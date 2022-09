Salzburgs CL-Gegner präsentierten sich am Wochenende mehr als souverän!

Red Bull Salzburg trifft heute zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase auf den AC Milan. Die Rossoneri kommen als Sieger des Mailänder Derbys in die Mozartstadt...

Red Bull Salzburg trifft heute zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase auf den AC Milan. Die Rossoneri kommen als Sieger des Mailänder Derbys in die Mozartstadt und auch die anderen Gegner der Salzburger gaben sich am vergangenen Wochenende gegen schwere Gegner keine Blöße.

Der AC Milan konnte am fünften Spieltag der Serie A seine Derbyhelden feiern. In einem insgesamt ausgeglichenen Mailänder Derby wurde der Portugiese Rafael Leao zum Matchwinner.

Dabei ging Inter sogar durch Marcelo Brozovic in Führung. Zwischen der 28. und der 60. Minute stellte der AC Milan dann aber auf 3:1 und war, wie die Druckgraphen von Overlyzer zeigen, die klar stärkere Mannschaft, die deutlich mehr Druck aufbauen konnte.

Erst mit dem Anschlusstreffer von Edin Dzeko kam Inter wieder auf und sorgte für die größte Druckphase im Spiel. In dieser Zeit kippte schließlich auch der Ballbesitz zugunsten von Inter. Unterm Strich stand aber dennoch die zweite Saisonniederlage für Nerazzurri und Milan steht in der Serie A damit ungeschlagen auf Rang 3 – hinter Napoli und Tabellenführer Atalanta.

Chelsea konnte nach einem schleppenden Saisonstart gegen West Ham für einen wichtigen Befreiungsschlag sorgen. Der 2:1-Heimsieg über die Hammers brachte die Blues auf Rang 6 der Premier League.

Allerdings war der Heimsieg ein hartes Stück Arbeit: Chelsea übte massiven Druck aus, hatte aber – wie schon in den bisherigen Saisonspielen Probleme mit dem Toreschießen. In der ersten Druckphase von West Ham nach etwa einer Stunde traf dann auch noch Michail Antonio zum 1:0 für die Gäste.

Erst in der Schlussphase konnte Chelsea das Spiel drehen: Tore von Chilwell und Havertz stellten den 2:1-Erfolg her. Am Ende hatten die Blues 69% Ballbesitz, brachten allerdings nur drei Schüsse aufs Tor. Angesichts der drei Punkte war es im Endeffekt aber eine effiziente Leistung der Blues, die jedoch eigentlich schon in der ersten Halbzeit den Sack hätten zumachen können, wäre man rund um den Sechzehner ein wenig konkreter gewesen.

Richtig stark präsentiert sich außerdem auch Dinamo Zagreb, das gegen den HNK Rijeka eine mehr als souveräne Darbietung ablieferte und als 3:1-Sieger vom Platz ging.

Dinamo führt die Tabelle in der kroatischen Liga nach diesem Sieg bereits mit acht Punkten Vorsprung nach nur acht Spielen an. Die Tormaschine der Liga erzielte in diesen acht Partien 27 Tore und die Graphen nach dem Spiel gegen Rijeka zeigen auch warum.

Ein Doppelschlag durch Lauritsen und Spikic brachte die Hauptstädter gegen Rijeka in der ersten Halbzeit in eine komfortable Situation. Offensivstar Orsic machte nach einer Stunde den Sack zu. Besonders beeindruckend war jedoch die Dominanz der Mannschaft von Ante Cacic: Dinamo baute 72% Ballbesitz gegen den Vorjahresvierten auf, schoss gleich 25-mal in Richtung Tor. In ihrer derzeitigen Form ist auch der vermeintliche Underdog der Gruppe definitiv kein Jausengegner für die Salzburger…

Übrigens: Auf overlyzer.com könnt ihr die im Artikel sichtbaren Graphen, die die Druckverhältnisse zwischen den Mannschaften widerspiegeln, live und jede Woche für tausende Fußballspiele aus 160+ Ländern verfolgen!