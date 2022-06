Die größten Talente der U19-EM (4): England

Die meisten europäischen Ligen befinden sich in der Sommerpause, sodass für die ausgehungerten Fußballfans die U19-EM in der Slowakei gerade richtig kommt. Wir wollen...

Die meisten europäischen Ligen befinden sich in der Sommerpause, sodass für die ausgehungerten Fußballfans die U19-EM in der Slowakei gerade richtig kommt. Wir wollen euch in dieser Artikelserie die größten Talente des Turniers vorstellen. Auf welche Spieler solltet ihr verstärkt euer Augenmerk legen? Wer wird schon bald bei einem Top-Klub spielen und in den kommenden Jahren im internationalen Fußball eine gewichtige Rolle spielen? Heute blicken wir auf interessante Talente aus England, den ersten Gruppengegner der Österreicher.

Carney Chukwuemeka

Zentrales Mittelfeld, 18, Aston Villa

Der 18-Jährige ist der Star der englischen U19-Nationalmannschaft und durfte in dieser Saison bereits einige Kurzeinsätze in der Premier League absolvieren. Zwei Mal stand der zentrale Mittelfeldspieler in der Startelf der Aston-Villa-Kampfmannschaft und zehn Mal kam er als Joker in das Spiel.

Chukwuemeka vereint Kreativität und eine gute Physis, was ihn zu einem idealen Box-to-Box-Spieler macht. Er ist ein echter Allrounder, der trotz seines jungen Alters kaum Schwächen hat. Chukwuemeka geht keinem Zweikampf aus dem Weg und ist selbst sehr schwer vom Ball zu trennen. Er ist pressingresistent, schnell und ein extrem eleganter Spieler, der auch schwierige Situationen spielend einfach zu lösen scheint.

Mittlerweile haben auch andere Klubs die Fühler nach dem Talent ausgestreckt, so hatte beispielsweise der BVB Interesse an dem Mittelfeldspieler. Bei der U19-Endrunde kann er weiter Werbung für sich machen. Hoffentlich nicht im ersten Spiel gegen die ÖFB-Elf.

Alfie Devine

Offensives Mittelfeld, 17, Tottenham Hotspur FC

Wer mit 16 Jahren für die Spurs im FA Cup debütiert und dann auch noch einen Treffer erzielt, der muss ein großes Talent sein. Genauer gesagt war er mit 16 Jahren und 163 Tagen der jüngste Spieler, der jemals für die Spurs in einem Pflichtspiel antrat.

Alfie Devine schaffte es ein zweites Mal in die Medien. Bei einem U23 Spiel gegen Chelsea beging er ein rüdes Foul am routinierten Gegenspieler Danny Drinkwater, der als Revanche zurücktrat. Beide Spieler wurden anschließend mit einer roten Karte vom Platz geschickt.

In der U23-Meisterschaft erzielte er in 17 Spielen neun Tore und bereitete drei Treffer vor. Zuletzt kam er in der U19 Nationalmannschaft am rechten Flügel zum Einsatz.

Devine ist außerordentlich stark im Dribbling und hat den Ball dabei ganz eng am Fuß. Er verfügt zudem über eine Menge Kreativtät, hat bei Schlüsselpässen ein gutes Timing und ein gutes Auge für seine Mitspieler.

Devine agierte früher als Stürmer und rückte erst in den letzten Jahren weiter nach hinten. Sein ehemaliger Trainer bei Wigan beschreib den 17-Jährigen so: „Er hat seinen eigenen, einzigartigen Stil. Er hat eine unglaubliche Einstellung und einen echten Drang und Wunsch, Profifußballer zu werden und eine langfristige Karriere zu verfolgen. Er kann sehr gut mit dem Ball umgehen und ist extrem kämpferisch. Es gibt keine Grenzen, was er erreichen kann. Man kann sehen, wie hoch er von seinen Mannschaftskameraden geschätzt wird. Er sollte regelmäßig in der Premier League spielen und vielleicht sogar mehr. Er wird den ganzen Weg gehen.“

Dane Scarlett

Mittelstürmer, 18, Tottenham Hotspur FC

Der 18-jährige Angreifer Dane Scarlett ist so wie Devine bei den Spurs unter Vertrag. Obwohl er ein Jahr älter ist, ist er noch nicht ganz so weit in der Entwicklung wie das Ausnahmetalent Divine und wechselte erst vor einigen Monaten von der U18 in die U23 Mannschaft.

In der U18 steuerte er in 23 Partien 23 Treffer und 4 Assists bei. In der U23 traf er bisher in 14 Spielen vier Mal.

Dane Scarlett ist aber nicht nur als Torschütze wertvoll für seine Mannschaft, sondern auch im Spiel gegen den Ball, wo er unermüdlich Tempo macht und stark anpresst. Er bewegt sich sehr gut zwischen den Linien und braucht nicht allzu viele Chancen um einen Treffer zu erzielen. Erst vor einigen Wochen unterschrieb der 18-Jährige einen neuen Vierjahresvertrag bei den Spurs. Ende März erzielte er beim 2:0-Sieg gegen Portugals U19 beide Treffer seiner Mannschaft.