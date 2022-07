Dortmund holt Haller als Haaland-Ersatz, Witsel geht nach Spanien

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Maya Yoshida

IV, 33, JPN | Sampdoria Genua – > FC Schalke 04

Mit dem japanischen Innenverteidiger Ko Itakura machte Schalke 04 vergangene Saison gute Erfahrungen. Allerdings konnte der Top-Verteidiger nicht gehalten werden und er wechselte langfristig zu Borussia Mönchengladbach. Die Königsblauen rüsten daher mit einem anderen Japaner nach: Der Kapitän des Nationalteams, der 33-jährige Maya Yoshida, kommt ablösefrei von Sampdoria Genua und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2023 mit Option auf ein weiteres Jahr. Yoshida spielt seit 2010 in Europa, kickte zuerst für VV Venlo in den Niederlanden, dann über sieben Jahre für Southampton, wo er etwa die Hälfte der Zeit Stammspieler war. In Italien war der 119-fache Teamspieler in den letzten zwei Jahren weitgehend eine Stütze für Sampdoria. Nun soll er Abwehrchef der Schalker in der deutschen Bundesliga werden.

Sebastien Haller

ST, 28, CIV/FRA | Ajax Amsterdam – > Borussia Dortmund

1 ½ Jahre lang spielte der in Frankreich geborene Ivorer Sebastien Haller nun für Ajax Amsterdam. Der 190cm große Stürmer hatte in der Eredivisie, wo er früher bereits für Utrecht kickte, durchaus seinen Spaß: In 65 Pflichtspielen für Ajax erzielte Haller 47 Tore und 16 Assists. Nun wechselt er für 31 Millionen Euro zu Borussia Dortmund und unterschreibt einen Vierjahresvertrag. Haller wird damit der Ersatzmann für Erling Haaland und zugleich möglicher Sturmpartner des Ex-Salzburgers Karim Adeyemi sein. Der 28-Jährige hatte seinen Durchbruch bei Eintracht Frankfurt, wo er in zwei Jahren 52 Scorerpunkte sammelte. Insgesamt generierte der Mittelstürmer in seiner Karriere bereits Ablösesummen in Höhe von fast 120 Millionen Euro.

Axel Witsel

DM, 33, BEL | Borussia Dortmund – > Atlético Madrid

Der belgische Routinier Axel Witsel verlässt Dortmund nach vier Jahren und schließt sich Atlético Madrid an. Der 33-Jährige kommt ablösefrei und unterschreibt vorerst für ein Jahr bei der Simeone-Truppe. Der 124-fache Nationalspieler gilt weiterhin als kampfstarker und umsichtiger Sechser und zählte bei Dortmund fast durchgehend zum Stamm. Für den BVB bestritt er 143 Spiele und erzielte 13 Tore und sechs Assists. Noch mehr Spiele für Dortmund bestritt Witsel für Zenit St. Petersburg und Standard Lüttich. Zwischenzeitlich kickte Witsel auch in China und in Lissabon für Benfica. Nach seinem Vertragsende in Dortmund hatten unter anderem Manchester United, Tottenham Hotspur, Galatasaray Istanbul, Olympique Marseille, aber auch LA Galaxy und der Los Angeles FC Interesse am Mittelfeldspieler. Die Wahl fiel jetzt aber auf LaLiga, die damit Witsels zweite „Top-5-Liga“ sein wird.

Éderson

ZM, 23, BRA | US Salernitana – > Atalanta Bergamo

Atalanta Bergamo ist dafür bekannt, dass es Spieler relativ günstig einkauft und wenige Jahre später regelrecht „vergoldet“. Der heute 23-jährige Brasilianer Éderson müsste hierfür allerdings einen großen Leistungssprung vollziehen, denn der zentrale Mittelfeldspieler kostet den Verein aus Bergamo stolze 21 Millionen Euro. Damit ist der Südamerikaner nach Luis Muriel und dem Ivorer Jérémie Boga, der ebenfalls erst vergangene Woche um 22 Millionen von Sassuolo kam, der drittteuerste Einkauf in der Geschichte des Klubs. Éderson war zuletzt nur ein halbes Jahr lang Stammspieler bei Salernitana und eine der größten Überraschungen der vergangenen Serie-A-Saison. Bei Atalanta unterschrieb er nun einen Vertrag bis Sommer 2026.