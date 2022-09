Grazer Derby im Cup: Das sagen die Fans beider Lager!

Im Achtelfinale des ÖFB-Cup kommt es erstmals seit über 15 Jahren zu einem Aufeinandertreffen der beiden Grazer Rivalen Sturm und GAK. Wir haben uns...

Im Achtelfinale des ÖFB-Cup kommt es erstmals seit über 15 Jahren zu einem Aufeinandertreffen der beiden Grazer Rivalen Sturm und GAK. Wir haben uns angesehen, wann das letzte Derby stattfand und was die Fans der beiden Mannschaften im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zur Auslosung zu sagen haben.

Das letzte Grazer Derby fand am 17. Mai 2007 statt. Beim 1:0-Sieg von Sturm Graz erzielte Mario Haas das Goldtor – der einzige aktive Profispieler, der damals bereits zum Einsatz kam, war Mario Sonnleitner, der damals für den GAK, heute für Hartberg die Fußballschuhe schnürte.

Auf den Trainerbänken saßen im Jahr 2007 Franco Foda auf Seiten von Sturm und Lars Söndergaard beim GAK. Für Sturm standen etwa Sebastian Prödl, Christoph Leitgeb und der mittlerweile tragisch verstorbene Adam Ledwon in der Startelf. Beim GAK starteten beispielsweise ein junger Zlatko Junuzovic, Martin Amerhauser oder Roland Kollmann.

Damals sahen 15.300 Zuschauer das Grazer Derby. Das ist wohl auch in der kommenden Cup-Runde im Oktober zu erwarten. Wir haben uns angesehen, wie die Fans beider Lager auf die Auslosung reagierten. Ein großes Thema ist jedenfalls die Sicherheit im und ums Stadion.

Kommentare der Sturm-Fans

GrazTiefschwarz: „Ich befürchte die Spezialisten werden ohnehin schon vorher so viel Wirbel machen, dass das ein ganz sonderbarer Abend werden wird. Ein normales Fußballspiel wird es sicher nicht.“

Schiri99: „Des wird auf alle Fälle verdammt unangenehm. Bin mir nicht sicher ob ich mir das unbedingt im Stadion anschauen muss.“

wama: „Der GAK ist also unser Gegner im Cup 1/8 Finale – viele haben sich das ja gewünscht.

Auch wenn wir nicht das Heimrecht haben, ist es dennoch ein Stadtderby, das seit gefühlter Ewigkeit in Graz Liebenau gespielt wird und wohl am 19. Oktober, einem Mittwoch, über die Bühne gehen wird. Man erspart sich, wie schon davor gegen Austria Salzburg, zumindest zusätzliche Reisestrapazen, hat natürlich auch gute Chancen ins Viertelfinale einzuziehen. Zur Erinnerung: in der Vorsaison scheiterte man schon im Cup 1/8 Finale, auch in Graz, mit 1-2 gegen Ried – das sollte und wird mit einem fokussierten, konzentrierten Auftritt diesmal anders laufen, weil der GAK fußballerisch doch eine Stufe darunter anzusiedeln ist, auch wenns ihnen momentan ganz gut läuft.“

OoK_PS: „Ich glaube, man könnte bei dem Spiel Liebenau zwei Mal ausverkaufen. Da wird es nochmal größeres Interesse geben als damals als der GAK im Cup gegen Austria und Salzburg spielte.“

Frohnatur: „Ich hoffe auf Werbung für den Fußball! Feierstimmung, Spannung, Action auf dem Spielfeld, einfach ein geniales Erlebnis für jeden Zuschauer! Nach dem Spiel noch ein Feierabendbier auch mit gegnerischen Fans, bei dem sich die einen freuen, und die anderen ärgern… über den Sturm-Sieg.“

Black-White1909: „Also ich würde irrsinnig gerne runterfahren zum Derby – wenn wir nicht die Nord bekommen, oder es irgend eine andere vernünftige (50:50?) Trennung des Stadions+Vorplatzes in schwarz und rot gibt, tu ich mir das sicher nicht an. Ich möchte nicht, dass sich meine Anzahl an Nasenbrüchen verdoppelt.“

Zippo: „Das Beste für beide Seiten wäre es doch einfach, Heimrecht und die Organisation zu teilen. Würde ein geiles Fußballfest werden, beide Vereine würden davon profitieren, ausverkauftes Stadion und geile Bilder die nach außen getragen werden. Wenn das funktioniert, profitieren alle davon. Beide Vereine, die Stadt Graz, die ganze Steiermark und selbst der Fußball in ganz Österreich, weil ich glaube, dass jedes ausverkaufte Stadion + geile Stimmung hier viel wert ist.“

steinzeit: „Traurig, sehr traurig, dass vorrangig Sorge bezüglich Fanausschreitungen das Thema „endlich wieder Derby“ beherrscht. Haben wir es soweit kommen lassen, dass ein paar ewig Unbelehrbare der Mehrheit die Freude auf das Wiedersehen rauben? Jetzt wäre es an der Zeit, gemeinsam, rot und schwarz, für ein gewaltfreies Fußballfest einzustehen. Setzen wir doch endlich gemeinsam ein Zeichen unseren Lieblingssport nicht durch ein paar Deppen verkommen zu lassen. Im und um das Stadion haben pubertäre Kriegsspiele nichts verloren.“

nero08: „Die ganze Sache zeigt nur eines: Die Stadionpolitik in Graz funktioniert eigentlich nicht. Das ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Das ganze Umfeld hat sich in den letzten 15 Jahren einfach massivst verändert.“

gewei: „Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, da hat es 4 Derbys in einer Saison gegeben und noch dazu das Weihnachtshallenturnier. Mir ist da keine Zeit untergekommen, in der so eine abgrundtiefe Hassstimmung vorhanden war wie heute. Abartig und komplett überflüssig. Ich bin raus aus dem Thema. Werde auch das Spiel im TV bewundern.“

