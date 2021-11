National fünf Spiele sieglos: Lille vor Salzburg-Spiel formschwach

Vor genau drei Wochen sorgte der französische Meister Lille mit einem 2:1-Auswärtssieg in Sevilla für eine Sensation und hielt sich damit im Rennen um...

Vor genau drei Wochen sorgte der französische Meister Lille mit einem 2:1-Auswärtssieg in Sevilla für eine Sensation und hielt sich damit im Rennen um den Aufstieg in Champions League Gruppe G. Die Franzosen liegen nun zwei Punkte hinter Red Bull Salzburg auf Rang 2 und wollen die Roten Bullen im heutigen Heimspiel überholen.

Für Salzburg ist das Auswärtsspiel in Lille bereits ein Matchball. Mit einem Sieg könnten die Mozartstädter fix das Achtelfinalticket lösen. Gelingt aber kein voller Erfolg würde die Gruppe wohl noch enger werden, als sie ohnehin schon ist. Sevilla ist im Heimspiel gegen Wolfsburg zum Siegen verdammt, um noch eine realistische Aufstiegschance zu haben. Für Salzburg wäre wohl auch ein Remis in Lille ein Erfolg, allerdings käme es dann zu einem „Endspiel“ gegen Sevilla.

Lille vorerst hinter den Erwartungen

In der Liga hinkt der heutige Gegner der Salzburger hinterher. In den ersten 14 Runden gelangen dem Meister nur vier Siege, seit fünf Spielen ist man ohne Sieg und zuletzt gab es zwei Remis in Serie. Vor der Länderspielpause kam Lille über ein 1:1 zu Hause gegen das Überraschungsteam Angers nicht hinaus. Innenverteidiger Tiago Djaló brachte Lille zwar in Führung, aber in einer ausgeglichenen Partie gelang dem marokkanischen Sechser Azzedine Ounahi in der Schlussphase doch noch der Ausgleich.

Dass Lille in seinem letzten Heimspiel praktisch nie dauerhaft Druck aufbauen konnte, zeigen auch die Graphen von Overlyzer. Die Druckkurve Lilles ist hier die blaue, die von Angers die rote.

Allerdings gelang den Lillois am vergangenen Wochenende ein Achtungserfolg. Auswärts gegen die ebenfalls etwas strauchelnde AS Monaco holte die Mannschaft von Trainer Jocelyn Gourvennec ein 2:2-Unentschieden. Dabei bestätigte vor allem der Kanadier Jonathan David seine gute Form. In den ersten neun Minuten der Partie markierte er einen Doppelpack, nachdem er auch in der Länderspielpause schon für Kanada gegen Costa Rica traf. David hält damit nach 14 Ligue 1 Spielen bei zehn Saisontoren und führt die Ligawertung mit zwei Toren Vorsprung an.

Monaco kam allerdings zurück, verkürzte kurz vor der Pause durch Krépin Diatta auf 1:2 und baute in der zweiten Halbzeit massiven Druck auf. Daran konnte auch die gelb-rote Karte für Strahinja Pavlovic nach 78 Minuten nichts ändern und die Mannschaft von Niko Kovac glich fünf Minuten danach durch den eingewechselten Wissam Ben Yedder aus.

Nicht mit von der Partie war dabei Renato Sanches, der aufgrund einer Muskelverletzung fehlte. Gegen Salzburg hofft man bei Lille aber auf ein Comeback des Portugiesen, da mit Benjamin André ein weiterer Sechser gelbgesperrt fehlt. Auch der stets gefährliche Rechtsaußen Jonathan Ikoné fehlt aufgrund einer Gelbsperre. Trainer Gourvennec will verhindern, gegen die pressingintensiven Salzburger mit dem uneingespielten Sechserduo bestehend aus Amadou Onana und dem Portugiesen Xeka auflaufen zu müssen.

Türkei-Connection soll’s richten

Dies sind aber nicht die einzigen Personalsorgen auf Seiten von Lille. Auch Abwehrchef Sven Botman und der dynamische Linksaußen Jonathan Bamba sind fraglich. Offensiv hofft man daher auf ein Wiedererstarken der zuletzt zahnlosen türkischen Topspieler. Sowohl Yusuf Yazici, als auch der 36-jährige Altmeister Burak Yilmaz, einer der Garanten für den Meistertitel der Vorsaison, befanden sich zuletzt in einer Formkrise. Allerdings sind beide Spieler für die Zentrale und die personellen Sorgen in der Offensive beschränken sich derzeit eher auf die Außenpositionen. Gourvennec muss gegen Salzburg also durchaus erfinderisch sein…