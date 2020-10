Arsenal holt Ghanas Teamkapitän, Torreira im Gegenzug zu Atlético

Die Sommertransferzeit 2020 ging um Mitternacht zu Ende. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich....

Die Sommertransferzeit 2020 ging um Mitternacht zu Ende. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Das waren die letzten Transfers des Herbsts.

Lucas Torreira

DM, 24, URU | Arsenal FC – > Atlético Madrid

Der Champions-League-Gegner der Salzburger, Atlético Madrid, verpflichtet Lucas Torreira leihweise vom Arsenal FC. Der 23-fache uruguayische Teamspieler ist Teil eines Geschäfts mit Atlético-Sechser Thomas Partey aus Ghana. Torreira wechselte vor zwei Jahren um knapp 29 Millionen Euro von Sampdoria Genua zu den Gunners und wird nun leihweise an Atlético abgegeben. Die Madrilenen besitzen zudem eine Kaufoption auf den 166cm großen defensiven Mittelfeldspieler, der zuletzt auch unter anderem bei der AS Roma im Gespräch war. Für Arsenal bestritt Torreira 89 Spiele und sammelte dabei zehn Scorerpunkte.

Thomas Partey

DM, 27, GHA | Atlético Madrid – > Arsenal FC

Der Ghanaer Thomas Partey, zumeist nur Thomas genannt, wechselt im Gegenzug zu Rapid-Gegner Arsenal und ist nun offiziell der teuerste Spieler des diesjährigen Deadline Days. Die Gunners bezahlten 50 Millionen Euro für den ghanaischen Teamkapitän und fixieren damit nach den Verpflichtungen von Gabriel, Pablo Marí, Rúnarsson, Cédric Soares und Willian den sechsten Transfers des verlängerten Transfersommers. Trainer Mikel Arteta freut sich über seinen Wunschspieler, der im Jahr 2020 auch von zahlreichen anderen internationalen Topklubs umworben wurde. Für Atlético bestritt Thomas insgesamt 188 Spiele, erzielte 16 Tore und 12 Assists.

Raphinha

RA, 23, BRA | Stade Rennes – > Leeds United

Kurz vor Ende der Transferzeit schlug auch der Großeinkäufer Leeds United nochmal zu. Stade Rennes brauchte Geld, um den Last-Minute-Deal mit Anderlechts Jérémy Doku abwickeln zu können. Daher wurde der Brasilianer Raphinha um 17 Millionen Euro an Leeds verkauft. Beim Team von Marcelo Bielsa unterschrieb der Linksfuß nun einen Vierjahresvertrag. Der inverse Flügelstürmer war erst vor einem Jahr um 23 Millionen Euro von Sporting Lissabon nach Rennes übersiedelt und war bis vor kurzem der Rekordeinkauf der Franzosen. Allerdings blieb Raphinha mit acht Toren und sieben Assists aus 36 Spielen ein wenig hinter den Erwartungen, weshalb man ihn nun zum Resttransferwert weiterverkaufte.

Theo Walcott

RA, 31, ENG | FC Everton – > Southampton FC

Ralph Hasenhüttl holt den 47-fachen englischen Teamspieler Theo Walcott zu seinen Saints. Der langjährige Arsenal-Stürmer, der in jungen Jahren als eines der Megatalente des englischen Fußballs galt, wechselt leihweise bis zum Saisonende aus Everton nach Southampton. Für den jamaikanisch-stämmigen Engländer ist es eine Heimkehr: Walcott spielte bis 2005 bei Southampton und wurde dann 16-jährig um knapp zehn Millionen Euro an Arsenal transferiert, wo er fortan zwölf Jahre verbrachte. Einen Knacks in seiner Karriere brachte das Jahr 2014 mit sich, als er einen Kreuzbandriss erlitt und bei den Gunners nie wieder richtig in die Spur fand. Für Everton traf er in den letzten Jahren in 77 Premier-League-Partien nur zehnmal.