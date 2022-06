Mit Gehaltsverzicht machbar? Lewandowski will zum FC Barcelona!

Robert Lewandowski will nach acht Jahren den FC Bayern München verlassen und einen Vertrag beim FC Barcelona unterschreiben. Dem polnischen Goalgetter geht es am Ende seiner Karriere nicht um ein besseres Gehalt, sondern um eine Luftveränderung.

Lewandowski-Berater Pini Zahavi macht Druck. Gegenüber der BILD-Zeitung ließ er verlautbaren, dass sein Schützling mit seinen fast 34 Jahren eine neue Herausforderung sucht und zu dem Klub wechseln will, von dem er schon immer geträumt hat. Zahavi kritisiert den jetzigen Arbeitgeber des Mittelstürmers, da dieser ihm seinen großen Lebenstraum verwehren würde.

Auch Robert Lewandowskis macht Druck und ließ gegenüber Mdeien verlautbaren:

„Ich möchte Bayern verlassen. Etwas ist in mir gestorben, und ich will mehr Aufregung in meinem Leben. Ein Ausstieg ist die beste Lösung für beide Seiten“.