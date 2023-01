Lotst Christian Fuchs Austria-Leistungsträger Manfred Fischer in die USA?

Der steirische Mittelfeldspieler Manfred Fischer mauserte sich vor allem in der laufenden Saison zum echten Führungsspieler bei der Wiener Austria. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft allerdings bereits im kommenden Sommer aus, was natürlich Interessenten auf den Plan ruft. Konkret werden könnte es nun mit einem Klub aus der nordamerikanischen Major League Soccer.

Der Charlotte FC wurde in der vergangenen Saison Neunter in der 14 Teams umfassenden Eastern Conference und verpasste damit die MLS-Playoffs. Für die neue Saison möchte sich der Klub nun noch besser aufstellen und auch Geld ausgeben: So holte man beispielsweise mit dem Argentinier Enzo Copetti bereits einen Spieler vom Racing Club, der sechs Millionen Euro Ablöse kostete.

Ein Trumpf im Rennen um Manfred Fischer, der sicher noch andere Klubs auf den Plan rufen wird, ist mit Sicherheit Christian Fuchs. Der 78-fache österreichische Nationalspieler spielte zuletzt noch für den Charlotte FC, ehe er seine Karriere Anfang Jänner beendete und in den Trainerstab der Amerikaner wechselte. Fuchs ist seit 6. Jänner Co-Trainer des Klubs und pflegt natürlich noch gute Kontakte nach Österreich.

Fischer bestritt für die Austria bisher 62 Spiele, erzielte dabei elf Tore und acht Assists. Phasenweise war er sogar Kapitän der Veilchen und entwickelte sich immer mehr zu einer kämpferischen Integrationsfigur, dem man ansah, dass ihm der Verein wichtig ist. Die Austria wird demnach natürlich eine Vertragsverlängerung anstreben, aber finanziell wird man mit einem MLS-Klub nicht mitkommen. Höchstwahrscheinlich ist das Interesse des Charlotte FC nur der Anfang eines größeren Wettbuhlens um den zentralen Mittelfeldspieler.

Charlotte FC are interested in Austria Wien captain, Manfred Fischer. His contract runs out in the summer. Early stage, but MLS side have opened talks. 🔵 #CharlotteFC #MLS #transfers #AustriaWien pic.twitter.com/q8w7HlEs9a

— Luca Bendoni (@LucaBendoni) January 30, 2023