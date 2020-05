Keine Versuchskaninchen: Einige Premier-League-Profis gegen Wiederaufnahme des Speilbetriebs

Einige Spieler der englischen Premier League äußerten zuletzt deutlich ihre Bedenken gegenüber einer baldigen Wiederaufnahme des Spielbetriebs. In der deutschen Bundesliga rollt der Ball...

In der deutschen Bundesliga rollt der Ball seit dem vergangenen Wochenende wieder. Davon ist man in der englischen Premier League aktuell noch weit entfernt. Ob und wann gestartet werden kann, das befindet sich weiterhin in der Schwebe. Im Gespräch ist der 12. Juni.

Wenn es nach so manchem Spieler aus der höchsten englischen Spielklasse geht, sollten in der Premier League sobald keine Spiele stattfinden. Denn während in Deutschland von Seiten der Protagonisten wenig kritische Stimmen bezüglich einer Wiederaufnahme zu hören waren, sieht das auf der Insel ganz anders aus.

Besonders deutlich formulierte zuletzt Danny Rose, derzeit bei Newcastle United, im Podcast The Lockdown Tactics seine Bedenken. „Womöglich riskiere ich meine Gesundheit für die Unterhaltung von anderen. Um ehrlich zu sein, will ich das nicht“, sagte Rose. Die Spieler würde man dabei seiner Meinung nach wie „Versuchskaninchen oder Laborratten“ behandeln.

Eine erste Testung in der Premier League auf das Corona-Virus fand Anfang dieser Woche statt. Die Liga teilte am Dienstag mit, dass von den insgesamt 748 untersuchten Personen sechs positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Gleich drei davon kommen vom FC Watford. Verteidiger Adrian Mariappa ist einer von ihnen. Noch bevor die Ergebnisse bekannt wurden, bezog Mannschaftskollege Troy Deeney klar und deutlich Stellung zum Thema: Der 31-Jährige will bis auf Weiteres nicht am Teamtraining teilnehmen. Seine Gesundheit sei ihm dabei wichtiger als das Geld. Zudem leide Deeneys fünfmonatiger Sohn unter Atemproblemen. Er wolle ihn nicht noch mehr in Gefahr bringen, so der Stürmer im Podcast Talk Talk Talk.

„Ich kann bis Mitte Juli nicht zum Friseur, aber in einem Strafraum mit 19 Personen um einen Kopfball kämpfen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll“, zeigte sich Deeney zudem skeptisch gegenüber einer Wiederaufnahme des Premier League. Die kontinuierliche Testung der Spieler würde ihn dabei nicht beruhigen. Laut The Athletic wollen sich weitere Spieler des Vereins Deeney anschließen und dem Training fernbleiben.

Die Aussagen von Deeney und Rose decken sich mit denen von Sergio Agüero. Der Stürmer von Manchester City sagte Anfang Mai in der argentinischen Fußballshow El Chiringuito, „die Mehrheit der Spieler hat Angst, weil sie Kinder und Familien haben.“

Zuletzt berichtete die englische Tageszeitung The Telegraph, dass Chelsea-Profi N`Golo Kante aus Sorge um eine Ansteckung mit dem Corona-Virus um die Freistellung vom Mannschaftstraining bat. Der 29-jährige Mittelfeldspieler wolle sich individuell fit halten. Der Klub hat dem Ansuchen bereits zugestimmt.