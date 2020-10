Bayern und Hoffenheim als Großeinkäufer am Deadline Day

Die Sommertransferzeit 2020 ging um Mitternacht zu Ende. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich....

Die Sommertransferzeit 2020 ging um Mitternacht zu Ende. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Das waren die letzten Transfers des Herbsts.

Sebastian Rudy

DM, 30, GER | FC Schalke 04 – > TSG 1899 Hoffenheim

Die TSG 1899 Hoffenheim holte kurz vor Schließung des Transferfensters erneut eine Vereinslegende nach Sinsheim. Sebastian Rudy war bereits in der vergangenen Saison von Schalke 04 an die TSG verliehen gewesen, spielte nun aber die ersten Partien der neuen Saison wieder für Schalke. Nun holt Hoffenheim den verlorenen Sohn leihweise für ein Jahr zurück und Rudy geht damit in seine neunte Saison für die TSG. Insgesamt kommt der 29-fache DFB-Teamspieler mittlerweile auf 247 Pflichtspiele für Hoffenheim. Dabei steuerte er 13 Tore und 39 Assists bei.

Ryan Sessegnon

LV, 20, ENG | Tottenham Hotspur – > TSG 1899 Hoffenheim

Einen weiteren späten Neuzugang fanden die Hoffenheimer in London. Der Linksverteidiger Ryan Sessegnon wechselte im Sommer 2019 um 27 Millionen Euro von Fulham zu Tottenham, kam für die Spurs aber nur auf zwölf Pflichtspieleinsätze. Nun soll der talentierte 20-Jährige Spielpraxis sammeln und wechselt für ein Jahr in die deutsche Bundesliga. Die Hoffenheimer halten keine Kaufoption auf den Linksfuß und Sessegnon hat bei Tottenham noch einen Vertrag bis 2025. Hoffenheim setzte sich damit gegen die Hertha durch, die Sessegnon ebenfalls ausleihen wollte.

Marc Roca

DM, 23, ESP | Espanyol Barcelona – > FC Bayern München

Der Champions-League-Sieger aus München war kurz vor dem Ende der Transferzeit ebenfalls noch äußerst aktiv und sicherte sich gleich die Dienste von drei neuen Spielern. Ein echtes Schnäppchen fand man in Marc Roca, der in der vergangenen Saison mit Espanyol Barcelona in die zweite spanische Liga abstieg. Der Linksfuß fürs defensive Mittelfeld kostet die Bayern neun Millionen Euro, die Ablöse kann durch Bonuszahlungen aber noch auf 15 Millionen anwachsen. Auch RB Leipzig und Real Madrid waren zuletzt an der Verpflichtung Rocas interessiert, der 23-Jährige entschied sich nun aber für einen Fünfjahresvertrag in München.

Eric Maxim Choupo Moting

ST, 31, CMR/GER | Paris St. Germain – > FC Bayern München

Nach zwei Jahren in Paris wechselt der kamerunische Teamkapitän Eric Maxim Choupo-Moting zum FC Bayern und damit nach drei Jahren im Ausland wieder in die deutsche Bundesliga. Der in Hamburg geborene Angreifer unterzeichnete einen Vertrag für eine Saison und soll die Bayern in der offensiven Kaderdichte verbessern. Für PSG erzielte Choupo-Moting, der offensiv auf allen Positionen eingesetzt werden kann, neun Tore in 51 Spielen und galt als verlässlicher Joker.

Bouna Sarr

RV, 28, FRA | Olympique Marseille – > FC Bayern München

Der dritte Neue im bayrischen Bunde ist der routinierte Rechtsverteidiger Bouna Sarr, der um zehn Millionen Euro aus Marseille kommt. Der in Lyon geborene Spieler mit guineischen Wurzeln spielte zuletzt fünf Jahre lang für Olympique und bestritt 181 Pflichtspiele für den Traditionsklub. Bei den Bayern unterzeichnete der Flügelverteidiger einen Vierjahresvertrag, nachdem im Laufe des Jahres das Interesse von Leverkusen, Mönchengladbach, Wolfsburg und des FC Sevilla versandete.