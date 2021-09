CL-Vorschau: RB Salzburg hofft auf Heimsieg gegen Lille

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auf zwei interessante Partien blicken und einen kleinen Vorgeschmack auf die Spiele bieten. Heute blicken wir nach Salzburg...

RB Salzburg – OSC Lille

Mittwoch, 29.09.2021, 21:00 Uhr

Vergangenes Jahr sorgte Lille in Frankreich für eine riesige Sensation, denn der Underdog ließ in der Ligue 1 Paris Saint-Germain in der Tabelle um einen Punkt hinter sich und holte völlig überraschend den Meistertitel. Ausschlaggebend war in erster Linie die starke Defensive, denn Lille kassierte nur 23 Gegentore in 38 Spielen und damit um fünf weniger als der Konkurrent aus Paris. Für die 58 Treffer in der Offensive waren zum größten Teil Burak Yilmaz mit 16 Treffern und Jonathan David mit 13 Toren verantwortlich.

Die gute Nachricht für die Salzburger ist, dass Lille mittlerweile ein anderes Gesicht Zeit. Meistertrainer Christophe Galtier befolgte den Ratschlag, dass man immer aufhören soll wenn es am schönsten ist und trat nach dem Titelgewinn zurück. Die Franzosen verloren zudem einige wichtige Spieler. Der defensive Mittelfeldspieler Boubakary Soumaré wechselte zu Leicester City, Goalie Mike Maignan wurde vom AC Milan verpflichtet und Luiz Araújo wechselte in die MLS. Sportdirektor Luis Campos, der wahrscheinlich den größten Erfolg am Meisterstück hat, arbeitet nun ebenfalls nicht mehr für den Verein. Lille startete mit einem 0:0-Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg in die Champions League, tat sich aber in der Ligue 1 zu Beginn sehr schwer. Erst am vierten Spieltag konnte man das erste Mal voll anschreiben, danach setzte es jedoch wieder zwei Niederlagen. Erst in den letzten beiden Partien fuhr man zwei 2:1-Siege ein, wobei Jonathan David, aktuell der gefährlichste Spieler im Kader, drei der vier Treffer erzielte.

Die Franzosen müssen gegen RB Salzburg auf drei Spieler verzichten, wobei der Ausfall von Renato Sanches besonders bitter ist. Neben dem Portugiesen fehlen Orestis Karnezis und Jonathan Bamba. Auch wenn in der vergangenen Saison die Defensive das Herzstück der Franzosen war, muss Salzburg auf den Doppelsturm im 4-4-2-System besonders gut aufpassen, denn David und Yilmaz sind immer für Treffer gut.

Bei den Salzburgern ist insbesondere in der Innenverteidigung nach den Ausfällen von Solet, Wöber und Piatkowski eine Problemzone geworden. Heute dürfen wir Onguene und Bernardo im Abwehrzentrum erwarten. Zlatko Junuzovic fehlt ebenso wie die Langzeitverletzten Koita und Vallci.

Juventus – Chelsea

Mittwoch, 29.09.2021, 21:00 Uhr

Das Spitzenduell des heutigen Spieltags findet in Turin statt, wo Juventus den Chelsea FC empfängt. Der Serie-A-Verein startete äußerst bescheiden in die neue Saison und hatte nach den ersten vier Spieltagen nur zwei Punkte auf dem Konto. Immerhin gewann Juventus die beiden letzten Meisterschaftsspiele gegen Spezia und Sampdoria jeweils mit 3:2 und liegt nun in der Tabelle auf Platz 10, wobeo der Rückstand auf Leader Napoli bereits 10 Punkte beträgt. In der Champions League fuhr man einen Pflichtsieg gegen Malmö ein und gewann mit 3:0.

Chelsea kassierte am Wochenende hingegen die erste Pflichtspielniederlage der neuen Saison. Bei der 0:1-Niederlage gegen starke Citizens kam die Mannschaft von Trainer Tuchel nicht mit dem intensiven Pressing von Guardiolas Team klar und ging verdient als Verlierer vom Platz. Ansonsten dürfen die Blues mit der bisherigen Saison durchaus zufrieden sein und auch in der Champions League startete man mit einem Pflichtsieg gegen Zenit.

Die Hausherren müssen neben Arthur wahrscheinlich auch auf Paulo Dybala und Álvaro Morata verzichten, die sich bei dem 3:2-Sieg gegen Sampdoria verletzten. Bei Morata besteht noch eine kleine Hoffnung, dass er rechtzeitig wieder fit wird, Dybala wird sicher ausfallen, sodass wir Dejan Kulusevski neben Moise Kean in der Spitze erwarten. Auf der Gegenseite muss Tuchel auch einige wichtige Akteure vorgeben. N’Golo Kante fehlt da er positiv auf Corona getestet wurde, Mason Mount, Reece James und Christian Pulisic sind allesamt verletzt. Jorginho verletzte sich bei der 0:1-Niederlage gegen Manchester City ebenfalls, sollte aber wieder rechtzeitig fit werden. Azpilicueta wird Reece James als rechter Flügelverteidiger ersetzen und Thiago Silva wird Azpilicuetas Platz in der Innenverteidigung einnehmen.

