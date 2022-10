Austria-Gegner: Beer Sheva auswärts makellos, Lech Posen mit Glück zu Remis

Wie auch die Gegner von Salzburg und Sturm, blieben auch die Gegner der Wiener Austria in der UEFA Europa Conference League am vergangenen Wochenende...

Wie auch die Gegner von Salzburg und Sturm, blieben auch die Gegner der Wiener Austria in der UEFA Europa Conference League am vergangenen Wochenende unbesiegt. Wir sehen uns an, wie die Konkurrenten der Veilchen zuletzt abschnitten.

Villarreal gelang in LaLiga ein äußerst wichtiger, wenn auch kurioser Befreiungsschlag gegen die UD Almería.

Villarreal CF – UD Almería 2:1 (0:1) – xG 0.72 : 1.54

Die defensiv ausgerichtete, aber gut konternde Mannschaft aus Almería ging nach einer halben Stunde durch Gonzalo Melero in Führung. Ein Kopfball von Álex Baena nach einem Eckball sorgte nach 56 Minuten für den Ausgleich von Villarreal – und für viel Wirbel…

Baena bejubelte seinen Treffer, indem er sein Trikot lüftete, allerdings nicht auszog. Auf einem T-Shirt unter seinem Trikot war eine Botschaft geschrieben. Der Schiedsrichter wertete dies als „Trikotausziehen“ und schloss den bereits verwarnten Baena aus. Ersatzspieler Manu Morlanes sah zudem auf der Bank glatt Rot, im Zuge der wütenden Proteste der Villarreal-Spieler.

In der 94. Minute konnte Villarreal das Spiel in Unterzahl aber dennoch für sich entscheiden, weil der eingewechselte Nicolas Jackson nach Vorarbeit von Dani Parejo sein zweites Saisontor erzielte.

Villarreal stößt in LaLiga damit auf Rang sieben vor und verkürzt den Rückstand auf Platz drei auf fünf Punkte. An der Tabellenspitze ziehen Real Madrid und der FC Barcelona einsam ihre Kreise.

Lech Posen ist in der polnischen Ekstraklasa bereits seit neun Spielen ungeschlagen, bringt aber dennoch zu wenig Konstanz in die eigenen Leistungen.

Cracovia Krakau – Lech Posen 0:0 – xG 2.08 : 0.37

Bei Cracovia Krakau, das 2.08 Expected Goals aufbaute, aber nicht traf, kann Lech mit dem 0:0 durchaus zufrieden sein. Aufs Tor konnte Lech Posen gegen seinen Tabellennachbarn aus Krakau nur einmal schießen. Positiv ist jedoch, dass die Mannschaft von John van den Brom in den letzten fünf Ligaspielen nur einen Gegentreffer kassierte. Dafür kassierte man vergangene Woche auch eine 1:3-Niederlage im Cup gegen Slask Wroclaw. In den letzten, bewerbsübergreifenden sieben Pflichtspielen gelangen Lech nur fünf Tore.

In der Tabelle liegt Lech unverändert auf Rang 7, allerdings mit einem Spiel weniger. Würde man dieses gewinnen, wäre man bereits Dritter.

Einen äußerst wichtigen Sieg nach zwei sieglosen Heimspielen in Folge fuhr Hapoel Beer Sheva bei Hapoel Jerusalem ein.

Hapoel Jerusalem – Hapoel Beer Sheva 1:4 (1:3) – xG 0.76 : 1.98

Der Auswärtssieg in Jerusalem war jedoch nicht so deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt, was man auch an den Live-Statistiken und Spielverlaufsgraphen von Overlyzer erkennen kann. In der ersten Halbzeit präsentierte sich Beer Sheva sehr effizient, ging durch Rotem Hatuels fünftes Saisontor (3.) in Führung und erhöhte kurz darauf durch Shapi Suleymanov auf 2:0 (13.).

Auf den Anschlusstreffer nach 18 Minuten antwortete der Austria-Gegner prompt mit dem 3:1 durch Eden Shamir (26.). In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit, als die Gastgeber begannen, größeren Druck aufzubauen, machte Miguel Vítor alles klar (57.).

Hapoel Jerusalem baute danach großen Druck auf, allerdings ohne viele klare Torchancen herauszuspielen, weshalb es beim glatten 4:1-Auswärtssieg für Beer Sheva blieb. Die Expected Goals Statistik von xG 1.98 zeigte aber, dass man hier „über Erwartung“ lief.

Damit bestätigte Hapoel Beer Sheva seine große Auswärtsstärke: Im vierten Auswärtsspiel der Ligasaison gab es den vierten Sieg. Zu Hause gewann man hingegen nur eines von fünf Spielen. Das Team liegt nun wieder auf dem dritten Rang und hat vier Punkte Rückstand auf den neuen Tabellenführer Maccabi Haifa.