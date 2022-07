CL-Vorschau: Stöger-Nachfolger Cherchesov will in die Königsklasse

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute auf zwei bevorstehende Spiele blicken und euch eine kleine Vorschau bieten. In der ersten Runde der...

FC Tobol – Ferencvaros

Mittwoch, 06.07. 2022, 16:00 Uhr

Die Fans von Ferencvaros hoffen auf eine ähnliche Qualifikation wie in der Saison 2020/21, als ihre Mannschaft Djurgardens, Celtic, Dinamo Zagreb und Molde überraschend in der Qualifikation schlug und zur Belohnung Gruppenspiele gegen den FC Barcelona und Juventus serviert bekam. In der Gruppenphase gab es für die Ungarn in sportlicher Hinsicht nicht viel zu holen, allerdings war der Einzug in die Königsklasse insbesondere in finanzieller Hinsicht ein großer Gewinn.

Ferencvaros ist aktuell in Ungarn ohnehin das Maß aller Dinge und der Klub aus der Hauptstadt holte sich den Titel mit zwölf Punkten Vorsprung. Dem Klub kommen auch die Steuergesetze in Ungarn entgegen, weshalb man sich durchaus den einen oder anderen schlagkräftigen Spieler leisten kann.

Im Sommer holte man Rechtsaußen Adama Traoré um zwei Millionen Euro. Der Offensivspieler ist jedoch nicht mit seinem berühmten Namensvetter von Wolverhampton zu verwechseln, der zuletzt an den FC Barcelona ausgeliehen war. Weitere Leistungsträger im Team der Ungarn sind beispielsweise der tunesische Mittelfeldspieler Aïssa Laïdouni und Torwart und Kapitän Dénes Dibusz. Der torgefährlichste Spieler der vergangenen Saison, Mittelstürmer Ryan Mmaee, ist aktuell verletzt.

Die Hausherren sind für die meisten Fans ein völlig unbeschriebenes Blatt, sollten aber nicht unterschätzt werden. Bei den Kasachen, die 2021 ihren zweiten Meisterschaftsgewinn feierten, befinden sich durchaus einige solide Spieler in den Reihen.

Nach einem schwachen Meisterschaftsstart in die neue Saison trennte sich der Klub von seinem Trainer und unter dem neuen serbischen Coach Milan Milanović läuft es wieder runder. International kann Tobol allerdings nicht mit großen Erfolgen aufwarten. Vergangenes Jahr schied man in der Europa Conference League Qualifikation gegen MSK Zilina mit einem Gesamtscore von 0:6 aus.

FK Bodø/Glimt – Klaksvik

Mittwoch, 06.07. 2022, 18:00 Uhr

Die Fans des FK Bodø/Glimt werden die vergangene Spielzeit wohl ihr Leben lang nicht mehr vergessen. Ihre Mannschaft gewann nämlich die Ganzjahresmeisterschaft 2021 mit drei Punkten Vorsprung auf Molde und sorgte international für Furore.

Die Norweger überstanden zunächst die Gruppenphase der Europa Conference League und deklassierten dabei den späteren Sieger des Bewerbs, die AS Roma, mit 6:1!

In der K.o.-Phase setzte man sich dann gegen Celtic und AZ Alkmaar durch, ehe man nach einem 2:1-Heimsieg gegen die Roma auswärts mit 0:4 verlor.

Aktuell läuft es in der Ganzjahresmeisterschaft nicht mehr so rund und die Mannschaft von Trainer Kjetil Knutsen liegt nur auf Platz 6 der Tabelle und weist elf Punkte Rückstand auf Lillestrøm auf.

Dass die Norweger aber als klarer Favorit gegen Klaksvík in das K.o.-Duell gehen, liegt dennoch auf der Hand.

