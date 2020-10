EL: Spannende Aufgaben für den LASK, Rapid und den WAC

Wie vor jedem Europacup-Spieltag bieten wir eine kleine Vorschau auf die interessantesten Begegnungen. Heute blicken wir auf zwei interessante Partien der Europa-League-Gruppenphase. LASK –...

LASK – Ludogorets Razgrad,



Donnerstag, 28.10. 2020, 18:55 Uhr

Nach der klaren 0:3-Niederlage gegen die Spurs hofft der LASK heute auf drei Punkte gegen Ludogorets Razgrad. Die Bulgaren stehen nach der Heimniederlage am ersten Gruppenspieltag gegen Royal Antwerpen allerdings ebenfalls unter Druck und müssen zumindest mit einem Punkt im Gepäck die Heimreise antreten, wenn sie noch ein ernsthaftes Wort um den Gruppenaufstieg mitsprechen wollen. Prinzipiell sind die Bulgaren gut in Form und haben in der heimischen Meisterschaft seit neun Runden nicht mehr verloren. Der Verein gewann seit der Spielzeit 2011/12 in jeder Saison die heimische Meisterschaft und war damit schon öfters Gast bei Europacup-Gruppenphasen. In der vergangenen Saison stiegen sie in einer Gruppe mit ZSKA Moskau, Ferencvaros und Espanyol Barcelona ins EL-Sechszehntelfinale auf, wo allerdings gegen Inter Endstation war.

Der LASK feierte nach der deutlichen Niederlage gegen die Spurs einen klaren 4:0-Heimsieg gegen den SKN St. Pölten und geht für die Buchmacher als Favorit in die Partie gegen die Bulgaren. Speziell in den Qualifikationsspielen zeigten die Oberösterreicher starke Leistungen und fuhren eindrucksvolle Siege gegen Dunajska Streda und Sporting ein. Neben der Niederlage gegen die Spurs verloren die Linzer ansonsten nur gegen den SK Rapid Wien und zeigten bei der 0:3-Niederlage gegen die Hütteldorfer ihre schlechteste Saisonleistung.

Molde FK – SK Rapid Wien

Donnerstag, 28.10. 2020, 21:00 Uhr

Der Molde FK ist ein hierzulande eher unbeschriebenes Blatt, weshalb wir euch unsere ausführliche Teamanalyse des Gegners doppelt ans Herz legen wollen. Die Mannschaft von Trainer Erling Moe liegt momentan mit einem Punkteschnitt von 1.95 auf dem zweiten Tabellenplatz und hat insbesondere im eigenen Stadion mit neun Siegen und zwei Niederlagen eine starke Bilanz. Molde setzt auf ein 4-2-3-1-System und ist insbesondere bei Standardsituationen brandgefährlich. Der SK Rapid ist also gewarnt, denn zuletzt kassierte man nach Standardsituationen gegen Arsenal und gegen den Wolfsberger AC einige Gegentore.

Molde hat bereits jetzt schon eine lange Europacup-Saison hinter sich. Nach Siegen in der Qualifikation gegen Kuopio PS. Celje und Qarabag Agdam schied man nur wegen der Auswärtstorregel nicht gegen Fenerbahce auf. Nachdem es zuhause ein 3:3-Unentschieden gab, kam man auswärts nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Zuletzt zeigten sich die Norweger in einer starken Verfassung und gewannen die letzten vier Pflichtspiele, unter anderem auch das erste Gruppenspiel gegen Dundalk. Der SK Rapid, der gegen die Norweger unter anderem Fountas und Demir vorgeben muss, wird allerdings auch mit breiter Brust anreisen, da man sich vergangenes Wochenende mit 4:3 gegen den Wolfsberger AC durchsetzte und dabei in der Schlussphase durch zwei Kara-Treffer die Partie drehen konnten.

Feyenoord – Wolfsberger AC

Donnerstag, 28.10. 2020, 18:55 Uhr

Zum Abschluss werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Begegnung zwischen Feyenoord und dem Wolfsberger AC. Die Kärntner, die sich als Tabellendritter wieder einmal fix für die EL-Gruppenphase qualifizierten, starteten überraschend schwach in die heimische Meisterschaft und haben nach fünf Spieltagen bereits vier Niederlagen zu Buche stehen. Die Mannschaft von Trainer Ferdinand Feldhofer schlug sich allerdings unter Wert und hatte, wie zuletzt bei der 3:4-Niederlage etwas Pech. Angesichts der spielerischen Leistungen ist es aber wohl nur eine Frage der Zeit, bis der Wolfsberger AC, der im ersten Gruppenspiel ein Unentschieden gegen ZSKA Moskau erreichte, auch in der Liga einen Schritt nach vorne macht.

Feyenoord erreichte in der vergangenen Saison wie der WAC den dritten Tabellenplatz in der heimischen Meisterschaft und ist heuer in der Liga noch ungeschlagen. Die Mannschaft von Dick Advocaat hält nach sechs Spieltagen bei drei Siegen und drei Unentschieden und liegt mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Ajax am fünften Tabellenplatz. Aufpassen muss der WAC in jedem Fall auf Rechtsaußen Steven Berguis, der in dieser Saison in sechs Spieltagen bereits sechs Tore und vier Assists beisteuerte. Mit Orkun Kökcü spielt ein junges Talent im zentralen Mittelfeld, dem eine große Zukunft vorausgesagt wird. Schmerzhaft ist allerdings sicherlich der Ausfall von Mittelfeldspieler Joao Teixeira, der aufgrund einer Sehnenentzündung im Knie passen muss. Insgesamt fallen bei den Niederländern ganze sieben Spieler gegen den WAC aus, sodass sich Ferdinand Feldhofers Mannschaft durchaus etwas ausrechnen darf.

