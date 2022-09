Austria-Fans: Das fällt unter „Internationales Lehrgeld“

Die Wiener Austria verlor gestern das ECL-Spiel gegen Lech Posen nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit doch noch deutlich mit 1:4. Wir wollen uns ansehen...

Die Wiener Austria verlor gestern das ECL-Spiel gegen Lech Posen nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit doch noch deutlich mit 1:4. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum.

Hurricane: „Erste Halbzeit war ganz stark. Die Chancenauswertung hat uns halt das Genick gebrochen. Elfer nicht verwertet und weitere Chancen liegengelassen. Die Gruppe ist halt eine EL- und nicht Conference League Gruppe. Gegen Ried nach Möglichkeit gewinnen und dann mal in der Länderspielpause ein wenig zur Ruhe kommen. Der Oktober wird heftig vom Programm her.“

AustriaWien1997: „Unverständlich was da Heute passiert ist.“

veilchen27: „Gerade eben, mit so einer unnötigen und gar hohen Niederlage vor Augen, fällt es schwer stolz auf den Auftritt des Teams über lange Zeit zu sein. Dennoch glaube ich, dass die ersten 60 Minuten mehr als nur in Ordnung waren und es hat mir getaugt, wie mutig wir das angegangen sind. In der Halbzeit wäre ein 1:4 unvorstellbar gewesen, nach dem 2:1 war der Faden weg. Vergleiche ich die Spiele gegen Hapoel, Hartberg und Posen mit einigen im Juli/August, stimmt die Richtung. Einige wie Galvao, Braunöder, Fitz, Gruber, Holland oder Ranftl (1. HZ) fand ich stark. Mit Mühl und vor allem Martins konnte ich mich heute wenig anfreunden. Am allerwenigsten aber mit diesem Ergebnis. So ärgerlich und unverdient, auch mit den verlorenen Punkten gegen Hapoel im Rückspiegel.“

Norbert Lopper: „Das heute fällt unter „Internationales Lehrgeld“.“

derrächermitdembecher: „Hinten vier Mal die Tore aufgelegt. So kannst vorne machen was du willst, bringt nix.“

Braveheart-FAK: „45 Minuten lang sehr gut, 15 Minuten lang in Ordnung (da hat man schon gemerkt, dass Posen mehr Zugriff aufs Spiel bekommt und die Umstellungen haben gewirkt) – und nach dem 1:2 hats uns ziemlich den Stecker gezogen. Leider nach wie vor der Zugriff im zentralen Mittelfeld über weite Phasen nicht so wie er sein sollte und Martins ein ständiger Gefahrenherd, leider eher defensiv momentan.“

ignite: „Nach so einer starken ersten Hälfte dann so unterzugehen ist komplett unverständlich.“

fermin: „Martins ist doch eine arme Sau, muss seit Monaten eine Position spielen, die er nicht kann, weil wir einen Schlüsselspieler mit einem rekonvaleszenten 18-jährigen, und einer langzeitverletzten Wundertüte, die nicht gescoutet wurde, „ersetzt“ haben wollten. Mysteriöser Weise ist jetzt unsere linke Seite inexistent und selbst das limitierte Posen hat das nach 45 Minuten kapiert und alles über rechts gespielt.“

zico74: „Ohne Defensivkonzept ist’s sehr schwer zu bestehen. Auch schon in der ersten Hälfte. Ich würde schon sagen, selber schuld. Man hätte die im Griff haben können. Aber man muss nach hinten auch ein bisschen absichern. Da laufen oft 4-5 Polen auf unsere Zwei zu. Die tun mir da einfach leid. Das hätte der Schmid aber schon in der Pause beheben müssen.“

Papa_Breitfuss: „Knackpunkt war der verschossene Elfer. Das Spiel hatte komplett anders laufen können.“

Viola-Sandbox: „Zweimal gegen schwächere Mannschaften nicht zu gewinnen, dies ist unpackbar. Muss eben Villareal büßen.“

Groovee: „Unfassbar unterirdische Verteidigung und linke Seite. 1. Halbzeit super gespielt. Dominierst das Spiel und mit einer unprofessionellen Ego-Einlage gehen wir 1:4 unter statt 2:1 zu führen und auf Konter zu spielen. Die Fischer-Aktion war ein Knackpunkt. Traurig ist, dass wir aus solchen Spielen nix lernen. Immer die gleichen Kasperltore!“

