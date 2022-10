„Erhebliche Herzprobleme“: Enock Mwepu beendet seine Karriere

Am 4. September spielte der Ex-Salzburger Enock Mwepu bis zur 84. Minute für Brighton & Hove Albion gegen Leicester City. Das Spiel wurde mit 5:2 gewonnen, Mwepu leistete einen Assist. Fünf Wochen später ist seine Karriere beendet…

Der erst 24-jährige sambische Starspieler bekam zuletzt eine beunruhigende Diagnose. Der zentrale Mittelfeldspieler leidet unter Herzproblemen, die jederzeit zu einem Problem werden können und entschied sich deshalb sehr kurzfristig, aber auch entschieden für das bittere Karriereende.

Tony Bloom, Präsident von Brighton, erklärte in einem Statement: „Wir sind alle absolut am Boden zerstört für Enock. Er und seine Familie haben ein paar traumatische Wochen hinter sich. […] Wir werden ihm dabei helfen, sicherzustellen, dass sein Zustand angemessenen behandelt wird, damit er ansonsten ein langes und gesundes Leben führen kann.“

Mwepu wechselte erst im Juli 2021 von Red Bull Salzburg zu Brighton. Der aufstrebende Premier League Klub bezahlte 23 Millionen Euro Ablöse an die Salzburger, für die Mwepu zuvor in 119 Spielen 18 Tore und 20 Assists beisteuerte.

Für Brighton stand Mwepu 27-mal auf dem Platz und erzielte drei Tore und sieben Assists. Das Risiko eines Weiterspielens ist angesichts der „erheblichen Herzprobleme“ nun aber einfach zu groß.

