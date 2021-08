CL-Quali: Prager Großklubs vor dem Aus, Rangers müssen liefern

In der Qualifikation zur UEFA Champions League werden heute die nächsten Playoff-Teilnehmer ermittelt. Dabei stehen einige spannende Entscheidungen an und wir wagen eine Vorschau...

In der Qualifikation zur UEFA Champions League werden heute die nächsten Playoff-Teilnehmer ermittelt. Dabei stehen einige spannende Entscheidungen an und wir wagen eine Vorschau auf einige der Dienstagabend-Partien.

Slavia Prag – Ferencvaros Budapest

Dienstag, 10. August 2021, 19:00 Uhr

Peter Stöger konnte mit dem Hinspiel seiner Mannschaft gegen den tschechischen Branchenprimus Slavia Prag sehr zufrieden sein. In Budapest setzten sich die Kicker von Ferencvaros mit 2:0 durch, was nach Abschaffung der Auswärtstorregel zwar nicht mehr dieselbe, tolle Ausgangsposition ist wie einst, aber dennoch kann man recht entspannt nach Prag fahren und den Vorsprung verwalten. Ferencvaros ist unter Stöger im 4-3-3 bereits richtig gut aufgestellt und zeigte gerade in Europa starke Leistungen. Den einzigen Ausrutscher leistete man sich ausgerechnet in der heimischen Liga – bei der 1:2-Heimniederlage gegen Kisvarda.

Bei Slavia verhält es sich umgekehrt. In der Liga gelangen zwei Siege en suite, aber in Europa wartet man nach dem 0:2 in Budapest noch auf einen Erfolg. Auch die Personalsituation bei Slavia ist nicht ideal und nach momentanem Stand muss Trainer Jindrich Trpisovsky mit Sevcik, Hovorka, Krmencik, van Buren und Provod mehrere Leistungsträger vorgeben. Bei Ferencvaros fehlt mit David Siger nur ein wichtiger Spieler. Stöger kann demnach abwartend agieren und eine ohnehin ersatzgeschwächte Slavia-Mannschaft kommen lassen. Die Chancen auf einen Platz im begehrten Playoff zur Königsklasse stehen für den österreichischen Coach also gut.

Eine ausführliche Vorschau auf Slavia Prag gegen Ferencvaros findet ihr bei wettbasis.com

Malmö FF – Glasgow Rangers

Dienstag, 10. August 2021, 21:00 Uhr

Die Glasgow Rangers kamen in der neuen Saison noch nicht so richtig aus den Startlöchern. Auswärts in Malmö gab es eine 1:2-Niederlage und unmittelbar danach setzte es auch noch die erste Niederlage in der Liga seit dem 4.März 2020. Die Rangers hatten auf nationaler Ebene also in der gesamten Corona-Pandemie nicht verloren, mussten sich nun aber Dundee United auswärts mit 0:1 geschlagengeben. Möglicherweise war dies ein wichtiger Schuss vor den Bug, denn zu Hause gegen Malmö muss die Mannschaft von Steven Gerrard liefern.

Malmö hingegen ist mittlerweile seit neun Pflichtspielen ungeschlagen und lacht in Schweden nach 14 Partien von der Tabellenspitze. Zuletzt patzte die Mannschaft von Jon Dahl Tomasson aber auch in der Liga ein wenig. Bei Halmstad gab es nur ein torloses Remis. Entzückt ist man in Malmö allerdings von den letzten Leistungen der serbischen Neuerwerbung Veljko Birmancevic, der in den letzten sieben Partien sechsmal traf. Er soll nun auch auswärts bei den Rangers für wichtige Tore sorgen, denn ein „zu Null“ wird es gegen angriffslustige Schotten im Ibrox Park wohl nicht geben.

Eine Vorschau und Wettempfehlungen zu Malmö FF gegen die Glasgow Rangers findet ihr bei wettfreunde.net

AS Monaco – Sparta Prag

Dienstag, 10. August 2021, 20:00 Uhr

Für den Rapid-Bezwinger Sparta Prag bleibt wohl – erwartungsgemäß – nur der Umstieg ins Europa League Playoff. Die AS Monaco ist für die Mannschaft von Pavel Vrba wohl eine Nummer zu groß, wie man schon im Hinspiel im Letna zu Prag erkennen konnte. Der 2:0-Auswärtssieg durch Tore von Tchouameni und Volland hat die Fronten klar abgesteckt und bei Sparta vermisste man vor allem den verletzten Sechser Ladislav Krejci schmerzlich. Der sollte zwar für das Rückspiel wieder ins Team zurückkehren, aber personelle Probleme bleiben dennoch: Celustka, Julis und Höjer sind verletzt, Dockal könnte aufgrund von Knieproblemen ausfallen und der „andere“ Ladislav Krejci – der Linksaußen heißt genau gleich wie der Schlüsselspieler auf der Sechs – laboriert an einem Blutgerinsel in der Lunge.

Bei Monaco wird nur Innenverteidiger Jean Marcelin nicht dabei sein, aber Niko Kovac kann angesichts der Ausgangslage ein wenig rotieren und wird vier Tage nach dem 1:1 zum Ligaauftakt gegen Nantes wohl auch nicht seine schlagkräftigste Elf aufbieten. So oder so darf es für Monaco keine Probleme mehr geben und dem Einzug ins Champions League Playoff sollte nichts mehr im Wege stehen.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel AS Monaco gegen Sparta Prag findet ihr bei wettbasis.com