Rapid-Fans: „Es wird ein Duell auf Augenhöhe“

Der SK Rapid trifft heute in der Europa-League-Gruppenphase auf den Molde FK, eine Mannschaft die wir für euch schon ausführlich analysierten. Wir wollen uns...

Der SK Rapid trifft heute in der Europa-League-Gruppenphase auf den Molde FK, eine Mannschaft die wir für euch schon ausführlich analysierten. Wir wollen uns ansehen was sich die Rapid-Fans von der Partie gegen die Norweger erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

mani777: „Wir sind Favorit um Platz 2, aber es ist auch nicht unrealistisch, dass wir das Feld erst ab Spieltag 3 von hinten aufräumen und nur durch den direkten Vergleich Molde noch hinter uns lassen. Gewinnen wir aber morgen, ist das ein echter Big Point!“

Ernesto: „Ich sehe im Kunstrasen nicht unbedingt den großen Nachteil für unsere Mannschaft, da ich schon glaube, dass wir die technisch bessere Mannschaft sein sollten und normalerweise dient ein Kunstrasen eher der technisch beschlageneren Mannschaft zum Vorteil. Außerdem wird es weniger harte Zweikämpfe am Boden geben, was angesichts der Prügel, welche im Kader von Molde sind, auch eher ein Vorteil für uns ist.“

Lucarelli99: „ich denke, dass die Norweger versuchen werden unsere Schwächen bei hohen Bällen auszunutzen und wir versuchen werden durch flaches schnelles Spiel zum Erfolg zu kommen.“

revo: „Es wird sicher ein Duell auf Augenhöhe. Die Chance zu gewinnen wird aber ebenfalls da sein. Spielt man gut bis sehr gut, dann hat man es selbst in der Hand.“

MarkoBB8: „Also wenn wir in Molde nicht gewinnen können haben wir im Europacup nichts verloren, ganz einfach. Wir hätten fast gegen Arsenal gewonnen und scheißen uns vor Molde an?“

katnikpauer: „Ist Molde echt so stark, dass sogar Fjörtoft von quasi gleich starken Gegnern spricht? Hätte Rapid schon etwas im Vorteil gesehen. Molde würde ich so mit Sturm vergleichen. Normal gewinnst, kann manchmal aber auch Punkteverlust geben.“

flonaldinho10: „Ich erwarte jedenfalls eine knappe Partie, noch dazu wo uns mit Taxi und Demir zwei Spieler fehlen, die mit einer Einzelaktion den Unterschied machen könnten.“

Boidi: „Bei allem Respekt die kommen aus der norwegischen Hirschenliga (24. in der 5-Jahreswertung). Klar wirds nicht einfach aber trotzdem sehe ich uns als leichten Favoriten (60 zu 40) und sicher nicht als schwächer.“

Jackson: „Ich habe einfach die Befürchtung, dass wir nach dem Spiel alle blöd aus der Wäsche schauen, weil wir eh mit einem Jausengegner gerechnet haben und die uns dann 2:1 mit zwei Freistoßtoren schlagen. Als ich vor zwei Tagen bei den Wettquoten geschaut haben war Molde übrigens Favorit, soviel zu der „objektiven“ Favoritenrolle. Ich sehe uns zwar auch nicht schwächer, aber das Risiko, dass es am Donnerstag schon „Aus“ ist mit dem Kampf um den Aufstieg ist halt irgendwie doch recht hoch. Wir hatten halt auch psychologisch eine richtig beschissene Auslosung.“

Zidane85: „Wenn man weiter möchte in so einer Gruppe, dann muss man dort punkten! Wir hätten momentan die Qualität auch ohne Fountas und Demir denen weh zu tun. Der Auftritt gegen den WAC sollte Kitagawa Auftrieb gegeben haben und Arase spielt sowieso in Hochform. Also haben wir mindestens zwei quirlige und schnelle Spieler, die genau das bringen könn(t)en. Notfalls haut Ritzi zwei Freistöße rein!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen Molde und dem SK Rapid.