Glücksfall für den FC Bayern: Deshalb verlässt Joao Cancelo Manchester City

Diese Nachricht ließ nicht nur die Bayern-Fans, sondern die gesamte Fußballwelt aufhorchen. Joao Cancelo wechselt leihweise von Manchester City zum FC Bayern München, wobei im Vertrag sogar eine Kaufoption verankert sein soll. Es ist in der Tat sehr unwahrscheinlich, dass der Portugiese nach seiner Leihe zu den Citizens zurückkehrt. Wir wollen uns die Gründe für diesen überraschenden Transfer ansehen.

Wieso lässt Manchester City einen der besten Außenverteidiger der Welt ziehen und verpflichtet nicht einmal Ersatz? Die Antwort liegt im Zerwürfnis zwischen Pep Guardiola und Joao Cancelo, der aufgrund der mangelnden Einsatzzeit sehr unglücklich war und seinen Frust auch nicht verbarg, was dann schlussendlich zur Trennung führte. Aber alles der Reihe nach.

Unzufrieden mit der WM in Katar

Joao Cancelo kam keineswegs glücklich von der Weltmeisterschaft aus Katar zurück nach Manchester. Der Außenverteidiger, der für sein Heimatland auf der rechten Abwehrseite und für Manchester City meist auf der linken Abwehrseite agiert, stand bei allen drei Gruppenspielen in der Startaufstellung, verlor aber nach der dritten Partie, der 1:2-Niederlage gegen Südkorea, seinen Platz in der Startaufstellung an Diogo Dalot und wurde erst in der zweiten Hälfte bei der 0:1-Niederlage gegen Marokko wieder eingewechselt.

Auch bei City war er aufgrund einer Formschwäche nicht unumstritten und verlor seinen Platz auf den Abwehrseiten an zwei Spieler, mit denen man zu Saisonbeginn auf diesen Positionen nicht unbedingt rechnen konnte. Zuletzt liefen immer wieder Nathan Aké (links) und der erst 18-Jährige Rico Lewis (rechts) auf, weshalb auch Veteran Kyle Walker aktuell einen schweren Stand hat.

Nur nicht auf die Ersatzbank

Cancelo wird von seinen Weggefährten als warmherzig und sympathisch beschrieben und seine Mitspieler schätzen den Portugiesen sehr. Sein einziges Manko ist, dass er nicht damit zurechtkommt, wenn er auf der Ersatzbank sitzen muss.

Cancelo will immer spielen. Selbst als er und seine Familie am 31. Dezember 2021 Opfer eines brutalen Einbruchs wurde, bei dem vier Angreifer ins Haus eindrangen, Schmuck stahlen und ihm eine Platzwunde am Kopf verpassten, wollte er sofort wieder auf den Platz zurück und spielte schon am folgenden Tag die vollen 90 Minuten gegen Arsenal durch.

Auch an dieser kleinen Anekdote kann man sehen, wie die Prioritäten des Portugiesen gelagert sind. So ist es nicht verwunderlich, dass er auch in der Vergangenheit schon einige Male mit einem Wechsel liebäugelte, wenn er nicht die erste Wahl war. Bereits einige Monate nach seinem Wechsel zu City gab es Gerüchte über einen Transfer zum FC Barcelona, da Cancelo nach seinem Empfinden zu wenige Einsatzminuten bekam.

Guardiola genervt

Dies zog sich auch in den darauffolgenden Jahren wie eine rote Linie durch den Verein. Als er 2020/21 beim Champions-League-Finale nicht in der Startaufstellung stand, machte er im Verein ebenfalls seinen Ärger kund.

Im neuen Kalenderjahr wurden die Spannungen zwischen ihm und Pep Guardiola immer größer. So groß, dass das Trainerteam befürchtete, dass Cancelo mit seiner Unzufriedenheit und schlechten Laune die anderen Spieler beeinflussen würde. Cancelo wirkte auch bei taktischen Besprechungen abwesend und drohte schließlich mit einem Wechsel.

Nach Gesprächen zwischen dem Portugiesen und seinem Trainer kamen beide Parteien zu der Erkenntnis, dass eine Luftveränderung für alle Seiten das Beste wäre.

Unerwarteter Glücksfall für den FC Bayern

Der FC Bayern zeigte sich sofort interessiert und will die unerwartete Chance nutzen. Cancelo genoss bei den Vereinsverantwortlichen auf der Säbener Straße schon lange einen sehr guten Ruf, doch galt der Transfer als nicht machbar. Nun sieht es sogar danach aus, als ob er seine Zelte langfristig in München aufbauen würde.

Die Bayern bekommen einen Spieler, der in Normalform zu den allerbesten Außenverteidigern zählt. Cancelo ist auf beiden Flügeln in der Viererkette einsetzbar und sowohl in der Offensive als auch in der Defensive enorm stark. Er ist ein unheimlich eleganter Spieler mit einem Gefühl für offene Räume und rückt zudem sehr gerne ins Zentrum. Gerade diese asymmetrische Spielweise, die man auch oft bei Manchester City sah, könnte Spielern wie Alphonso Davies entgegenkommen, die ihren Offensivdrang auf dem anderen Flügel dann unbeschwerter ausleben können. Allerdings zeigte sich Davies in den letzten Spielen nicht von seiner besten Seite, sodass Cancelo auch den Kanadier ersetzen könnte.

Bei den Bayern dürfte im Sommer zwar die Verpflichtung eines Stürmers im Vordergrund stehen, doch wenn sich Cancelos Kaufoption zusätzlich als machbar herausstellt und sich der Portugiese mit dem Trainerteam nicht überwirft, dann wird der deutsche Rekordmeister alles daran setzen den Abwehrspieler langfristig an den Verein zu binden.