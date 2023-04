CL-Vorschau: Tuchels Bayern zu Gast bei Guardiola

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch heute zwei Analysen für die bevorstehenden Partien bieten. Wir blicken diesmal nach Manchester und Lissabon, wo...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch heute zwei Analysen für die bevorstehenden Partien bieten. Wir blicken diesmal nach Manchester und Lissabon, wo zwei Champions-League-Viertelfinalspiele anstehen.

Manchester City – Bayern München

11.04.2023, 21:00 Uhr

Während der FC Bayern München in der Meisterschaft nicht immer eine souveräne Figur abgab und das Rennen um den Titel durchaus spannend verläuft, gab man sich in der Königsklasse bis jetzt keine Blöße. Der deutsche Rekordmeister gewann alle acht Spiele und setzte sich dabei unter anderem gegen den FC Barcelona, Inter und zuletzt Paris Saint-Germain durch. Nun droht die Serie zu reißen, denn die Mannschaft von Neo-Trainer Tuchel, der Julian Nagelsmann ersetzte, trifft auf Pep Guardiolas Manchester City. Der Premier-League-Klub kam zuletzt besser in Form und gewann die letzten acht Pflichtspiele, darunter auch ein bombastischer 7:0-Sieg in der Champions League gegen den Bundesligisten RB Leipzig.

Tuchel betonte, dass für ein Erfolgserlebnis eine geschlossene Mannschaftsleistung notwendig wäre und neben der taktischen Komponente seine Mannschaft vor allem sehr hart arbeiten muss. Besonders aufpassen muss die Bayern-Hintermannschaft dabei auf Erling Haaland, der in dieser Saison unglaubliche 44 Treffer in 38 Pflichtspielen erzielte. Aufgrund von Knieproblemen wird bei den Gästen Eric Maxim Choupo-Moting ausfallen, der wie Tormann Manuel Neuer und Lucas Hernández seiner Mannschaft heute Abend nicht helfen kann. Mathys Tel trainierte am Sonntag wieder mit der Mannschaft und machte die Reise nach Manchester mit.

Die Hausherren müssen nur auf Phil Foden verzichten, der sich einer Blinddarm-Operation unterziehen musste. Ansonsten kann Guardiola auf alle Spieler zurückgreifen, auch auf Haaland, der nach seinen Adduktoren-Problemen wieder vollkommen fit ist und sich am Wochenende mit zwei Toren beim 4:1-Sieg gegen Southampton für die Partie warmschoss.

Benfica – Inter

11.04.2023, 21:00 Uhr

Der Tabellenführer der portugiesischen Liga empfängt heute den Serie A Klub Inter und verpatzte im Vorfeld die Generalprobe am Wochenende. Das Top-Duell in der Liga ging gegen den FC Porto mit 1:2 verloren, womit sich Benfica zum zweiten Mal in dieser Saison geschlagen geben musste. Auch an dieser Statistik bemerkt man, dass die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt hervorragende Monate hinter sich hat. Speziell in der Champions League feierte man große Erfolge und schloss die Gruppenphase gegen Juventus, Maccabi Haifa und Paris Saint-Germain mit vier Siegen und zwei Unentschieden ab, wobei beide Punkteteilungen gegen die Franzosen erfolgten.

Inter kann vom ersten Tabellenplatz in der heimischen Meisterschaft nur träumen. Napoli legt in dieser Saison einen Sololauf an der Spitze der Tabelle hin und Inter liegt mit 23 Punkten Rückstand nur auf Platz 5. Insbesondere die jüngsten Ergebnisse bereiten große Sorge, denn in den letzten sechs Pflichtspielen holte Inter keinen einzigen Sieg und verlor beispielsweise in der Liga gegen Spezia. Der Serie-A-Klub muss Innenverteidiger Milan Skriniar und Freistoßkünstler Hakan Calhanoglu vorgeben, bei den Hausherren werden Goncalo Guedes, Julian Draxler und Mihailo Ristic nicht mitwirken können. Inter geht für die meisten Buchmacher als Außenseiter ins Spiel, was wohl auch daran liegt, dass man keines der letzten sechs Auswärtsspiele gewann und darunter auch Partien gegen schwächer Mannschaften als Benfica verlor.

