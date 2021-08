Vorschau: Stöger kämpft in Bern um Königsklassen-Teilnahme

Auch heute stehen wieder drei Partien im Playoff zur UEFA Champions League an. Etwas anders als gestern sind die Favoritenrollen heute nicht exakt verteilt...

Auch heute stehen wieder drei Partien im Playoff zur UEFA Champions League an. Etwas anders als gestern sind die Favoritenrollen heute nicht exakt verteilt und stehen uns einige spannende Spiele ins Haus. Unsere traditionelle Vorschau auf den Europacup-Tag.

Young Boys Bern – Ferencvaros Budapest

Mittwoch, 18.8.2021, 21:00 Uhr, Stadion Wankdorf

Richtig gut starteten die Young Boys Bern unter dem neuen Trainer David Wagner nicht in die neue Saison: Im Europacup räumte man bisher alles weg, was kam, aber dafür musste man in der Liga der hohen Belastung zu Saisonbeginn Tribut zollen. Es gab Aufstiege gegen Slovan Bratislava und den CFR Cluj, dafür aber in der Liga ein enttäuschendes 0:0 gegen die Grasshoppers und ein 0:1 in Sion, nachdem man in der ersten Runde noch mit 4:3 in Luzern gewann. Die Ausgangslage vor dem Duell mit Ferencvaros ist nicht ideal und YB muss Aebischer, Lustenberger, Monteiro, Nsame, Lefort, Petignat, Lauper und Von Ballmoos vorgeben.

Ferencvaros hat jedoch ähnlich gelagerte Probleme: Die Mannschaft von Peter Stöger musste sich in Europa sogar gegen drei Teams durchsetzen, schaltete Prishtina, Zalgiris Vilnius und Slavia Prag aus. Dafür gab es in der ersten Runde der neuen Ligasaison ein 1:2 zu Hause gegen Kisvarda. Erst am vergangenen Wochenende gelang auf nationaler Ebene mit einem 4:1 über Mezökövesd ein kleiner Befreiungsschlag. Stöger muss den gesperrten Civic und den verletzten Sigér vorgeben.

Malmö FF – Ludogorets Razgrad

Mittwoch, 18.8.2021, 21:00 Uhr, Swedbank Stadion

Malmö FF hat aktuell den Vorteil, dass man sich mitten in der Saison befindet und diese bisher auch gut bestritt. In der Liga fehlen als Zweiter aktuell nur drei Punkte auf Tabellenführer Djurgarden, wenngleich die letzten beiden Partien nicht nach Plan verliefen: Gegen IFK Göteborg gab es eine 2:3-Heimniederlage gegen Halmstad nur ein 0:0. In Europa ist man aber voll im Plan und schaltete bisher den FK Riga, HJK Helsinki und überraschend auch die Glasgow Rangers aus. Gegen Ludogorets werden mit Ola Toivonen und Jonas Knudsen lediglich zwei potentielle Starter fehlen.

Ludogorets musste ebenfalls drei Gegner ausschalten um ins CL-Playoff zu kommen. Die Auslosung war dabei mit Shakhter Soligorsk, Mura und Olympiakos nicht wesentlich einfacher als die der Schweden. Dafür startete man perfekt in die neue Ligasaison: Gegen Lokomotiv Plovdiv gab es einen 3:1-Auswärtssieg, gegen CSKA 1948 ein souveränes 3:0. In den letzten Partien zeigten mit Kirill Despodov und Bernard Tekpetey auch Spieler mit Österreich-Vergangenheit auf. Über zwei Spiele betrachtet sind die Bulgaren gegen Malmö wohl leicht zu favorisieren.

Benfica Lissabon – PSV Eindhoven

Mittwoch, 18.8.2021, 21:00 Uhr, Estadio da Luz

Nachdem man in der vergangenen Saison nur in der Europa League spielte, möchte Benfica Lissabon heuer wieder im Konzert der ganz Großen mitmischen. Und bisher sieht die Mannschaft von Trainerfuchs Jorge Jesus auch sehr souverän aus: Gegen Spartak Moskau gab es in der Qualifikation zwei Siege, in der Liga setzte man sich zum Saisonstart gegen Moreirense und Arouca durch. Somit hat Benfica bisher noch keine Punkte liegenlassen und der breite Kader sollte auch die Ausfälle von Rodrigo Pinho, Seferovic, Núñez, Ferro und Vertonghen abfedern können.

Die von Roger Schmidt betreute PSV ist aber ebenfalls furios gestartet: Die Europacup-Gegner Galatasaray und Midtjylland wurden förmlich vernichtet, zum Ligaauftakt gab es einen 2:0-Sieg über Heracles Almelo und besonders beeindruckend war der 4:0-Erfolg im Supercup gegen Ajax Amsterdam. Mit Romero, Ledezma, Delanghe und Müller fehlen auch nur Spieler, die eher der Kaderbreite zuzurechnen sind und so kann Schmidt seine stärkste Mannschaft aufbieten. Unter anderem auch den ÖFB-Kicker Phillipp Mwene und den Ex-Salzburger Andre Ramalho.

