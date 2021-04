Megatalente Jahrgang 2004 (22): Dane Scarlett

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente...

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente des Jahrgangs 2004, also aktuell 16- oder 17-jährige Spieler vor. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Dane Scarlett

ST, 17 (24.3.2004), ENG – Tottenham Hotspur

Vor zwei Wochen feierte Dane Scarlett seinen 17. Geburtstag. Bereits im Alter von 16 Jahren kam er zu seinen ersten Einsätzen für die Kampfmannschaft von Tottenham Hotspur unter José Mourinho. Unter anderem gegen den Wolfsberger AC, gegen den er im Rückspiel zehn Minuten mitwirken durfte und prompt seinen ersten Assist auf Profilevel beisteuerte.

Auf Nachwuchsebene zerschießt der Mittelstürmer derzeit alles. Der 180cm große Scarlett ist kein klassischer Brecher, sondern eher ein Tempoangreifer moderner Prägung, der sich in der Gefahrenzone aber für keinen Schnittzweikampf zu schade ist und sehr energisch zur Sache geht. Für die U18-Mannschaft der Spurs kam er in 19 Spielen auf 21 Tore und vier Assists. Vor kurzem stieg er deshalb in die U23 auf, für die er in vier Spielen ebenfalls schon zweimal traf. Zudem ist er mittlerweile Mitglied der englischen U17-Nationalauswahl.

Gerade in den letzten Wochen stand Scarlett immer wieder im Kader der Kampfmannschaft. Fünfmal wurde er nicht eingewechselt, dreimal schon. Mourinho kann in verschiedenen Spielphasen auf den Youngster setzen. Bei Führung als Konterstürmer sowieso, aber auch wenn man noch ein Tor benötigt, denn Scarlett macht auch engmaschige Abwehrreihen mit seinem variablen und intensiven Spiel immer wieder verrückt und beschäftigt Verteidiger. Der Rechtsfuß ist allgemein ein sehr mutiger Spieler, der sich auch schwierige Dinge zutraut und jede Menge Mentalität mitbringt. Angst vor großen Namen oder physisch starken Gegenspielern zeigt der junge Londoner keinesfalls. Es ist demnach nicht verwunderlich, dass die robuste Sprintrakete diese Saison zum jüngsten Tottenham-Spieler aller Zeiten wurde.

Was Scarlett jetzt noch braucht, um den nächsten Schritt zu machen, sind zweifelsfrei Spiele. Der 17-Jährige ist dem Großteil seiner Alterskollegen bereits weit voraus, was auch seine starken Bilanzen im Nachwuchsfußball zeigen. Seine Stärken im ersten Ballkontakt sollten ihm auch in der Premier League realistische Chancen auf gute Leistungen bescheren. An das Tempo im Ballbesitzspiel muss sich Scarlett natürlich noch gewöhnen, aber körperlich, technisch und auch in Bezug auf die Mentalität muss der Stürmer nicht mehr allzu viel lernen, um den nächsten Schritt machen zu können. Sein Vertrag bei Tottenham läuft noch bis Sommer 2023 und es ist anzunehmen, dass wir ihn schon in naher Zukunft häufiger sehen werden.