Coronavirus: In diesen Ländern wird noch gekickt

Noch immer wird in einigen Ligen Fußball gespielt. Zuletzt wurden zahlreiche Spiele in Südamerika, in den englischen Amateurligen und auch in Ungarns Top-Division abgesagt. Ein paar Verbände sind aber nach wie vor unbeugsam – die Frage ist nur noch, wie lange.

In den UEFA-Staaten sind bereits die allermeisten Bewerbe unter- bzw. abgebrochen worden. Nur in wenigen Ländern wird – ohne Zuschauer – noch gekickt. Unter anderem in der Türkei, wo heute Abend wieder ein Süper Lig Spiel stattfinden soll. Auch Russland hat seine Bewerbe noch nicht abgebrochen und trägt etwa morgen eine Cup-Viertelfinalpartie aus. Am Donnerstag soll weiters die weißrussische Liga in ihre neue (!) Saison starten. Zudem finden speziell in diesen Ländern auch noch einige Freundschaftsspiele statt.

Ebenfalls gespielt wird in einigen Ländern Afrikas und des Nahen Ostens. Die Ligen in Tansania, Uganda, Nigeria, Kamerun und Gambia haben in den nächsten 48 Stunden ebenso nicht abgesagte Termine, wie Bahrain, Oman oder Palästina. Andere Ligen, wie zum Beispiel die südafrikanische Premier League, wurden zuletzt abgebrochen.

In Asien wird ebenfalls in einigen wenigen Ländern gekickt: So findet beispielsweise die singapurische S-League statt, nachdem sich das öffentliche Leben in Singapur nach den drastischen Maßnahmen der letzten Wochen derzeit wieder normalisiert. Auch in Hongkong, Nepal, Myanmar und Bhutan finden Spiele statt.

In Südamerika kommt es zwar zu immer mehr Absagen, Spiele in Argentinien und Brasilien gehen aber weiterhin recht flächendeckend über die Bühne. Ähnliches gilt für Mittelamerika, wo etwa Nicaragua – das noch keinen offiziellen COVID-19-Fall vermeldete, aber auch Costa Rica und Guatemala weiterhin ihre Teams auf den Platz schicken.