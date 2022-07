ECL-Vorschau: PAOK droht das Aus gegen Levski Sofia

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir uns auch heute zwei Begegnungen näher anschauen. Wir blicken unter anderem nach Griechenland, wo der Klub der Ex-Rapidler...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir uns auch heute zwei Begegnungen näher anschauen. Wir blicken unter anderem nach Griechenland, wo der Klub der Ex-Rapidler Stefan Schwab und Thomas Murg eine Aufholjagd starten muss.

PAOK Saloniki – Levski Sofia

Donnerstag, 28. Juli 2022, 19:30 Uhr

PAOK hat heute einiges vor, will man sich doch noch für eine internationale Gruppenphase qualifizieren, denn das Hinspiel gegen Levski Sofia verlief alles andere als nach Plan. Der Favorit verlor in der bulgarischen Hauptstadt mit 0:2 und wurde dabei insbesondere in der Anfangsphase von den Hausherren überrascht.

Bereits in der ersten Minute kassierte man einen Gegentreffer und in der 19. Minute erhöhten die Bulgaren auf 2:0. Ein Ausscheiden wäre für die Griechen extrem bitter, insbesondere da man in der vergangenen Saison in Europa eine sehr gute Figur abgab. Nach dem Überstehen der Gruppenphase bezwang man Gent und verlor erst im Viertelfinale gegen Marseille.

Thomas Murg stand im Hinspiel übrigens nicht im Kader, Stefan Schwab agierte bis zur 71. Minute im zentralen Mittelfeld.

Levski qualifizierte sich nicht über die Liga für die ECL, sondern dank eines Pokalsiegs. In die neue Saison startete man mit einer 0:1-Niederlage gegen CSKA 1948, ein Klub der in der vergangenen Saison im Mittelfeld der Tabelle landete. Gegen Spartak Varna feierte man dann einen 5:0-Kantersieg und das Spiel in der dritten Runde gegen Slavia wurde verschoben. Die Bulgaren konnten daher Kräfte sammeln und werden gegen den Favoriten alles dagegensetzen, um den Vorsprung aus dem Hinspiel über die Zeit zu bringen.

Der griechische Vizemeister absolvierte hingegen noch kein Meisterschaftsspiel und wird sich an die Vorsaison erinnern, als man in der erste Quali-Runde gegen die Bohemians Dublin überraschend mit 2:1 verlor, ehe man im Hinspiel mit einem 2:0 Sieg doch noch die nächste Runde erreichte. Damals erzielte übrigens Stefan Schwab das erste Tor seiner Mannschaft.

Bröndby IF – Pogon Szczecin

Donnerstag, 28. Juli 2022, 20:00 Uhr

Bröndby gewann in der Saison 2020/21 mit einem Punkt Vorsprung auf Midtjylland die dänische Superliga, wurde aber im vergangenen Jahr nur Vierter. Fans der österreichischen Bundesliga erinnern sich vielleicht noch, dass die Dänen im vergangenen im Champions-League-Playoff mit zwei 1:2-Niederlagen gegen RB Salzburg aus dem Bewerb flogen. Danach holten sie in der Europa-League-Gruppenphase gegen Sparta, Lyon und die Rangers nur zwei Punkte und schieden aus.

Im Frühjahr zeigte sich die Mannschaft überhaupt nicht in Form und verlor sieben Meisterschaftsspiele hintereinander, was bei Bröndby auch nicht an der Tagesordnung steht. Diese Saison will man wieder angreifen, musste allerdings nach einem knappen 1:0-Sieg gegen Aalborg eine Niederlage gegen Nordsjälland verdauen. Kapitän und Innenverteidiger Andreas Maxsö und Rechtsverteidiger Kevin Mensah fallen gegen die Bulgaren fix aus, sodass Niels Frederiksen seine halbe Viererkette ersetzen muss. Neuzugang Sebulonsen wird deshalb wieder rechts hinten starten.

