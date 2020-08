CL-Qualifikation: Das Meisterduell zwischen Schottland und Ungarn

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir für euch auf die spannendsten Duelle des aktuellen Spieltags und verfassen eine kompakte Vorschau. Heute blicken wir auf...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir für euch auf die spannendsten Duelle des aktuellen Spieltags und verfassen eine kompakte Vorschau. Heute blicken wir auf die Niederlande und Schottland.

AZ Alkmaar – Viktoria Pilsen

Mittwoch, 26.08. 2020, 16:30

In der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League kommt es bereits am Nachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen AZ Alkmaar und Viktoria Pilsen. Die Niederländer hätten auch gegen den SK Rapid treffen können und wären der wahrscheinlich schwierigste Kontrahent aller möglichen Gegner gewesen. AZ beendete die vergangene Saison schließlich punktegleich mit Ajax und wies nach 25 gespielten Runden nur die schlechtere Tordifferent auf. Die Niederländer können im Sturm auf einige ganz tolle junge Talente zurückgreifen. Der erst 19-Jährige Mittelstürmer Myron Boadu steuerte in der letzten Saison in 24 Liga-Einsätzen 22 Scorerpunkte bei und kam auch in der Europa League inklusive Qualifikation auf 11 Scorerpunkte in 13 Partien. Der nur zwei Jahre ältere Rechtsaußen Calvin Stengs steuerte letzte Saison auch starke fünf Treffer und acht Assists bei.

Viktoria Pilsen wurde ebenfalls Vizemeister, allerdings fehlten auf Meister Slavia Prag doch ganze neun Punkte in der Endabrechnung. Im Gegensatz zur niederländischen Liga wurde in Tschechien bereits die erste Runde absolviert und Viktoria Pilsen kam zu einem 3:1-Erfolg gegen SFC Opava. Für Neuzugang Adriel Ba Loua, der am liebsten am rechten Flügel zum Einsatz kommt, gaben die Tschechen eine knappe Million Euro aus.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen AZ Alkmaar und Viktoria Pilsen findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net findet ihr ebenfalls eine Prognose und Tipps zu diesem Spiel.

Celtic – Ferencvaros

Mittwoch, 26.08. 2020, 20:45

Am Mittwochabend kommt es zu einem interessanten Duell, das vielleicht nicht ganz so eindeutig ist, wie es auf dem Papier erscheint. Celtic geht natürlich als großer Favorit in die Partie, da einerseits die nationale Meisterschaft in der vergangenen Saison souverän mit 13 Punkten Vorsprung auf die Rangers gewonnen wurde, andererseits die Mannschaft von Trainer Neil Lennon auch viel mehr internationale Erfahrung in die Waagschale werfen kann. In der vergangenen Saison scheiterte man zwar überraschend an Cluj in der CL-Qualifikation, gewann aber in der Europa-League-Gruppenphase unter anderem zwei Mal gegen Lazio!

Allerdings dürfen die Schotten den ungarischen Meister keinesfalls unterschätzen. Ferencvaros gewann die Liga ebenfalls mit 13 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten und kann sich mittlerweile auch in einem höheren finanziellen Rahmen bewegen. Im Sommer gab man bereits für vier Neuzugänge insgesamt 4,4 Millionen Euro aus, wobei Linksaußen Myrto Uzuni, der vom heutigen Rapid-Gegner Lok Zagreb kam, mit 1,8 Millionen Euro der teuerste Transfer war. Auch in der Europa-League-Gruppenphase waren die Ungarn in der vergangenen Saison nur schwer zu bezwingen und kassierten nur in einem Spiel eine Niederlage. Gegen Espanyol Barcelona holte Ferencvaros überraschend zwei Unentschieden, gegen CSKA Moskau holte man in zwei Spielen vier Punkte.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Celtic und Ferencvaros findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net findet ihr ebenfalls eine Prognose und Tipps zu diesem Spiel.