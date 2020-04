Die größten Nachwuchstalente der Welt: Luca Netz

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

Luca Netz

LV, 16 (Jg. 2003), GER – Hertha BSC

Der Berliner Jung’ Luca Netz kickt für Hertha BSC seit er sieben Jahre alt ist. Mittlerweile, kurz vor seinem 17.Geburtstag, ist er eine absolute Stütze in der A-Junioren-Bundesliga, fix im deutschen U17-Nationalteam gesetzt und eines der Aushängeschilder einer goldenen Nachwuchsgeneration der Hertha. Denn Luca Netz ist ein Außenverteidiger moderner Prägung, wie sie auf dem internationalen Markt rar gesät sind.

Auf mehreren Positionen zu Hause

In Deutschlands U17-Nationalelf ist Netz mittlerweile der erfahrenste Spieler. Kein Wunder, debütierte der Linksverteidiger doch schon drei Monate nach seinem 15.Geburtstag. Für die U19 der Hertha erzielte er in 20 Partien zwei Tore und sechs Assists. Dabei kam er zumeist als Linksverteidiger bzw. linker Flügelverteidiger zum Einsatz, aber auch in der Innenverteidigung, wo er ebenfalls eine gute Figur machte. Im Nachwuchsnationalteam kam Netz auch schon als Linksaußen in einem 4-2-3-1-System zum Einsatz, wenn Deutschland das Spiel etwas defensiver anlegen wollte – bei einer dieser Gelegenheiten erzielte Netz prompt drei Treffer in zwei aufeinanderfolgenden Partien gegen England. Zudem spielte er im Team auch als zentraler Mittelfeldspieler.

Laufstark und gut ohne Ball

Luca Netz ist ein sehr laufstarker und durchsetzungskräftiger Spieler, der ohne Probleme die gesamte linke Seite beackern kann und dabei auch auf hohem Tempo sehr passsicher ist. Speziell seine Arbeit ohne Ball, aber auch die Geschwindigkeit, mit der er nach offensiven Ballverlusten wieder hinter den Ball kommt, sind bemerkenswert. Besonders gefährlich sind seine Vorstöße, wenn er als Flügelverteidiger nach innen zieht und durch die Halbräume den Weg zur Grundlinie sucht. Zwei seiner sechs Saisonassists waren herausgeholte Elfmeter, was für einen Außenverteidiger eher untypisch ist.

Korb für die Bayern

Netz‘ Vertrag bei der Hertha läuft noch bis 2021. Ein Angebot der Bayern wurde von der Familie Netz schon vor einiger Zeit abgelehnt. Aber der Linksverteidiger hat ohnehin noch einiges in Berlin vor und es wirkt nicht unwahrscheinlich, dass der flexible Flügelläufer die zweite Mannschaft überspringt, um gleich die Bundesliga zu schnuppern. Trainings mit der Kampfmannschaft scheinen jedenfalls nicht mehr in allzu weiter Ferne zu sein.

Dieses Video entstand kurz nach Netz‘ 14.Geburtstag, damals noch in der U14-Mannschaft der Hertha. Der Größenunterschied zu Mit- und Gegenspielern ist enorm. Heute ist Netz 180cm groß.