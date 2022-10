Austria-Gegner: Wichtige Siege für Villarreal und Lech Posen

Die Gegner der Wiener Austria in der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League blieben am vergangenen Wochenende ungeschlagen. Speziell dem Villarreal CF gelang in...

Die Gegner der Wiener Austria in der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League blieben am vergangenen Wochenende ungeschlagen. Speziell dem Villarreal CF gelang in LaLiga ein wichtiger Befreiungsschlag. Das 2:0 gegen Osasuna war für Villarreal der erste Sieg in der Liga nach vier sieglosen Partien. Vor dem heutigen, schweren Duell mit dem FC Barcelona holte sich das „gelbe U-Boot“ somit eine kleine Selbstvertrauensspritze. Villarreal CF – Osasuna 2:0 (1:0) – xG 1.98 : 0.44 Der Sieg gegen Osasuna war mehr als verdient und Villarreal konnte sich mit dem ersten Dreipunkter seit 4. September ein wenig freischaufeln. Beim 1:0 durch Arnaut Danjuma konnte Villarreal im eigenen Stadion kontern (42.) und kurz nach der Pause versenkte Danjuma einen Elfmeter und markierte damit auch sein zweites Saisontor (52.). Die Mannschaft bleibt damit zwar Siebter in LaLiga, verliert aber nicht den Anschluss nach oben. Im Falle einer Niederlage wäre man beispielsweise auf den neunten Platz zurückgefallen. Auch Lech Posen hält Schritt und konnte in einer sehr intensiven Partie einen 2:1-Auswärtssieg bei Gornik Zabrze feiern. Gornik Zabrze – Lech Posen 1:2 (1:1) – xG 2.03 : 2.33 In einem Spiel, in dem laut Expected Goals mehr Tore hätten fallen können, ging Lech Posen als 2:1-Sieger vom Platz. Der Live-Spielverlauf von Overlyzer zeigt, wie intensiv das Spiel geführt wurde und wie viel Druck beide Mannschaften über die 90 Minuten aufbauen konnten. Lech ging dabei schon nach vier Minuten durch den schwedischen Angreifer Mikael Ishak in Führung. Die Gastgeber schlugen aber nach zehn Minuten zurück und glichen durch einen Elfmeter aus. Danach war auf beiden Seiten viel los, es gab sieben gelbe Karten und knackige Zweikämpfe. In der 67. Minute führte einer dieser Zweikämpfe zum zweiten Elfmeter des Spiels – diesmal für Lech. Ishak verwandelte zum 2:1 und stellte mit seinem fünften Saisontor den Endstand her. Lech liegt in der polnischen Ekstraklasa weiterhin auf Platz 7, absolvierte aber ein Spiel weniger als die Konkurrenz. Der faktische Abstand auf Tabellenführer Rakow beträgt acht Punkte, allerdings ist Lech nach Verlustpunkten gerechnet bereits Dritter. Unglücklich agierte der letzte Gruppengegner der Austria: Hapoel Beer Sheva kam trotz klarer Überlegenheit zu Hause gegen Sekzia Ness Ziona nicht über ein 1:1 hinaus. Hapoel Beer Sheva – Sekzia Ness Ziona 1:1 (0:1) – xG 2.37 : 1.51 Die Expected Goals Statistiken deuten es bereits an: Hapoel Beer Sheva hätte den Tabellenletzten zu Hause schlichtweg biegen müssen. Der Elfmeter, der dafür sorgte, dass Beer Sheva nach 21 Minuten im Rückstand lag, erschwerte die Aufgabe allerdings. In weiterer Folge setzte Ness Ziona den Gastgebern vor allem körperlich zu, spielte beinhart, sammelte fünf gelbe Karten. Erst in der 65. Minute sorgte ein Abstaubertor des eingewechselten Rotem Hatuel, der bereits seinen vierten Saisontreffer markierte, für den Ausgleich. Danach konnte Beer Sheva aber trotz großem Druck gegen den extrem defensiv eingestellten Gegner kein weiteres Tor erzielen. Damit prolongierte der Austria-Gegner seine Heimschwäche: Von den ersten fünf Saisonheimspielen in der Ligat ha’Al wurde nur eines gewonnen. Dazu kommen zwei Remis und zwei Niederlagen, während man auswärts weiterhin ohne Punktverlust dasteht. Der Rückstand des Tabellenvierten auf Leader Maccabi Tel Aviv beträgt nun fünf Punkte. Das könnte dich auch noch interessieren: Sturms EL-Gegner makellos – aber auch kurios! Leider Heimspiel: Sturms EL-Gegner wartet seit Mai auf einen Heimsieg Rapid verkauft Demir in die Türkei – und glücklich sein kann man damit nicht… Sturm-Gegner: Lazio „glanzlos souverän“, Feyenoord und Midtjylland patzen