Dobinator: „Wo sind die Zeiten hin, wo man ein Grazer Derby in der Körösistraße/Gruabn gemütlich besuchen konnte? Da wird seitenlang diskutiert wo wie ein paar Verhaltensauffällige hinstecken, damit der Großteil einen gemütlichen Fußball-Abend verbringen kann (auch gemeinsam egal welche Farbe).“

MK7: „Das schönste wäre, Sturm-Fans auf der Nord, Gak-Fans auf der Süd, dazwischen vermischt es sich immer mehr, quasi ein geteiltes Stadion, dass sich auf beiden Längsseiten von schwarz über weiß in rot verfärbt. Die Einnahmen (Heimspiel) sollen ruhig die Roten bekommen, wäre in meinen Augen vollkommen legitim. Ein Fußballfest in schwarz-weiß-rot, wo beide Kurven alles raushauen und für eine noch nie dagewesene Stimmung sorgen, an die auch in vielen Jahren noch jeder gerne zurückdenkt. Lasst uns Graz zu einem Vorbild machen, dass Rivalität nicht immer in Gewalt enden muss!“

Kommentare der GAK-Fans

elmstein: „Ich für meinen Teil würde dieses Derby gerne so genießen wie früher. Mit ein paar schwarzen Freunden Spaß haben, Bier trinken, das Spiel ansehen, ihnen in möglichst kurzen Abständen mitteilen wie shy-say ich ihren Verein finde und vice versa – so wie viele andere rot – schwarze Bekannt- und Freundschaften das um und im Stadion auch handhaben. Ob das in Zeiten des allgemeinen „bist du nicht auf meiner Seite, bist du mein Todfeind“ noch möglich ist, wird sich zeigen.“

gakfan: „Es ist mir tausend Mal lieber von Sturm eine Panier zu kriegen (sportlichen können wir nur überraschen, alles andere als eine klare Niederlage wäre eine Überraschung) als wie letztes Jahr gegen die WSG Wattens vor 2.000 Zuschauern zu spielen und trotzdem zu verlieren.“

Auron1902: „Sportlich wird da leider nix zu holen sein, mir wär’s lieber gewesen wir spielen wieder gegen die, wenn wir in der gleichen Liga sind, aber finanziell wird’s uns sicher nicht schaden.“

Sub7ero: „Verloren haben wir erst nach dem Spiel und wenn es sportlich nicht reicht, dann bleiben 90 Minuten stolz auf diesen Verein zu sein und was wir gemeinsam geschaffen haben.“

RotesGraz!: „Oida, wie geil einfach, ich würde meine Schwiegermutter eintauschen für ein Ticket im 22/23er.“

se_ultimativ: „Auch wenn’s sportlich wohl ein Himmelfahrtskommando wird, freu ich mich schon extrem!“

calciatore: „Sportlich gesehen eigentlich eine klare Angelegenheit, aber der Cup schreibt ja bekanntlich seine eigenen Geschichten und Derbies sind so und so immer eine Sache.“

Inquisitor: „Ganz, ganz schlecht für meine Nerven. Soviel steht mal fest. 5% Außenseiterchance. Aber rein qualitativ haben wir eigentlich keine Chance.“

gakfan: „Das Spiel sollte ein großes Fest FÜR GRAZ und nicht gegen Sturm werden – Mittwoch – 2030 Uhr – Flutlicht – Live im TV…da brauchst ein Rahmenprogramm für alle Alterklassen. […] Sportlich bin ich der Meinung, dass man absolut keine Experimente im Vergleich zur Liga machen sollte und genau so mit der Raute weiterspielen sollte, wie man es in der Meisterschaft macht.“

S.B.1312: „Ich habs noch immer nicht begriffen. Das war ein Schock sondergleichen. Bin noch immer wie im Film. Für viele in meiner Generation das erste Derby. Für mich ist es das erste Derby ohne Papa. Wochenlang hab ich mich aufs Einlaufen mit der Mannschaft gefreut. Das war das größte für mich und die Derbys haben einen großen Teil zu meiner fanatischen Liebe für den GAK beigetragen. Ein Traum wird wahr.“

Agonist: „Beim letzten Derby als Knirps mit meinem „schwoazen“ Bruder genau am Stadionhäusl, als der Spitzkicker Haas uns eins reingedrückt hat. Das kollektive „Auf Wiedersehen“ der Sturmfans damals hat als kleiner Bua sehr weh getan. Vieles, das danach kam, auch. Jetzt ist dieses Wiedersehen da – es ist wild, dass mich das so elektrisiert. Aber es zeigt auch, welch geilen Weg der GAK zurück gemacht hat (ich persönlich hab uns nach dem Hartberg-Match damals ehrlich schon halb begraben). Das Ergebnis ist vollkommen egal, wir sind einfach eindeutig wieder da, und dieses Gefühl ist dermaßen geil. Wieder einmal ein großes Danke an alle, die das ermöglicht haben. Dieses Gefühl kennen die Schwoazen ja gar nicht und deswegen checken sie auch nicht, wie wurscht es uns ist, dass ihre Fanbase quantitativ „größer“ ist. Unsere hat Größeres bewirkt. Um das geht’s wirklich.“

se_ultimativ: „Jeder hat eine Verantwortung dass dieses erste Derby nach 15 Jahren zu dem Fußballfest wird das wir uns alle verdienen und ich hoffe jeder einzelne, im Besonderen die Verantwortlichen, nehmen diese ernst und wahr.“

