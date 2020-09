Vorschau auf die heutigen CL-Qualifikationsspiele

Heute und morgen steht die dritte Runde der Champions-League-Qualifikation an und wir wollen euch wie immer eine kleine Vorschau auf die Partien bieten. Neben...

Heute und morgen steht die dritte Runde der Champions-League-Qualifikation an und wir wollen euch wie immer eine kleine Vorschau auf die Partien bieten. Neben dem Spiel des SK Rapid gegen die KAA Gent gibt es zwei weitere interessante Begegnungen.

Dynamo Kiew – AZ Alkmaar

Dienstag, 15.09.2020, 19:00 Uhr

Dieses Duell ist auch für die Rapid- und Gent-Fans hochinteressant, da im CL-Playoff die beiden Sieger der 3. Qualifikationsrunde aufeinandertreffen werden. Die Niederländer taten sich in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Viktoria Pilsen sehr schwer und entschieden die Partie erst in der Nachspielzeit für sich. Im AZ-Kader befinden sich insbesondere in der Offensive mit Mittelstürmer Myron Boadu und Rechtsaußen Calvin Stengs zwei interessante, junge Spieler, die auch schon das Trikot der niederländischen Nationalmannschaft trugen, die unter Ex-Trainer Koeman junge Talente forcierte. In der aktuellen Meisterschaft absolvierte der Vizemeister des vergangenen Jahres noch keine Partie und greift erst kommendes Wochenende ins Liga-Geschehen ein.

Dynamo Kiew feierte in dieser Saison bereits das erste Erfolgserlebnis, als man im ukrainischen Supercup Shakhtar mit 3:1 besiegte. In der vergangenen Saison blieb der Klubs aus der Hauptstadt klar hinter Shakhtar Donezk zurück und hatte als Vizemeister ganze 23 Punkte Rückstand auf den überlegenen Meister. In der ukrainischen Liga sind bis dato zwei Spieltage absolviert, wobei Dynamo einen klaren 4:1-Auswärtssieg und ein 0:0-Unentschieden erreichte. Die Ukrainier haben auf der Rechtsaußen-Position ebenfalls einen jungen Spieler, der immer für einen Treffer gut ist. Viktor Tsygankov erzielte in der vergangenen Saison in 20 Partien acht Treffer und fünf Assists.

PAOK Thessaloniki – Benfica

Dienstag, 15.09.2020, 20:00 Uhr

Der Ex-Rapidler Stefan Schwab erwischte mit seinem neuen Klub wahrscheinlich den schwersten Gegner in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation. Immerhin können die Griechen gegen Benfica auf den Heimvorteil bauen, gehen aber natürlich dennoch als Außenseiter ins Spiel. PAOK warf eine Runde zuvor Besiktas aus dem Bewerb und die Griechen zeigten dabei eine richtig starke Leistung. Stefan Schwab spielte durch und leitete mit einem schönen Pass einen Treffer ein. In der Liga absolvierte PAOK bisher eine Partie, die mit einem 1:0-Heimsieg gegen Larisa endete.

Für Benfica ist das Spiel gegen PAOK das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Die Portugiesen erreichten in der vergangenen Spielzeit mit fünf Punkten Rückstand auf den FC Porto den Vizemeistertitel und rüsteten gewaltig auf. Mittelstürmer Darwin Nunez wurde um 24 Millionen verpflichtete, Linksaußen Everton kostete 20 Millionen. Auf Rechtsaußen leistete man sich Pedrinho für 18 Millionen Euro und die Freiburger freuten sich über stolze 15 Millionen, die sich für Mittelstürmer Luca Waldschmidt erhielten. Nennenswerte Abgänge gab es keine. Man sieht, dass Benfica verglichen mit den anderen Mannschaften zumindest finanziell in einer anderen Liga spielt.

KAA Gent – SK Rapid Wien

Dienstag, 15.09.2020, 20:30 Uhr

Der SK Rapid schaltete vergangene Runde Lokomotiva Zagreb aus und trifft nun auf den belgischen Vizemeister KAA Gent. Die Belgier durchlebten gerade eine turbulente Zeit, denn nachdem Trainer Jess Thorup nach nur zwei Niederlagen entlassen wurde, wurden die Spieler mit dem neuen Coach Laszlo Bölöni nicht glücklich. Es kam zu einer kleiner Spielerrevolte und nach nur drei Ligaspielen musste der Neo-Coach seine Koffer packen. Die Spieler waren insbesondere mit der defensiven Ausrichtung Bölönis äußerst unzufrieden und müssen nun im Spiel gegen den SK Rapid Taten folgen lassen. Dennoch ist es unbestritten, dass Gent den Abgang des Torjägers Jonathan David bis dato nicht kompensieren konnte und in der Mannschaft die Balance zwischen Defensive und Offensive noch nicht passt.

Der SK Rapid, der am Wochenende in der Meisterschaft souverän gegen die Admira gewann, wird gegen Gent auf eine kompakte Offensive setzen und auf schnelle Gegenstöße spekulieren – eine Spielweise die Didi Kühbauer ohnehin gerne praktiziert. Dabei liegen die Hoffnungen in erster Linie auf dem schnellen Taxi Fountas, der auch gegen die Admira mit einem Doppelpack seine Torgefahr unter Beweis stellte.

