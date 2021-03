Austria-Fans: „Pentz wird sie wieder in den Wahnsinn treiben“

Es ist Derby-Time! Die Wiener Austria empfängt heute den SK Rapid und sollte Punkte einfahren, wenn das obere Playoff erreicht werden soll. Wir sehen...

Es ist Derby-Time! Die Wiener Austria empfängt heute den SK Rapid und sollte Punkte einfahren, wenn das obere Playoff erreicht werden soll. Wir sehen uns an was sich die beiden Fanlager von der mit Spannung erwarten Partie erwarten. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Fans bereits ansahen, wollen wir uns nun den Fanmeinungen der Austria-Anhänger widmen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

HwG: „Irgendwie ein X zusammenkriegen. Und in den letzten 2 Spiele dann das obere Playoff klarmachen.“

AustriaWien1997: „So offen war ein Duell schon länger nicht mehr im Vorfeld. Wir sind gut drauf und Rapid definitiv kein Gegner vor dem man sehr zittern muss. Wird spannend ich freu mich drauf!“

DeusAustria: „Die sind 16 Punkte vor uns. Man kann sich natürlich einreden, dass das alles nur Glück war. Es wird wieder einen Pentz brauchen, der 90 min alles rauszieht, dann ist ein X drinnen.“

AustriaWien1997: „Der Großteil dieses Vorsprungs ist allerdings in einer Zeit entstanden in der wir unfassbar schlecht und Rapid besser als jetzt war. Ich schätze sie immer noch als Favorit ein aber der Abstand ist um einiges geschrumpft… und ja siehe die letzten paar Spiele da war Rapid jetzt keine Übermacht.“

vgw77: „Mit einem Derbysieg ENDLICH den nächsten wirklichen Schritt der Entwicklung zeigen und gehen.“

kingpacco: „Ich würde Rapid das spielen überlassen, wir sollten versuchen da kompakt zu stehen und dann eben durchs schnelle Umschalten Tore zu erzielen. Rapid hat seine Stärken wenn der Gegner Räume öffnet. Ich glaube halt, dass es wichtig wäre kompakt zu stehen wenig Räume in unserer Hälfte hergeben, und bei Balleroberungen schnell umschalten, da sehe ich unsere Stärken.“

hope and glory: „Wenn wir eine gute Leistung über die gesamte Spielzeit abrufen, bis zum Abpfiff fighten und den Zweikampf annehmen, verlieren wir nicht. Alles möglich.“

pramm1ff: „Das Spiel wird unsere Rehabilitation. Vielleicht gewinnen wir nicht hoch, aber wir gewinnen. Pentz wird sie zum Wahnsinn treiben und Pichler und Handl vorne eiskalt versenken was sich bietet.“

Südveilchen: „Entscheidend wird sein, gleich mit der richtigen Einstellung zu starten. Gleich richtig dagegen halten mit der notwendigen Aggressivität.“

Finlay Mickel: „Ich glaube die Blaupause, wie man gegen Rapid (die klarer Favorit sind) zum Erfolg kommen kann, hat man in den letzten Wochen gesehen. Natürlich ist ein Derbysieg immer geil. Aber ich denke mit einem X muss man auch leben können.“

Blackcactus: „Wir befinden uns im Aufwind, aber fürs Derby habe ich wenig Hoffnung. Es muss alles zusammenpassen, ein guter Spielverlauf, die eine oder andere knappe Entscheidung für uns. Positiv stimmt mich, dass wir uns doch mehr Chancen herausspielen als noch vor ein paar Monaten, wir kombinieren deutlich besser. Ich fürchte aber es wird nicht reichen, und wir müssen uns mit dem unteren Playoff abfinden.“

frastei: „Wichtig wird sein dagegenzuhalten und richtig in die Zweikämpfe gehen. Weniger Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung, dann geht schon was. Drei Punkte wären super und sind eine Wunschvorstellung. Ich tippe auf ein Unentschieden. Verlieren sollte verboten sein und mit allen zur Verfügung stehenden Mittel verhindert werden!“

Decay26: „Denke es ist ein passender Zeitpunkt für dieses Match! Die Mannschaft brennt für dieses Spiel und man hatte in letzter Zeit auch wieder Erfolgserlebnisse. Klar ein Derby hat andere Gesetze aber ich bin mir ziemlich sicher das unsere Mannschaft alles geben wird um die Vorstadt zu dem zu machen was sie sind. Die Nummer 2 in Wien.“

Alaloong: „Ähnliche Ausrichtung wie gegen die Dosen, noch mehr daran glauben, Umschaltmomente sauberer zu Ende spielen und wir gewinnen 2:0!“

