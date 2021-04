CL-Vorschau: Ohne Lewandowski gegen PSG

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute für zwei spannende Partien für euch analysieren. Diesmal betrachten wir die Mittwoch-Partien des Champion-League-Viertelfinales und verraten...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute für zwei spannende Partien für euch analysieren. Diesmal betrachten wir die Mittwoch-Partien des Champion-League-Viertelfinales und verraten euch, was die vier Mannschaften erwartet.

FC Bayern München – Paris Saint-Germain

Mittwoch, 07.04. 2021, 21:00 Uhr

Im Viertelfinale der Champions League muss der FC Bayern München Torjäger Robert Lewandowski vorgeben, der aufgrund einer Knieverletzung rund vier Wochen pausieren muss und damit auch das Rückspiel verpassen wird. Neben dem Goalgetter muss Trainer Hansi Flick auch auf Costa, Tolisso und Gnabry verzichten. Mit dem polnischen Nationalspieler wäre der deutsche Bundesligist wohl als Favorit in die Partie gegangen, insbesondere da sich die Bilanz in der Königsklasse durchaus sehen lassen kann. Die Bayern gewannen nämlich 18 der letzten 19 Champions-League-Partien und schossen in 17 der 19 Partien mindestens zwei Treffer. Auch die letzten drei Partien gegen Paris Saint-Germain wurden allesamt gewonnen. Dass die Bayern auch ohne Robert Lewandowski gegen starke Mannschaften gewinnen können, bewiesen sie beim 1:0-Auswärtssieg gegen RB Leipzig, wo Leon Goretzka den Siegtreffer beisteuerte. In den letzten sieben Pflichtspielen ließen David Alaba und seine Mannschaftskollegen nichts anbrennen und in der Tabelle hat man nun einen Polster von sieben Punkten auf die Leipziger. David Alaba wird voraussichtlich neben Süle in der Innenverteidigung starten.

Die Pariser wiederum müssen in der Meisterschaft noch um den Titel kämpfen, denn aktuell liegt das Millionen-Ensemble nur auf Platz 2 und weist drei Punkte Rückstand auf Lille auf. Erst am Wochenende wurde gegen das Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten um den Titel mit 0:1 verloren, obwohl Lille in den Wochen davor durchaus schwächelte und Punkte abgab. Dass Florenzi und Verrati mit positiven Corona-Tests von den Länderspielen retour kamen ist sicherlich eine große Schwächung. Mit Danilo Pereira, Layvin Kurzawa und Mauro Icardi sind zudem neben dem verletzten Bernat drei Akteure fraglich.

FC Porto – Chelsea

Mittwoch, 07.04. 2021, 21:00 Uhr

Der FC Porto schockte in der vergangenen Runde Juventus Turin, als nach einem 2:1-Sieg im Heimspiel auswärts ein 2:3 gegen die „Alte Dame“ für den Aufstieg reichte. Die Portugiesen treffen nun auf den FC Chelsea und müssen mit Sérgio Oliveira und Mehdi Taremi zwei gesperrte Spieler vorgeben, die für die Mannschaft enorm wichtig sind. Dazu kommen die Verletzungen von Mouhamed Mbaye und Iván Marcano. In der heimischen Liga scheint der Kampf um die Meisterschaft schon fast verloren zu sein, denn Konkurrent Sporting weist in der Tabelle einen Vorsprung von acht Punkten auf und verlor seit dem 11. Jänner keine Pflichtspielpartie. Funfact: Sporting verlor in dieser Saison nur zwei Partien – ein Meisterschaftsspiel gegen Maritimo und das Europa-League-Qualifikationsspiel gegen den LASK.

Auf der anderen Seite ging die Generalprobe der Blues gründlich in die Hose, denn Tuchel und seine Mannschaft verloren nach 15 Partien ohne Niederlage das Premier-League-Heimspiel gegen West Brom mit 2:5. Ein ungewöhnlich hohes Ergebnis, denn Chelsea agierte seitdem Tuchel das Ruder übernahm defensiv äußerst gefestigt. Man darf gespannt sein welche Reaktion die Blues nach der ersten Niederlage unter Tuchel zeigen werden, allerdings bleibt die Favoritenrolle trotz des Ausrutschers beim Premier-League-Klub. N’Golo Kanté ist noch nicht ganz fit und dürfte vorerst nur auf der Bank beginnen, ansonsten wird nur Christian Pulisic ausfallen.

