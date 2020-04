Die größten Nachwuchstalente der Welt: Lasse Günther

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Lasse Günther

RA, 17 (Jg. 2003), GER – FC Bayern München

Im Nachwuchs des FC Bayern München spielt derzeit ein potentieller Nachfolger von Arjen Robben. Der 17-jährige Lasse Günther ist ein Spieler ähnlicher Prägung, ist auf dem rechten Flügel zu Hause und sucht auch immer wieder die inversen Läufe, die Robben zur Perfektion brachte. Allerdings versucht Günther auch mehr Flexibilität in sein Spiel zu bringen, geht häufig für Pässe in den Rückraum an die Grundlinie und wird sowohl in Bayerns U18, als auch in Deutschlands U17-Nationalmannschaft immer wieder für Rochaden verwendet und kommt während der Partie plötzlich über rechts.

Enormes Tempo am Ball, gute Physis

Einer der Hauptgründe warum die Bayern den Rechtsaußen im Sommer 2016 im Alter von 13 Jahren aus Augsburg holte, war sicher seine unglaubliche Schnelligkeit am Ball, die er mit großer körperlicher Robustheit paart. Wenn Günther in Bewegung ist, ist er nur sehr schwer vom Ball zu trennen, auch weil er praktisch Kontakt mit seinen Gegenspielern sucht – Günther will, dass man ihn spürt und er ist kein Flügelspieler, der seinen Gegnern einfach nur weglaufen möchte.

Konterwaffe mit großem Radius

Interessant ist auch Günthers Aktionsradius im Konterspiel: Wenn der Gegner aufmacht und sich seine Mannschaft auf schnelle Attacken im Umschaltspiel konzentrieren kann, deckt er in der Breite einen sehr großen Aktionsradius ab, kommt häufig durch die Mitte, pendelt auf die ballnahe Seite und ist so nur sehr schwer zu verteidigen, ohne dass der gegnerische Abwehrverbund zerrissen werden muss. Auch im Torabschluss hat Lasse Günther große Sicherheit und so erzielte er in der laufenden Saison in der A-Junioren-Bundesliga und in der UEFA Youth League acht Tore in 18 Spielen.

Bevorstehender Aufstieg in München

Nachdem es bei den Bayern zuletzt eine Nachwuchsoffensive gab, im Zuge derer Spieler wie Zirkzee, Singh, Dajaku und Batista Meier in die Kampfmannschaft aufrückten, ist damit zu rechnen, dass Günther im weiteren Kalenderjahr zumindest den Aufstieg in die Drittligamannschaft der Münchner schaffen wird. Auch sporadische Trainings bei der Kampfmannschaft sind schon in nächster Zeit nicht auszuschließen. Sein Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2021, aber eine Verlängerung und das Forcieren des 183cm großen Offensivspielers ist wahrscheinlich.