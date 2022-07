Real Madrid „verschenkt“ Luka Jovic, Timossi Andersson unterschreibt in Heerenveen

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Tyrell Malacia

LV, 22, NED | Feyenoord Rotterdam – > Manchester United

Feyenoords aufstrebender Linksverteidiger Tyrell Malacia wechselt in die Premier League. Manchester United bezahlte 15 Millionen Euro Ablöse an die Niederländer und bindet Malacia bis Sommer 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr. Die „Red Devils“ setzten sich somit gegen Olympique Lyon durch, die den aus Curacao stammenden Abwehrspieler ebenfalls unbedingt verpflichten wollten. Malacia spielte zuletzt 14 Jahre lang, also von klein auf in Rotterdam. Der 22-Jährige bestritt 136 Pflichtspiele für Feyenoord und erzielte dabei vier Tore und zehn Assists.

Alex Timossi Andersson

RA, 21, SWE | FC Bayern München – > SC Heerenveen

In der abgelaufenen Spielzeit bewies der schwedische Rechtsaußen Alex Timossi Andersson bei Austria Klagenfurt, dass er dem „Erwachsenenfußball“ bereits gewachsen ist. Nun macht der flinke Flügelspieler den nächsten Schritt und wechselt in die niederländische Eredivisie. Timossi wird allerdings nicht verliehen, sondern wechselt fix zum SC Heerenveen, der ihn mit einem Vertrag bis 2026 ausstattet. Der junge Schwede wechselte bereits vor vier Jahren nach Bayern und bestritt in einem Leihhalbjahr für seinen Ex-Klub Helsingborg 28 Spiele, sowie in 1 ½ Jahren in Klagenfurt 49 Spiele, in denen er achtmal traf und elf Assists anschrieb. Zuletzt stand auch ein möglicher Wechsel zum FC Augsburg im Raum.

Luka Jovic

ST, 24, SRB | Real Madrid – > AC Fiorentina

63 Millionen Euro ließ sich Real Madrid vor drei Jahren den serbischen Teamspieler Luka Jovic kosten. Der heute 24-Jährige kam in Madrid aber nie richtig an. In 51 Pflichtspielen für das „Weiße Ballett“ erzielte Jovic nur drei Tore und fünf Assists und geht damit wohl als einer der größten Transferflops in die Vereinsgeschichte ein. Für ein halbes Jahr wurde er zwischenzeitlich zu seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt verliehen, aber auch dort konnte er nie an frühere Leistungen anschließen. Der 26-fache serbische Teamspieler schließt sich nun der Fiorentina an – und das ablösefrei! Obwohl Jovic noch drei Jahre Vertrag in Madrid gehabt hätte, darf er kostenlos wechseln, damit Real ihn von der Gehaltsliste bekommt. Allerdings werden die Madrilenen weiterhin 50% der Transferrechte halten und so mitpartizipieren, sollte die „Viola“ den Angreifer noch einmal um gutes Geld verkaufen.

Karamoko Dembélé

RA, 19, ENG/SCO | Celtic Glasgow – > Stade Brest

Bereits 2019 machte der ivorisch-stämmige Engländer Karamoko Dembélé von sich reden, als er kurz nach seinem 16. Geburtstag für Celtic Glasgow debütierte und dabei eher noch wie ein Kind aussah. Der Offensivspieler galt jedoch schon damals als eines der größten Talente seines Jahrgangs. Den fixen Sprung in die harte schottische Liga schaffte der 167cm große Rechtsaußen aber nie und für die Kampfmannschaft von Celtic bestritt er schlussendlich in drei Jahren nur zehn Spiele. Nun durfte der in London geborene Linksfuß die Schotten ablösefrei verlassen und wechselt nach Frankreich. Bei Stade Brest erhält Karamoko einen Vertrag bis 2026.