Die größten Nachwuchstalente der Welt: Miguel Azeez

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Miguel Azeez

DM, 17 (Jg. 2002), ENG – Arsenal FC

Eine feste Größe in Arsenals Youth Academy ist der nigerianisch-stämmige Engländer Miguel Azeez. Im vergangenen Sommer rückte der damals noch 16-Jährige in die U18-Mannschaft der Gunners auf und kaum jemand erwartete einen solch schnellen Durchbruch. Der defensive Mittelfeldspieler fügte sich nicht nur nahtlos in die Akademiemannschaft ein, sondern ist auch deshalb ein Hoffnungsträger, weil er spielerische Arsenal-Tugenden verkörpert, die dem Verein aktuell fehlen.

Bereits jetzt Adidas-Testimonial

Der 17-jährige Azeez ist ein äußerst umsichtiger Spieler für die Defensive und kein klassischer Zerstörer, sondern einer, der mit eroberten Bällen viel anfangen kann und häufig vertikale Lösungen sucht. In der U18 Premier League bestritt er in der laufenden Saison 12 Spiele, erzielte einen Treffer und zwei Assists, überzeugte dabei nicht nur technisch und läuferisch, sondern auch mit seinen perfekt getretenen Freistößen und Ecken. Als Belohnung durfte der Youngster auch schon zweimal in der U23-Mannschaft Arsenals ran. Adidas wählte ihn als eines der Talente aus, das neben Legenden wie Zidane, Beckham und Pogba an der neuen Predator TV-Werbung teilnehmen durfte.

Hohe Effizienz in Defensive und Offensive

Azeez hat somit auch schon den kleinen Zusatzvorteil, dass er „zieht“ und das Zeug hat, eines Tages zu einem Publikumsliebling zu werden. Für einen Spieler auf der Sechserposition schafft er es, zahlreiche wichtige Balleroberungen bzw. das Zustellen von direkt gefährlicher Passwege zu bewerkstelligen und kommt gleichzeitig auch selbst auf enorm viele Key Passes, die konkrete Torchancen einleiten. Azeez hält seinen Handlungsradius relativ gering, pendelt nicht zu viel, sondern organisierte die Zentrale aus der Mitte heraus und hat einen perfekten Überblick über seine fußballerische „Nahwelt“ auf dem Platz. Azeez ist also ein Spieler, der nicht für Spektakel, sondern für viel Organisation und sehr saubere fußballerische Lösungen verantwortlich ist.

März: Erstes Training mit den Profis

Zudem ist er ein Spieler, der gut damit zurechtkommt, sehr viele Ballaktionen zu haben, ohne sich dabei zu Konzentrationsfehlern zwingen zu lassen. In seinem Alter ist ein solch hohes Maß an Pressingresistenz natürlich sehr beeindruckend. Es ist anzunehmen, dass der U18-Teamspieler Englands nächste Saison fix in Arsenals U23-Mannschaft Fuß fassen wird. Erst im März hatte Azeez erstmals mit den Profis trainiert und damit einer von fünf Arsenal-Talenten, denen in sehr jungen Jahren diese Ehre zuteilwurde.