 443 – 65 395 46,5 12. UD Levante 8,5 322 99 82 141 369 : 490 – 121 379 44,6 13. Celta Vigo 7,5 284 93 67 124 364 : 428 – 64 346 46,1 14. Real Betis Sevilla 7,5 284 94 63 127 344 : 450 – 106 345 46,0 15. Rayo Vallecano (2) 6 228 74 36 118 288 : 430 – 142 258 43,0 16. CA Osasuna 6 231 62 65 104 242 : 364 – 122 251 41,8 17. SD Eibar 5,5 208 65 54 89 247 : 295 – 48 249 45,3 18. Deportivo La Coruna (2) 6,5 251 52 84 115 255 : 408 – 153 240 36,9 19. FC Granada 6,5 246 63 54 129 233 : 406 – 173 243 37,4 20. RCD Mallorca 4 155 49 35 71 175 : 232 – 57 182 45,5 21. Sporting Gijón (2) 4,5 175 42 48 85 180 : 281 – 101 174 38,7 22. Deportivo Alavés 3,5 132 47 30 55 139 : 171 – 32 171 48,9 23. Real Valladolid 4 155 36 52 67 149 : 226 – 77 160 40,0 24. Real Saragossa (2) 3,5 137 40 31 66 142 : 205 – 63 151 43,1 25. UD Almería (2) 3,5 137 32 35 70 142 : 234 – 92 131 37,4 26. CD Leganés 3,5 132 34 34 64 121 : 177 – 56 136 38,9 27. UD Las Palmas (2) 3 114 27 24 63 122 : 201 – 79 105 35,0 28. Racing Santander (2) 2,5 99 22 33 44 94 : 153 – 59 99 39,6 29. FC Girona (2) 2 76 23 19 34 87 : 112 – 25 88 44,0 30. FC Elche (2) 2 76 20 21 35 65 : 112 – 47 81 40,5 31. Hércules Alicante (3) 1 38 9 8 21 36 : 60 – 24 35 35,0 32. SD Huesca (2) 1 38 7 12 19 43 : 65 – 22 33 33,0 33. Deportivo Xerez (4) 0,5 23 7 6 10 32 : 38 – 6 27 54,0 34. CD Teneriffa (2) 0,5 23 5 6 12 25 : 46 – 21 21 42,0 35. FC Córdoba (3) 1 38 3 11 24 22 : 68 – 48 20 20,0

*) Das Frühjahr der Saison 2009/10 und der aktuelle Herbst der Saison 2019/2020 fließen jeweils mit einer halben Saison (0,5) in die Tabelle. Dazu die neun vollen Saisonen dazwischen ergibt für eine nicht auf- bzw. abgestiegene Mannschaft 10 Saisonen.

Die Entwicklung

Der Ligaschnitt je Spiel pendelt seit 2010 zwischen hohen 26 und niedrigen 28-Tausend Besuchern. Vereinstechnisch hält das Camp Nou in allen zehn Saisonen den Besucherrekord – meist um die 70.000. Durch die dezentrale Fernsehvermarktung konnten vor allem die großen beiden Vereine ihre Einnahmen massiv steigern. Um im asiatischen Markt mehr Fuß zu fassen, wurden die Anstoßzeiten teilweise immer mehr Richtung Mittag vorverlegt, zuletzt wurden auch Meisterschaftsspiele im Ausland angedacht.

Die Fünfjahreswertung führt Spanien (noch) überlegen an. In dieser Dekade stehen einerseits die Champions League Triumpfe von Barcelona (2x seit 2010) und Real Madrid (4x) zu Buche. Andererseits avancierte man zum Europa League Land Nummer eins, je dreimal holte Atlético Madrid und der FC Sevilla den Pokal nach Spanien. Doch zuletzt holten die englischen Mannschaften auf und könnten Spanien vom ersten Platz bugsieren.

Die besten Torschützen seit 2010

10.490 Tore – also etwas mehr als tausend pro Saison sind eine ganze Menge. Doch in keiner Liga hatten zwei Offensivkräfte einen derart riesigen Anteil daran wie in „La Liga“. Etwas im Schatten aber immer noch mit einen grandiosen Torausbeute befindet sich ein Quintett an Spielern, das allesamt mehr als hundert Tore seit 2010 erzielen konnte. Legionäre dominieren die Schützenliste, Aritz Aduriz – bekannt vom Europa-League-Resümee – ist Spaniens Topscorer.

369 Lionel Messi (Barcelona)

304 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

155 Karim Benzema (Real Madrid)

141 Luis Suárez (Barcelona)

141 Antoine Griezmann (Sociedad, Atlético, Barcelona)

118 Aritz Aduriz (Mallorca, Valencia, Bilbao)

Kompakt – Titel, Tränen und Torjäger

Natürlich haben wir zum Abschluss wieder alle wesentlichen Fakten zu den zehn Spielzeiten kompakt zusammengefasst.

Meister Vizemeister Absteiger Copa del Rey Torjäger 2010 FC Barcelona Real Madrid Teneriffa, Valladolid, Xerez FC Sevilla Lionel Messi (Barcelona, 34) 2011 FC Barcelona Real Madrid La Coruna, Alicante, Almeria Real Madrid Cristiano Ronaldo (Real, 41) 2012 Real Madrid FC Barcelona Villareal, Gijon, Santander FC Barcelona Lionel Messi (Barcelona, 50) 2013 FC Barcelona Real Madrid Mallorca, La Coruna, Saragossa Atlético Madrid Lionel Messi (Barcelona, 46) 2014 Atlético Madrid FC Barcelona Osasuna, Valladolid, Betis Sevilla Real Madrid Cristiano Ronaldo (Real, 31) 2015 FC Barcelona Real Madrid Elche, Almeria, Cordoba FC Barcelona Cristiano Ronaldo (Real, 48) 2016 FC Barcelona Real Madrid Vallecano, Getafe, Levante FC Barcelona Luis Suárez (Barcelona, 40) 2017 Real Madrid FC Barcelona Gijon, Osasuna, Granada FC Barcelona Lionel Messi (Barcelona, 37) 2018 FC Barcelona Atlético Madrid La Coruna, Las Palmas, Malaga FC Barcelona Lionel Messi (Barcelona, 34) 2019 FC Barcelona Atlético Madrid Girona, Huesca, Vallecano Valencia CF Lionel Messi (Barcelona, 36)

*) Das Kalenderjahr ist in dem der Titel gefeiert oder der Abstieg besiegelt wurde. Zum Beispiel die Fakten der Saison 2018/19 werden in 2019 dargestellt.

Das war der neunte Teil der Serie „Resümee der 2010er Jahre“. Morgen blicken wir nach Frankreich in die Ligue 1.

Werner Sonnleitner, abseits.at