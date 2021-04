Offiziell: Dejan Ljubicic wechselt zum 1.FC Köln

Nach 15 Jahren beim SK Rapid zieht es Kapitän Dejan Ljubicic nach Auslaufen seines Vertrages zur neuen Saison zu einem der populärsten...

[ Presseinfo SK Rapid ]

Nach 15 Jahren beim SK Rapid zieht es Kapitän Dejan Ljubicic nach Auslaufen seines Vertrages zur neuen Saison zu einem der populärsten Vereine unseres Nachbarlandes Deutschland, dem 1. FC Köln. Im Sommer 2006 wechselte der Mittelfeldallrounder vom FavAC in den grün-weißen Nachwuchs. Seither durchlief der nunmehr 23-jährige Wiener alle Nachwuchs- und Akademiemannschaften des SK Rapid und feierte im August 2017 nach einer kurzen Leihe zum 1. SC Wiener Neustadt gegen den LASK sein Debüt für die Profimannschaft. In bislang 126 Pflichtspielen brachte es Dejan Ljubicic wettbewerbsübergreifend auf acht Tore und zehn Torvorlagen. Sein bis dato wichtigster Treffer war wohl das Goldtor beim 1:0-Heimsieg gegen den Rangers FC aus Glasgow am 13. Dezember 2018, der Grün-Weiß zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in die K.O.-Phase der UEFA Europa League brachte! Zu Beginn der aktuellen Saison übernahm der ehemalige U21-Nationalteamspieler auch das Kapitänsamt beim österreichischen Rekordmeister.

Dejan Ljubicic zu seinem Wechsel: „Es war für mich alles andere als eine einfache Entscheidung. Rapid hat mir in den vergangenen 15 Jahren unglaublich viel gegeben und dafür werde ich diesem großartigen Verein für immer dankbar sein. Ich bin als Kind gekommen und durfte mich beim besten Verein in Österreich sowohl menschlich als auch sportlich zu einem erwachsenen Mann entwickeln. Ich möchte mich hier an dieser Stelle bei allen Vereinsverantwortlichen, meinen Trainern, Betreuern sowie den Mitspielern, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vor allem den Fans für die schöne Zeit bedanken. Rapid wird immer in meinem Herzen bleiben. Danke, Rapidler und Rapidlerinnen für diese unfassbar schöne Zeit“. Bis zu seinem endgültigen Wechsel in die Domstadt hat der künftige FC Köln-Spieler noch einiges vor: „Bis zum 22. Mai zählt nur der SK Rapid, denn wir wollen diese Saison zu einer sehr, sehr guten in unserer Vereinsgeschichte machen“, so der 23jährige.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic sagt: „Wir wünschen Dejan alles Gute und möglichst großen sportlichen Erfolg bei seinem neuen Verein. Dejan ist ein Grün-Weißer durch und durch, der sich diesen Wechsel in ein großes Fußballland wie es Deutschland ist durch seine gezeigten Leistungen auch verdient hat. Er ist sowohl auf als auch abseits des Platzes mit seiner Einstellung ein vorbildhafter Fußballprofi, der immer alles für den Verein gegeben hat und ich bin überzeugt, dass er dies auch in den kommenden fünf Spielen im Trikot mit dem Rapid-Wappen machen wird“.

Cheftrainer Didi Kühbauer meint: „Ich kenne Dejan Ljubicic so gut, um zu wissen, dass er jetzt definitiv in Gedanken noch nicht bei seinem neuen Verein ist. Er hat bei uns noch ein paar wichtige Spiele, die will und wird er gut bestreiten, alles andere würde nicht seinem Naturell entsprechen. Wir wollen gemeinsam als Team noch unsere Saisonziele erreichen, Dejan wird einen wichtigen Teil dazu beitragen können“.