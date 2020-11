Rapid-Fans: „Dieses Derby nicht zu gewinnen ist eine Kunst“

Der SK Rapid kam im Heimspiel gegen die Wiener Austria nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die Hütteldorfer schossen insgesamt 35 Mal auf das gegnerische...

Der SK Rapid kam im Heimspiel gegen die Wiener Austria nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die Hütteldorfer schossen insgesamt 35 Mal auf das gegnerische Tor, brachten den Ball jedoch nur einmal am starken Patrick Pentz vorbei. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zu diesem Spiel sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

GI242: „Unglaublich, dass man es schafft dieses Spiel nicht zu gewinnen.“

LaDainian: „Die Austria wie ein Abstiegskandidat, so schlecht habe ich die Austria seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen, von dem her musst du es auch erst einmal schaffen diese Partie nicht zu gewinnen. Wie das Kaninchen vor der Schlange und spielerisch limitiert, schockierend was die da drüben aus diesem Verein gemacht haben. Die Chancen und Räume musst du einfach nutzen, teils zu eigensinnig und ein Pentz, der an diesem Tag alles gezogen was möglich war.“

LiamG: „Ich bin übrigens nicht von der Mannschaft enttäuscht. Warum auch? Wir haben das Spiel dominiert. Die Kugel ging halt nicht rein.“

Boidi: „Klassisches Derby im Weststadion. Klar überlegen, aber der Austria-Goalie mit einer Weltklasse-Leistung und wie unfähig vor dem Tor. In der zweiten Halbzeit einfach nichts zugelassen für die Austria und dennoch nur Unentschieden ist extrem bitter.“

Ernesto: „Gutes Spiel von Rapid mit unzähligen Chancen, die man leider nicht nutzen konnte oder die Pentz zunichte gemacht hat. Sehr schade, dass man sich da nicht belohnen konnte. Aber ich bin mit der Leistung grundsätzlich zufrieden, die war besser als man angesichts der Personalsituation erwarten durfte. Wenn ich an die vielen Kommentare vor dem Spiel denke, die fast schon die Austria zum Favorit gemacht haben, dann war das heute top. Wir haben die ja richtig hergespielt.“

dingo: „Kann mich nicht erinnern je gegen eine so schwache Austria nicht gewonnen zu haben. Unpackbar! Eine Niederlage könnte kaum mehr schmerzen.“

marsh23: „Eine starke Leistung die Partie nicht zu gewinnen.“

rabbitmountain: „Leider nach Ried der nächste unnötige Punkteverlust. Veilchen extrem limitiert. Generell war es ein zerfahrenes Spiel. Dennoch hatten wir zahlreiche Chancen um heute gewinnen zu müssen. Statt Platz 1 droht nun, dass wir den direkten Anschluss an Salzburg verlieren und Sturm mit uns gleichzieht. Schade.“

derfalke35: „Dieses X ist eine gefühlte Niederlage, das dürfte es eigentlich so nicht geben, sehr schade.“

Fox Mulder: „Schade, da war mehr drin. Wir zu ideenlos, Pentz sehr stark. Trotzdem haben wir uns wieder stärker präsentiert, das stimmt mich zuversichtlich für die kommenden Aufgaben.“

chelsea91: „Peinlich gegen diese Austria nicht zu gewinnen. Bitte in Zukunft Interviews mit einer offenen Rechnung unterlassen weil sonst ist’s lächerlich wenn man nicht mal eine der vielen Chancen reinmacht.“

Silva: „Derbys im neuen Stadion sind anscheinend tatsächlich verflucht. Die waren bis auf ein einziges Mal immer oarsch und haben dennoch die bessere Bilanz.“

Adversus: „Dieses Derby nicht zu gewinnen ist eine Kunst.“

flonaldinho10: „Klassisch hergeschenkter Punkt gegen einen mauernden Abstiegskandidaten.“

Mani1610: „Ja man kann sich aufregen wie man will, trotzdem war das Spiel bis auf die Chancenauswertung nicht schlecht. Wir bleiben zwei Punkte hinter dem LASK, der auch noch gegen die Bullen spielen muss, spätestens dann sollten wir wieder auf dem 2. Platz sein. 6 Siege, 2 Unentschieden und 1 Niederlage, die Bilanz könnte schlechter sein.“

dermax: „Das frustrierendste Spiel in langer, langer Zeit. Wahnsinn, dass man das nicht gewinnt.“

Da Oide Bimbo: „Leider muss man Didi die zu späten Wechsel vorwerfen. Wir hätten viel früher eine zusätzliche Variante durch das Zentrum, also mit Demir, gebraucht. Knasi hat sich heute schwergetan. Die letzten 10 Minuten mit Yussi waren ja nur mehr auf ein Tor.“

