Austria-Fans: „Danke, Patrick Pentz“

Die Wiener Austria sicherte sich dank einer großartigen Leistung von Tormann Patrick Pentz im Wiener Derby einen Punkt gegen den SK Rapid. Wir wollen uns ansehen wie die Anhänger der Veilchen das Unentschieden gegen die Hütteldorfer einordnen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

DaMarkWied: „Unterirdischer als unsere Leistung heute ist nur die Derbybilanz Rapids in ihrem neuen Stadion. Nicht einmal gegen eine so desolate Austria reichts.“

farii: „Oida, war das eine Abwehrschlacht, zum Glück haben wir uns irgendwie zum X gezittert und einen Pentz in Megaform gehabt, offensiv ging fast gar nichts. Hahn mit einem soliden und unaufgeregten Spiel, bitte nächste Woche wieder von Beginn an.“

ForzaViola71: „Ein glückliches Unentschieden, das ich gerne mitnehme. Zweite Halbzeit spielerisch ein Offenbarungseid, da war überhaupt nichts mehr von uns zu sehen. Pentz heute unser Hero, der den Punkt gerettet hat. Nils Hahn für sein erstes Derby absolut in Ordnung, weiter so.“

Pinkman: „Halbzeit 2 war ja grauenhaft. Jeden Ball irgendwie ins Out schießen. Bester Feldspieler war Jukic. Kara wohl zu schwach zum Rechnung begleichen und Schick hat wohl mit Fountas eine offen.“

Dim: „Ergebnis besser als erwartet, Leistung hingegen sogar noch schlechter als gedacht.“

QPRangers: „Nach einer bemühten ersten Halbzeit haben wir uns in Halbzeit 2 wie eine Mannschaft aus dem unteren Playoff präsentiert. Wie Altach oder Admira hinten drinnen gestanden, Offensive Null, nur reagiert und auf Zufall gehofft. Ich sehe uns aber auch als untere Playoff-Mannschaft, im oberen haben wir nichts verloren. Es gibt auch Positives, nämlich die vielen Jungen in der Startelf, wovon aber manche nicht die Klasse haben, einer Austria in eine bessere Zukunft zu helfen.“

Schlauer Poet: „Wieder mal ungeschlagen aus der grünen Hölle…über den Rest reden wir nicht.“

behave yourself: „In der 2. Hälfte waren die Grünen stärker und hatten viel zu viel Platz im Mittelfeld, wir dafür keine Chance mehr. Hat auch etwas nach einem physischen Problem bei einigen ausgeschaut. Insgesamt etwas glücklich der Punkt aber die exzellenten Pentz und Palmer-Brown gehören ja auch zur Mannschaft – von der Offensive war ich in der zweiten Halbzeit enttäuscht. Hahn sehr brav, noch kein Upgrade zu Ebner oder Grünwald, aber ihm sollte die Zukunft gehören.“

loibl: „Wahnsinn, dass wir da einen Punkt holen. Danke Pentz!“

Blackcactus: „Ein X mit viel Bauchweh und Pentz. Man hat leider schon einen Unterschied gesehen, nehmen wir das X und lernen daraus. Gegen Sturm bitte, bitte ein Dreier!“

Groovee: „Wie so ein Spiel nur 1:1 ausgehen kann weiß auch keiner. Hätten auch locker zwei Kontertore machen können. Aber wenn´s 6:1 ausgeht darf man sich auch nicht beschweren.“

The1Riddler: „Wir nehmen einfach dieses Unentschieden demütig mit und sind froh, dass wir endlich wieder einen Tormann besitzen, der diesen Namen auch verdient.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 1:1-Unentschieden der Wiener Austria beim SK Rapid.

