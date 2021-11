CL-Vorschau: Lille ohne Schlüsselspieler gegen Salzburg

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute einen Blick auf zwei ausgewählte Partien werfen. Heute blicken wir nach Lille und London. Lille –...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute einen Blick auf zwei ausgewählte Partien werfen. Heute blicken wir nach Lille und London.

Lille – RB Salzburg

RB Salzburg startete mit einem Unentschieden und zwei Siegen sehr stark in die ersten drei Champions-League-Gruppenspiele, musste aber am vergangenen Spieltag eine 1:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg hinnehmen. Trotz der Niederlage sind die Salzburger allerdings Tabellenführer der Gruppe G, wobei Lille mit einem Heimsieg die Jaissle-Elf überholen kann. Durch das 1:2 in Wolfsburg ist die Tabellensituation gefährlich, denn bei einer Auswärtsniederlage wartet in der letzten Runde womöglich ein Schicksalsspiel gegen Sevilla, das aktuell mit drei Punkten überraschend Tabellenletzter ist und heute beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg drei Punkte eingeplant hat.

Aus den letzten sieben Pflichtspielen konnte OSC Lille nur einen Sieg davontragen, nämlich ausgerechnet im Auswärtsspiel der Champions League gegen Sevilla. In der Meisterschaft liegt der Überraschungsmeister aus dem Vorjahr aktuell aber nur an 12. Stelle und weist satte 20 Punkte Rückstand auf Paris Saint-Germain auf. Mit der Titelverteidigung in der Liga wird es demnach eher nichts mehr werden.

Die Salzburger gaben zuletzt zwar bei den Unentschieden gegen Ried und der Admira ungewohnter Weise Punkte ab, führen aber dennoch äußerst souverän mit 15 Punkten Vorsprung die Tabelle an. Beim Duell gegen Lille spricht für den österreichischen Serienmeister, dass die Schlüsselspieler Benjamin André und Jonathan Ikoné beim Gegner gesperrt sind. Renato Sanches ist zudem genau so wie Sven Botman und Jonathan Bamba fraglich. Auf der Gegenseite kehrt Capaldo nach seiner Sperre wieder zur Mannschaft zurück.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Lille und RB Salzburg findet ihr bei wettbasis.com

Chelsea – Juventus

Das Spitzenduell des heutigen Spieltags findet in London statt, wo der Chelsea FC auf Juventus trifft. Die Blues wollen eine Revanche für die Niederlage in Turin und die Chancen dafür stehen keinesfalls schlecht. Chelsea verlor nämlich seit dem Spiel, das am 29. September stattfand, keine einzige Partie mehr und schoss sich zur Tabellenführung in der Premier League. Auch in der CL ließ man bis auf das „Hinspiel“ gegen die Alte Dame nichts anbrennen und holte neun Punkte aus den restlichen drei Spielen. Am Wochenende tankte man Selbstvertrauen beim 3:0-Auswärtssieg gegen Leicester City, wo Chelsea eine der besten Saisonleistungen ablieferte und sogar höher gegen den durchaus starken Gegner gewinnen hätte können. Die Leistungen der Blues werden Warnung genug für Juvents sein, dass zwar seine letzten drei Pflichtspiele gewann, in der serie A aber nur auf dem sechsten Tabellenplatz liegt und elf Punkte Rückstand auf Napoli und den AC Milan aufweist.

Bei den Hausherren wird Mateo Kovacic fix fehlen und mit Romelu Lukaku und Kai Havertz könnten zwei weitere Schlüsselspieler ausfallen. Sollte der belgische Sturmtank nicht beginnen können, dann wird Timo Werner seine Position einnehmen. Statt Havard werden Mount und Ziyech im offensiven Mittelfeld agieren. Jorginho musste gegen Leicester ausgewechselt werden, allerdings hatte der Europameister nur einen Krampf und wird heute gegen Juventus spielen können. Auf der Gegenseite fehlen bei den Turiner, die bereits nach vier Partien fix in der nächsten Runde stehen und sich nur noch um den Gruppensieg mit Chelsea duellieren, Federico Bernardeschi, Aaron Ramsey, Giorgio Chiellini und Mattia De Sciglio. Dybala musste vergangenes Meisterschaftsspiel ebenfalls zuschauen, allerdings könnte sich zumindest ein Einsatz von der Bank heute Abend ausgehen.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Chelsea und Juventus findet ihr bei wettfreunde.net