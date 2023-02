EM-Held Jorginho wird ein Gunner, Tottenham holt Porro aus Lissabon

Das Wintertransferzeit ist seit gestern in den meisten Ländern geschlossen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der...

Das Wintertransferzeit ist seit gestern in den meisten Ländern geschlossen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Ilya Zabarnyi

IV, 20, UKR | Dynamo Kiev – > AFC Bournemouth

Das große Abwandern von den ukrainischen Top-Klubs geht weiter: Der 20-jährige Innenverteidiger Ilya Zabarnyi, der als eines der größten Talente der Ukraine gilt, verlässt seinen Stammklub Dynamo Kiev und wechselt um 22,7 Millionen Euro in die englische Premier League zu Bournemouth, wo er einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieb. Der 189cm große Abwehrspieler feierte erst im September seinen 20. Geburtstag, bestritt aber dennoch schon 24 Länderspiele für die Ukraine, für die er kurz nach seinem 18. Geburtstag debütierte. Für Dynamo Kiev brachte es Zabarnyi auf 84 Pflichtspieleinsätze.

Pedro Porro

RV, 23, ESP | Sporting CP – > Tottenham Hotspur

Der spanische Rechtsverteidiger Pedro Porro verlässt Sporting Lissabon nach 2 ½ Jahren und wechselt bereits zum zweiten Mal in die englische Premier League. Im Sommer 2019 war Porro um 12 Millionen Euro von Granada zu Manchester City gewechselt, für das er allerdings keine Spiele bestritt. Richtig Fuß fassen konnte der 23-Jährige erst in Lissabon, wo er zu einer echten Stütze als rechter Flügelverteidiger heranreifte und in 98 Spielen 12 Tore und 20 Assists beisteuerte. Tottenham leiht den Spanier nun aus, hat aber eine Kaufpflicht in Höhe von 45 Millionen Euro, wonach er dann einen Vertrag bis 2028 erhalten wird. Auch Juventus und Barcelona waren an einer Verpflichtung des Rechtsfußes interessiert.

Jorginho

DM, 31, ITA | Chelsea FC – > Arsenal FC

Europas Fußballer des Jahres von 2021 und einer von Italiens größten Helden bei der erfolgreichen Europameisterschaft im selben Jahr, Jorginho, verlässt Chelsea nach 4 ½ Jahren und wechselt innerhalb Londons zu Arsenal. Chelsea hatte den in Brasilien geborenen Italiener im Sommer 2018 um 57 Millionen Euro von Napoli losgeeist und kassiert von den Gunners nun eine Ablösesumme von 11,3 Millionen. Jorginho unterschrieb vorerst bis Sommer 2024, allerdings mit Option auf eine weitere Saison und anhand von Bonuszahlungen könnte die Ablösesumme auch noch auf knapp 20 Millionen Euro anwachsen. Der Routinier für das defensive Mittelfeld bestritt 213 Partien für Chelsea und erzielte 29 Tore. Nach seinen Topleistungen bei der EM 2021 waren auch Klubs wie Barcelona, Juventus Turin und der AC Milan an Jorginho dran.

Thorgan Hazard

LA, 29, BEL | Borussia Dortmund – > PSV Eindhoven

Der 47-fache belgische Nationalspieler Thorgan Hazard wurde zuletzt bei Borussia Dortmund zum Reservisten degradiert und stand in der bisherigen Saison nur etwa 800 Minuten auf dem Platz. 1 ½ Jahre vor Ablauf seines Vertrags wechselt er nun leihweise zur PSV Eindhoven, wo er wieder den Status eines Stammspielers erreichen will. Die PSV reagiert damit vorerst kurzfristig auf den Abgang von Cody Gakpo, der um 42 Millionen Euro nach Liverpool wechselte. Die PSV ist derzeit nur Dritter in der Eredivisie und verlor bereits fünf Saisonspiele, weshalb man mit der bisherigen Saison kaum zufrieden sein kann. Die besten zwei in der aktuellen Tabelle der Niederlande sind überraschend Feyenoord und AZ Alkmaar.